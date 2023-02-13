Головин расцвёл в «Монако». Но ему пора наконец в более крутую лигу

«Монако» и Александр Головин в огне. В субботу монегаски уверенно обыграли «ПСЖ» 3:1, продлив свою беспроигрышную серию в чемпионате до восьми матчей (шесть из них выиграли). Теперь «Монако» на третьем месте и отстаёт от идущего вторым «Марселя» всего на два очка, а от «ПСЖ» — на семь.

Александр Головин Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Забил Головин и «ПСЖ», причём нетипично для себя в этом сезоне. Обычно все свои голы и ассисты полузащитник создаёт на индивидуальном мастерстве (обыграть на своём пути двоих, положить мяч в девятку и так далее), но здесь ему оставалось только проткнуть мяч в ворота с нескольких метров. Теперь у россиянина 5+6 по системе «гол+пас» в 22 матчах чемпионата Франции. Это третий результат в «Монако», а если смотреть только на голевые передачи, то второй.

Головин идёт на свой лучший сезон во французском клубе. В розыгрыше-2020/2021 Александр оформил пять голов и девять ассистов. Почти наверняка в этом сезоне хавбек эти показатели превзойдёт.

Все годы в «Монако» Головин был одним из ключевых игроков команды, однако в предыдущие сезоны ему не хватало стабильности, конкретики, плюс мешали травмы. В текущем сезоне всё по-другому. Большая заслуга в этом главного тренера команды Филиппа Клемана. Бельгиец пару месяцев назад рассказал, в чём причина прогресса Головина: «На тренировке я увидел игрока, который очень талантлив, но в очень плохой форме. Мы понимали, что с нашей помощью он может стать топом, а он много работал. Сейчас он стал свежее, сильнее и более взрывным. И только сейчас осознаёт весь потенциал. Разница видна невооруженным взглядом».

Клеман действительно нашёл Головину лучшее место на поле. Номинально Саша в схеме «Монако» располагается на позиции левого инсайда, но у него есть свобода перемещений по всему полю: большинство своих голов он забил после смещений в центр. Плюс отлично работает связка с левым защитником Кайо Энрике: благодаря их взаимодействию у Головина больше возможностей для создания моментов: в этом сезоне россиянин лидер «Монако» по передачам под удар ― 35.

Немаловажным фактором является и то, что Головин в «Монако» уже 4,5 года. В команде с высокой текучкой он почти ветеран вместе с Бен-Йеддером. Россиянина обожают партнёры ― тот же Брил Эмболо в комментариях под постами Головина в социальных сетях в шутку признаётся полузащитнику в любви и выдаёт, что хочет от него детей.

Александр Головин (слева)с партнёрами по команде Фото: Zuma/TASS

Кажется, в лице Филиппа Клемана «Монако» наконец-то нашёл своего тренера. Так получилось, что тренерская турбулентность в клубе началась как раз с момента прихода Головина в команду. После ухода Жардима был Анри, затем последовали бесславное возвращение Жардима и неудачное назначение Роберта Морено. Более-менее хорошо получилось поработать у Нико Ковача, но и его уволили после «потери» раздевалки. При Клемане «Монако» обрёл стабильность и уверенность. И пока не видно предпосылок, что всё это может развалиться.

В таком случае для Головина встаёт серьёзный вопрос ― что ему делать дальше? С одной стороны ― есть интерес со стороны европейских клубов из других топ-5 чемпионатов. Александр точно наиграл на переход в команду чуть выше уровнем. Говорят о дортмундской «Боруссии». По нашей информации, интерес действительно есть — и очень давно. Ещё до перехода Саши в «Монако» пять скаутов немецкого клуба давали на него позитивную характеристику в своих отчётах. Но, по сообщениям наших источников, гораздо более серьёзный интерес исходит от клубов из другого топового чемпионата. Развития можно ожидать ближе к лету.

С другой стороны ― а надо ли Головину уходить из «Монако», который набрал ход и возвращается на лидирующие позиции во Франции? Команда в этом сезоне точно будет бороться за прямой выход в Лигу чемпионов. Есть соблазн попробовать хорошо проявить себя и там вместе с клубом, с которым был пройден такой долгий путь.

Но, на мой взгляд, Головину всё-таки стоит перейти в другой клуб. Сейчас у него есть возможность уйти из «Монако» на пике. Саше скоро 27 лет, впереди, по сути, последний топовый контракт. Когда, если не сейчас, стремиться в условную АПЛ? Надо пробовать!