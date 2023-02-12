Вундеркинды молодёжного Кубка Америки. Двое уже в «Реале», одного «ведёт» «Барса»

Юношеские турниры на уровне сборных не ограничиваются только чемпионатом мира и Евро — у южноамериканцев есть Копа Америка и для молодёжек. В январе стартовал розыгрыш для команд до 20 лет.

В некотором смысле «юношеская» Копа даже более важна, нежели аналог для взрослых — здесь сборные борются не только за трофей, но и за путёвки на молодёжный ЧМ. Формат такой: сначала 10 команд разбивают на две группы по пять, а затем три лучшие из каждой проходят в финальный раунд. Финал — такая же группа: уже шесть команд начинают всё сначала и играют по одному матчу друг с другом. Четыре лучшие сборные отбираются на молодёжный чемпионат мира, победитель — забирает трофей.

Перед последним туром расклад следующий: Уругвай (12 очков) и Бразилия (10) в очной встрече решат, кто завладеет трофеем, Колумбия — стабильно третья (7), а Венесуэла (2), Эквадор (1) и Парагвай (1) поборются за последнюю путёвку на ЧМ.

Многие топ-клубы отправили в Колумбию уже зарекомендовавших себя талантов, но есть и неожиданные открытия. Обо всех звёздах турнира — в этом материале.

1. Андрей Сантос — Бразилия, полузащитник, 18 лет

Андрей Сантос показывает бомбардирские чудеса на турнире — пять голов при том, что он полузащитник и не так часто подключается к атаке. Было заранее понятно, что Андрей станет одним из главных хедлайнеров турнира: он уже давно был известен среди местных своими качествами надёжного опорника — чтением игры, хорошими физическими данными, знанием позиции. Этим парнем интересовалась «Барса», но в итоге его купил «Челси». В общем, большой талант.

Андрей Сантос Фото: Sebastian Barros/Getty Images

Помимо несвойственных себе бомбардирских качеств, Андрей показал ещё и лидерские — перед одним из матчей он выдал команде мощную мотивационную речь:

Андрей Сантос капитан сборной Бразилии U20 «Наше время пришло, теперь нужно показать это на поле. Внимание, всем вместе. Неважно, кто они. Вы должны их уничтожить. Давайте осуществим нашу мечту».

Для Сантоса этот турнир важен не только с точки зрения нужного потенциального трофея, но и для решения проблем с работой в Великобритании — Андрей до сих пор не может получить разрешение на выступления в «Челси». В АПЛ недавно ввели новую систему, GBE, которая оценивает потенциальный трансфер извне, учитывая разные показатели. По ней у Андрея Сантоса сейчас от одного до трёх баллов из 10 нужных. Матчи на Копа Америка могут дать ему недостающие семь-девять очков.

2. Нико Пас — Аргентина, полузащитник, 18 лет

Поразительно, но Аргентина умудрилась вылететь и не пробиться даже в шестёрку лучших. Казалось, что Хавьер Маскерано и его яркая команда проявят себя, а в итоге они получили три поражения в четырёх играх. Маскерано после такого словил критику и отправился в отставку. Звёзды себя не проявили.

Нико Пас Фото: Luis Ramirez/Getty Images

Но Нико Пас был одним из тех, кто изо всех сил старался изменить исход этих четырёх матчей. Маскерано сначала ему не доверял — первые два матча Нико сыграл не полностью, в одном из них начинал со скамейки. И, возможно, это сыграло ключевую роль в неудаче «альбиселесте», потому что, когда Нико играл, он выделялся и визуально, и статистически — почти всегда становился лидером по ключевым передачам, обводкам, дуэлям. Жаль, что такой стабильно хорошей игры не было у его товарищей.

Нико — игрок «Кастильи». Он выступает на позиции атакующего полузащитника и нацелен на креатив, создание моментов. Очень техничен, не так быстр, с хорошим пасом. В «Реале» восхищены его прогрессом — такими темпами и до основы недалеко. Хотя ещё в начале сезона он казался «средненьким» в команде до 19 лет.

3. Витор Роке — Бразилия, форвард, 17 лет

О Виторе очень легко рассказать простыми фактами:

лучший бомбардир Копы U20 — шесть голов;

бразильские и испанские СМИ пишут об интересе «Барселоны»; всё очень близко к предметным переговорам;

король дебютов: весной прошлого сезона ему дали сыграть за основу клуба, в первых играх чемпионата Бразилии и Кубка Либертадорес забил по голу;

финалист Кубка Либертадорес.

Витор Роке Фото: Guillermo Legaria Schweizer/Getty Images

И всё это в 17 лет! За парнем следят европейские и бразильские топы. Витор очень крут тем, что уже в таком юном возрасте понимает, как и где искать пространство в штрафной, умело открывается и знает, в какое время это сделать. И да, ко всему этому дополнительно идут его физические навыки — невероятная ловкость и скорость, удар. Талант!

4. Альваро Родригес — Уругвай, форвард, 18 лет

Второй талант «Реала» в этой подборке — Альваро играет за вторую команду и в этом сезоне уже забил пять голов в 15 матчах. Удивительно, но на этом турнире он увеличил темп — те же пять голов, но уже в шести играх. Хет-трик Родригеса Боливии и дубль в ворота сборной Венесуэлы гарантировали его команде выход на ЧМ.

Альваро Родригес Фото: Guillermo Legaria Schweizer/Getty Images

Альваро отличается хорошим ударом в одно касание и умением находить позицию в штрафной. Не обладая внушительными габаритами, уругваец может и корпус поставить, и убежать от защитников. Очень сбалансированный игрок.

5. Лусиано Родригес — Уругвай, форвард, 19 лет

Да, в сборной Уругвая в нападении выступают сразу два Родригеса. Но они никак между собой не связаны. Этот Родригес — футболист «Ливерпуля» из Монтевидео, про которого никто не знал до турнира.

На Копе у Лусиано также пять голов, но некоторые из них нетипичны для форварда. Один из таких: «пушка» в ворота Эквадора на 85-й минуте, метров с 25–30 — Лусиано быстро сориентировался, нашёл пространство и, посмотрев на ворота, зарядил в ближний угол. Получилось настолько сильно, что голкипер даже не тронулся с места — бессмысленно. Гол оказался не только красивым, но и победным.

Лусиано Родригес Фото: Guillermo Legaria Schweizer/Getty Images

Казалось, что такой выстрел — «разовая акция», «повезло» и прочее. Но уже в финальной стадии турнира Лусиано повторил выстрел — на той же 85-й минуте матча с Парагваем зарядил со штрафного, с носка, в дальний угол ворот так, что голкипер даже, казалось бы, вовремя выпрыгнув, не дотянулся до мяча.

Этот турнир может сыграть для Лусиано определяющую роль. В эту межсезонье он сменил клуб и сейчас, набравшись уверенности, может назабивать и там. Но самое главное, он наверняка привлёк к себе внимание топовых команд, и осталось лишь доказать, что это не единичная вспышка.