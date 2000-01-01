Форвард «Венеции» отпраздновал победу с пивом прямо на поле
Команда Дениса Черышева обыграла СПАЛ (2:1), а матч сделал Йоэль Похьянпало. Нападающий отдал две голевые и насладился победой с болельщиками. ►►
Как вообще дела у «Венеции»? Так себе
В Серии Б команда ближе к низу таблицы, на 13-м месте. Задача – не вылететь. Сейчас «Венецию» возглавляет Паоло Ваноли. Да-да, тот самый.
Что Денис Черышев?
Игрок замены. Последние два месяца был травмирован, но вернулся в состав. Ждём, что Черышев заработает место в старте!
Форвард «Венеции» отпраздновал победу пивом прямо на поле. Видео
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