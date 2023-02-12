Ришарлисон с «ножницами» или игрок с инвалидностью? 3 претендента на премию Пушкаша! Видео

ФИФА объявила тройку претендентов за звание автора лучшего гола 2022 года имени Ференца Пушкаша. Награда будет вручена по итогам голосования на официальном сайте главной футбольной организации. Если у претендентов будет равное количество очков, то премия будет присуждена тому, кто получит наибольшее количество первых мест. Процедура голосования контролируется независимыми наблюдателями. Победитель будет объявлен на специальной церемонии ФИФА 27 февраля в Париже.

Первоначально на награду было номинировано 11 голов. Из этого списка экспертами и болельщиками, проголосовавшими на официальном сайте ФИФА, были выбраны три финалиста. Ими стали нападающий сборной Бразилии Ришарлисон, полузащитник «Марселя» Димитри Пайет и игрок польского клуба «Варта Познань» с ампутированной ногой Марцин Олекси.

Гол Ришарлисона, Бразилия — Сербия, ЧМ-2022

В первом матче сборной Бразилии на ЧМ-2022 Ришарлисон забил победный гол в матче с Сербией на 62-й минуте. Форвард принял мяч в штрафной одним касанием от Винисиуса и в акробатическом стиле отправил мяч в сетку. Через 11 минут после гола Ришарлисон оформил дубль. Если нападающий выиграет эту награду, то это будет третий год подряд, когда игрок «Тоттенхэма» становится первым в этой премии. В 2020 году приз достался Сон Хын Мину, а в 2022-м – Эрику Ламеле.

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Ришарлисон нападающий сборной Бразилии «Это был очень красивый гол. Я уже забивал подобный гол за «Флуминенсе» и похожий мяч за «Эвертон». У меня был шанс снова забить гол ударом «ножницами», и я думаю, что это был один из самых красивых голов в моей карьере, потому что это было на чемпионате мира и в сложной для нас игре».

Гол Димитри Пайета, «Марсель» — ПАОК, Лига конференций

Этот мяч француза стал победным в противостоянии «Марселя» и ПАОКа. Тогда Димитри Пайет вывел свой клуб в полуфинал Лиги конференций. Мяч после удара нападающего примерно с 25 метров попал в самую «девятку». Этот гол Димитри Пайета очень похож на победный мяч Дениса Глушакова за «Спартак» в ворота «Амкара». Пайет – это похороны?

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Димитри Пайет нападающий «Марселя» «Я сделал удар в непринуждённой манере, как будто это было во время тренировки. Думаю, это чувство расслабленности сделало движение плавным. Я не мог ударить лучше. Мяч отскочил раньше и идеально подошёл для удара с левой ноги. Это было сложное движение, но я сделал его без давления и, думаю, забил, потому что был расслаблен во время удара. Я получил удовольствие, потому что это гол, который люди будут помнить, и это гол, который имеет значение».

Гол Марцина Олекси, «Варта Познань» — «Сталь Жешув»

Похоже, главный претендент на победу. В июне польский игрок отправил мяч «ножницами» в ворота соперника. Марцину Олекси это далось непросто – у него ампутирована левая нога. Игрок был в составе сборной Польши на ЧМ-2022 среди людей с инвалидностью с ампутацией. Он помог команде выйти в 1/8 финала, где та проиграла Бразилии (1:2).

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«Мой товарищ по команде Давид Новак сделал мне пас. Когда я увидел, что он приближается к мячу, понял, что он сделает мне передачу. Когда я ударил, я проводил глазами мяч и увидел, как он влетел в угол ворот. Я всегда хотел забить красивый гол. Вы могли видеть, как я был горд, когда забил гол. Я встал во весь рост, выпятил грудь. Я был просто очень-очень счастлив», – заявил автор гола.