Вундеркинды молодёжного Кубка Америки. Двое уже в «Реале», одного «ведёт» «Барса»

Юношеские турниры на уровне сборных не ограничиваются только чемпионатом мира и Евро — у южноамериканцев есть Копа Америка и для молодёжек. В январе стартовал розыгрыш для команд до 20 лет.
В некотором смысле «юношеская» Копа даже более важна, нежели аналог для взрослых — здесь сборные борются не только за трофей, но и за путёвки на молодёжный ЧМ. Формат такой: сначала 10 команд разбивают на две группы по пять, а затем три лучшие из каждой проходят в финальный раунд. Финал — такая же группа: уже шесть команд начинают всё сначала и играют по одному матчу друг с другом. Четыре лучшие сборные отбираются на молодёжный чемпионат мира, победитель — забирает трофей.
Перед последним туром расклад следующий: Уругвай (12 очков) и Бразилия (10) в очной встрече решат, кто завладеет трофеем, Колумбия — стабильно третья (7), а Венесуэла (2), Эквадор (1) и Парагвай (1) поборются за последнюю путёвку на ЧМ.
Многие топ-клубы отправили в Колумбию уже зарекомендовавших себя талантов, но есть и неожиданные открытия. Обо всех звёздах турнира — в этом материале.
1. Андрей Сантос — Бразилия, полузащитник, 18 лет
Андрей Сантос показывает бомбардирские чудеса на турнире — пять голов при том, что он полузащитник и не так часто подключается к атаке. Было заранее понятно, что Андрей станет одним из главных хедлайнеров турнира: он уже давно был известен среди местных своими качествами надёжного опорника — чтением игры, хорошими физическими данными, знанием позиции. Этим парнем интересовалась «Барса», но в итоге его купил «Челси». В общем, большой талант.
Андрей Сантос
Фото: Sebastian Barros/Getty Images
Помимо несвойственных себе бомбардирских качеств, Андрей показал ещё и лидерские — перед одним из матчей он выдал команде мощную мотивационную речь:
«Наше время пришло, теперь нужно показать это на поле. Внимание, всем вместе. Неважно, кто они. Вы должны их уничтожить. Давайте осуществим нашу мечту».
Для Сантоса этот турнир важен не только с точки зрения нужного потенциального трофея, но и для решения проблем с работой в Великобритании — Андрей до сих пор не может получить разрешение на выступления в «Челси». В АПЛ недавно ввели новую систему, GBE, которая оценивает потенциальный трансфер извне, учитывая разные показатели. По ней у Андрея Сантоса сейчас от одного до трёх баллов из 10 нужных. Матчи на Копа Америка могут дать ему недостающие семь-девять очков.
2. Нико Пас — Аргентина, полузащитник, 18 лет
Поразительно, но Аргентина умудрилась вылететь и не пробиться даже в шестёрку лучших. Казалось, что Хавьер Маскерано и его яркая команда проявят себя, а в итоге они получили три поражения в четырёх играх. Маскерано после такого словил критику и отправился в отставку. Звёзды себя не проявили.
Нико Пас
Фото: Luis Ramirez/Getty Images
Но Нико Пас был одним из тех, кто изо всех сил старался изменить исход этих четырёх матчей. Маскерано сначала ему не доверял — первые два матча Нико сыграл не полностью, в одном из них начинал со скамейки. И, возможно, это сыграло ключевую роль в неудаче «альбиселесте», потому что, когда Нико играл, он выделялся и визуально, и статистически — почти всегда становился лидером по ключевым передачам, обводкам, дуэлям. Жаль, что такой стабильно хорошей игры не было у его товарищей.
Нико — игрок «Кастильи». Он выступает на позиции атакующего полузащитника и нацелен на креатив, создание моментов. Очень техничен, не так быстр, с хорошим пасом. В «Реале» восхищены его прогрессом — такими темпами и до основы недалеко. Хотя ещё в начале сезона он казался «средненьким» в команде до 19 лет.
3. Витор Роке — Бразилия, форвард, 17 лет
О Виторе очень легко рассказать простыми фактами:
- лучший бомбардир Копы U20 — шесть голов;
- бразильские и испанские СМИ пишут об интересе «Барселоны»; всё очень близко к предметным переговорам;
- король дебютов: весной прошлого сезона ему дали сыграть за основу клуба, в первых играх чемпионата Бразилии и Кубка Либертадорес забил по голу;
- финалист Кубка Либертадорес.
Витор Роке
Фото: Guillermo Legaria Schweizer/Getty Images
И всё это в 17 лет! За парнем следят европейские и бразильские топы. Витор очень крут тем, что уже в таком юном возрасте понимает, как и где искать пространство в штрафной, умело открывается и знает, в какое время это сделать. И да, ко всему этому дополнительно идут его физические навыки — невероятная ловкость и скорость, удар. Талант!
4. Альваро Родригес — Уругвай, форвард, 18 лет
Второй талант «Реала» в этой подборке — Альваро играет за вторую команду и в этом сезоне уже забил пять голов в 15 матчах. Удивительно, но на этом турнире он увеличил темп — те же пять голов, но уже в шести играх. Хет-трик Родригеса Боливии и дубль в ворота сборной Венесуэлы гарантировали его команде выход на ЧМ.
Альваро Родригес
Фото: Guillermo Legaria Schweizer/Getty Images
Альваро отличается хорошим ударом в одно касание и умением находить позицию в штрафной. Не обладая внушительными габаритами, уругваец может и корпус поставить, и убежать от защитников. Очень сбалансированный игрок.
5. Лусиано Родригес — Уругвай, форвард, 19 лет
Да, в сборной Уругвая в нападении выступают сразу два Родригеса. Но они никак между собой не связаны. Этот Родригес — футболист «Ливерпуля» из Монтевидео, про которого никто не знал до турнира.
На Копе у Лусиано также пять голов, но некоторые из них нетипичны для форварда. Один из таких: «пушка» в ворота Эквадора на 85-й минуте, метров с 25–30 — Лусиано быстро сориентировался, нашёл пространство и, посмотрев на ворота, зарядил в ближний угол. Получилось настолько сильно, что голкипер даже не тронулся с места — бессмысленно. Гол оказался не только красивым, но и победным.
Лусиано Родригес
Фото: Guillermo Legaria Schweizer/Getty Images
Казалось, что такой выстрел — «разовая акция», «повезло» и прочее. Но уже в финальной стадии турнира Лусиано повторил выстрел — на той же 85-й минуте матча с Парагваем зарядил со штрафного, с носка, в дальний угол ворот так, что голкипер даже, казалось бы, вовремя выпрыгнув, не дотянулся до мяча.
Этот турнир может сыграть для Лусиано определяющую роль. В эту межсезонье он сменил клуб и сейчас, набравшись уверенности, может назабивать и там. Но самое главное, он наверняка привлёк к себе внимание топовых команд, и осталось лишь доказать, что это не единичная вспышка.
- 12 февраля 2023
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