«Реал» взял самый простой трофей. Но выдал невероятное шоу в финале!

«Реал» выиграл клубный чемпионат мира. Этот трофей в пятый раз достался «сливочным».

В Мадриде, да и во всём мире ждали, конечно, другого соперника для «Реала» в финале клубного чемпионата мира – «Фламенго». Но «Аль-Хиляль» в полуфинале сенсационно победил бразильцев со счётом 3:2 и показал, что экс-звезда «сливочных» Криштиану Роналду действительно уехал не в слабую лигу. Кстати, в чемпионате Саудовской Аравии эта команда на сегодняшний день уступает «Аль-Насру». К финалу подтянулся действующий обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема. Предыдущий матч француз пропустил из-за очередного повреждения.

Первые минут десять «Аль-Хиляль» играл на равных с «Реалом». На эмоциях футболисты из Саудовской Аравии старались прыгнуть выше головы, а их звезда центрфорвард Мусса Марега, которого болельщики запомнили по «Порту», напрягал оборону «сливочных». Потом Мадрид прибавил в интенсивности, быстрее задвигал мяч, захватил территорию. И если Бензема свой шанс упустил, попав одновременно в офсайд и самому себе в ногу при попытке нанести удар из вратарской, то Винисиус Жуниор на 13-й минуте забил. Хотя и бразилец пробил так, что вратарь коснулся мяча ногой. В этой голевой атаке игроки «Реала» сообразили на троих, а Бензема отдал тонкую проникающую передачу на Винисиуса Жуниора.

Не заставил себя ждать и второй гол в ворота «Аль-Хиляля». Игра постепенно превращалась для «Реала» в тренировку с повышенной ответственностью. Чемпионы Испании насыщали зоны группой игроков и изящно комбинировали, а их соперники просто не успевали вступать в единоборства. Перепасовка на 18-й минуте завершилась кроссом Луки Модрича с правого фланга, а Федерико Вальверде нанёс удар с подбора. Вратарь Абдулла Аль-Маюф снова не выручил. Саудовцам хорошо бы поставить легионера в ворота – иностранцы всё же были их главной надеждой в матче с «Реалом».

На 26-й минуте забил Марега. Малийский центрфорвард заслужил свой гол настойчивостью. Игроки «Реала» увлеклись, потеряли концентрацию в обороне. Защитники так расположились в этом эпизоде, словно впервые увидели друг друга перед финалом. Антонио Рюдигер сломал линию офсайда, и Марега почти с центра поля убежал к воротам Андрея Лунина. Возможно, Тибо Куртуа отразил бы этот удар, а вот молодой украинец (Лунину в этот день исполнилось 24) пропустил мяч под собой.

После перерыва команда Карло Анчелотти не спешила включаться на сто процентов. «Сливочные» как будто ждали, что предложит соперник. У «Аль-Хиляля» были неплохие подходы, Марега продолжал оказывать давление на оборону чемпиона Испании и искал пространство в зоне Эдуарду Камавинга, чтобы использовать недостатки закрывающего левый фланг защиты опорника. Вообще, в первом тайме и начале второго Марега два-три раза просил пенальти, но такие 11-метровые в больших матчах не дают. Тем более в ворота «Реала».

А на 54-й минуте Мадрид забил. Бензема всё же не зря прилетел на финал. Голевая атака получилась до смешного простой. Винисиус Жуниор и Камавинга сыграли в стенку, а французский нападающий – на опережение, реализовав кросс бразильца с левого фланга. Ещё через четыре минуты «Реал» так же легко сделал счёт крупным. Дани Карвахаль и Вальверде вдвоём раскатали всю оборону «Аль-Хиляля». Фаворит выигрывал на классе, тратя ровно столько усилий, сколько требовалось для завоевания трофея.

После этого Анчелотти со спокойным сердцем отправил Бензема отдыхать – смысла рисковать здоровьем единственного забивного центрфорварда не было. Но игроки «Аль-Хиляля», надо отдать им должное, не опустили рук. На исходе часа матча саудовцы растянули оборону «Реала» и воспользовались ещё одной ошибкой соперника при создании офсайда (опять забил легионер – Лусиано Вьетто). Однако чемпион Испании тут же ответил голом Винисиуса Жуниора, снявшего мяч с ноги Дани Себальоса.

Потом весёлое представление в Рабате продолжилось. Атакам «Аль-Хиляля» добавил красок вышедший на замену бразилец Майкл. Сперва форвард ростом 166 см создал гол Вьетто: аргентинец забил, красиво развернувшись, и оформил дубль вслед за Винисиусом Жуниором и Вальверде. Затем Майкл сделал всё для гола Мареги. Забей малиец, вернул бы к жизни интригу. Но дубль Мареги не состоялся, а других шансов «Реал» саудовцам не дал.