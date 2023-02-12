Матч-центр Новости Махачев – Волкановски Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Реал» — «Аль-Хиляль» — 5:3, обзор матча, 11 февраля 2023 года, клубный чемпионат мира

«Реал» взял самый простой трофей. Но выдал невероятное шоу в финале!
Анатолий Романов
«Реал» — «Аль-Хиляль» — 5:3, обзор матча
Комментарии
Восемь голов в матче за титул — редкое событие. Как команда Анчелотти выиграла клубный чемпионат мира.

«Реал» выиграл клубный чемпионат мира. Этот трофей в пятый раз достался «сливочным».

Клубный чемпионат мира. Финал
11 февраля 2023, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 3
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Винисиус Жуниор – 13'   2:0 Вальверде – 18'   2:1 Марега – 26'   3:1 Бензема – 54'   4:1 Вальверде – 58'   4:2 Вьетто – 63'   5:2 Винисиус Жуниор – 69'   5:3 Вьетто – 79'

В Мадриде, да и во всём мире ждали, конечно, другого соперника для «Реала» в финале клубного чемпионата мира – «Фламенго». Но «Аль-Хиляль» в полуфинале сенсационно победил бразильцев со счётом 3:2 и показал, что экс-звезда «сливочных» Криштиану Роналду действительно уехал не в слабую лигу. Кстати, в чемпионате Саудовской Аравии эта команда на сегодняшний день уступает «Аль-Насру». К финалу подтянулся действующий обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема. Предыдущий матч француз пропустил из-за очередного повреждения.

Первые минут десять «Аль-Хиляль» играл на равных с «Реалом». На эмоциях футболисты из Саудовской Аравии старались прыгнуть выше головы, а их звезда центрфорвард Мусса Марега, которого болельщики запомнили по «Порту», напрягал оборону «сливочных». Потом Мадрид прибавил в интенсивности, быстрее задвигал мяч, захватил территорию. И если Бензема свой шанс упустил, попав одновременно в офсайд и самому себе в ногу при попытке нанести удар из вратарской, то Винисиус Жуниор на 13-й минуте забил. Хотя и бразилец пробил так, что вратарь коснулся мяча ногой. В этой голевой атаке игроки «Реала» сообразили на троих, а Бензема отдал тонкую проникающую передачу на Винисиуса Жуниора.

Юный талант «Реала» сверкнул на клубном чемпионате мира. И уже побил рекорд! Юный талант «Реала» сверкнул на клубном чемпионате мира. И уже побил рекорд!

Не заставил себя ждать и второй гол в ворота «Аль-Хиляля». Игра постепенно превращалась для «Реала» в тренировку с повышенной ответственностью. Чемпионы Испании насыщали зоны группой игроков и изящно комбинировали, а их соперники просто не успевали вступать в единоборства. Перепасовка на 18-й минуте завершилась кроссом Луки Модрича с правого фланга, а Федерико Вальверде нанёс удар с подбора. Вратарь Абдулла Аль-Маюф снова не выручил. Саудовцам хорошо бы поставить легионера в ворота – иностранцы всё же были их главной надеждой в матче с «Реалом».

На 26-й минуте забил Марега. Малийский центрфорвард заслужил свой гол настойчивостью. Игроки «Реала» увлеклись, потеряли концентрацию в обороне. Защитники так расположились в этом эпизоде, словно впервые увидели друг друга перед финалом. Антонио Рюдигер сломал линию офсайда, и Марега почти с центра поля убежал к воротам Андрея Лунина. Возможно, Тибо Куртуа отразил бы этот удар, а вот молодой украинец (Лунину в этот день исполнилось 24) пропустил мяч под собой.

После перерыва команда Карло Анчелотти не спешила включаться на сто процентов. «Сливочные» как будто ждали, что предложит соперник. У «Аль-Хиляля» были неплохие подходы, Марега продолжал оказывать давление на оборону чемпиона Испании и искал пространство в зоне Эдуарду Камавинга, чтобы использовать недостатки закрывающего левый фланг защиты опорника. Вообще, в первом тайме и начале второго Марега два-три раза просил пенальти, но такие 11-метровые в больших матчах не дают. Тем более в ворота «Реала».

А на 54-й минуте Мадрид забил. Бензема всё же не зря прилетел на финал. Голевая атака получилась до смешного простой. Винисиус Жуниор и Камавинга сыграли в стенку, а французский нападающий – на опережение, реализовав кросс бразильца с левого фланга. Ещё через четыре минуты «Реал» так же легко сделал счёт крупным. Дани Карвахаль и Вальверде вдвоём раскатали всю оборону «Аль-Хиляля». Фаворит выигрывал на классе, тратя ровно столько усилий, сколько требовалось для завоевания трофея.

«Реал» беспомощен на трансферном рынке. Главная цель ускользает, как Мбаппе год назад «Реал» беспомощен на трансферном рынке. Главная цель ускользает, как Мбаппе год назад

После этого Анчелотти со спокойным сердцем отправил Бензема отдыхать – смысла рисковать здоровьем единственного забивного центрфорварда не было. Но игроки «Аль-Хиляля», надо отдать им должное, не опустили рук. На исходе часа матча саудовцы растянули оборону «Реала» и воспользовались ещё одной ошибкой соперника при создании офсайда (опять забил легионер – Лусиано Вьетто). Однако чемпион Испании тут же ответил голом Винисиуса Жуниора, снявшего мяч с ноги Дани Себальоса.

Потом весёлое представление в Рабате продолжилось. Атакам «Аль-Хиляля» добавил красок вышедший на замену бразилец Майкл. Сперва форвард ростом 166 см создал гол Вьетто: аргентинец забил, красиво развернувшись, и оформил дубль вслед за Винисиусом Жуниором и Вальверде. Затем Майкл сделал всё для гола Мареги. Забей малиец, вернул бы к жизни интригу. Но дубль Мареги не состоялся, а других шансов «Реал» саудовцам не дал.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023