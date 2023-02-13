Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Александр Головин — звезда «Монако», когда он перейдёт в новый клуб и нужно ли ему это, трансферы футбола

Головин расцвёл в «Монако». Но ему пора наконец в более крутую лигу
Андрей Панков
Александр Головин — звезда «Монако»
Комментарии
Рассуждения Андрея Панкова о будущем лучшего российского игрока. Бонусом — пара инсайдов о возможном трансфере.

«Монако» и Александр Головин в огне. В субботу монегаски уверенно обыграли «ПСЖ» 3:1, продлив свою беспроигрышную серию в чемпионате до восьми матчей (шесть из них выиграли). Теперь «Монако» на третьем месте и отстаёт от идущего вторым «Марселя» всего на два очка, а от «ПСЖ» — на семь.

Александр Головин

Александр Головин

Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Забил Головин и «ПСЖ», причём нетипично для себя в этом сезоне. Обычно все свои голы и ассисты полузащитник создаёт на индивидуальном мастерстве (обыграть на своём пути двоих, положить мяч в девятку и так далее), но здесь ему оставалось только проткнуть мяч в ворота с нескольких метров. Теперь у россиянина 5+6 по системе «гол+пас» в 22 матчах чемпионата Франции. Это третий результат в «Монако», а если смотреть только на голевые передачи, то второй.

«Головин нас мучает». Гол россиянина помог «Монако» уничтожить звёздный «ПСЖ» «Головин нас мучает». Гол россиянина помог «Монако» уничтожить звёздный «ПСЖ»
Шедевральный Головин! Россиянин посадил на пятую точку защитника и создал гол Шедевральный Головин! Россиянин посадил на пятую точку защитника и создал гол

Головин идёт на свой лучший сезон во французском клубе. В розыгрыше-2020/2021 Александр оформил пять голов и девять ассистов. Почти наверняка в этом сезоне хавбек эти показатели превзойдёт.

Все годы в «Монако» Головин был одним из ключевых игроков команды, однако в предыдущие сезоны ему не хватало стабильности, конкретики, плюс мешали травмы. В текущем сезоне всё по-другому. Большая заслуга в этом главного тренера команды Филиппа Клемана. Бельгиец пару месяцев назад рассказал, в чём причина прогресса Головина: «На тренировке я увидел игрока, который очень талантлив, но в очень плохой форме. Мы понимали, что с нашей помощью он может стать топом, а он много работал. Сейчас он стал свежее, сильнее и более взрывным. И только сейчас осознаёт весь потенциал. Разница видна невооруженным взглядом».

Клеман действительно нашёл Головину лучшее место на поле. Номинально Саша в схеме «Монако» располагается на позиции левого инсайда, но у него есть свобода перемещений по всему полю: большинство своих голов он забил после смещений в центр. Плюс отлично работает связка с левым защитником Кайо Энрике: благодаря их взаимодействию у Головина больше возможностей для создания моментов: в этом сезоне россиянин лидер «Монако» по передачам под удар ― 35.

Немаловажным фактором является и то, что Головин в «Монако» уже 4,5 года. В команде с высокой текучкой он почти ветеран вместе с Бен-Йеддером. Россиянина обожают партнёры ― тот же Брил Эмболо в комментариях под постами Головина в социальных сетях в шутку признаётся полузащитнику в любви и выдаёт, что хочет от него детей.

Александр Головин (слева)с партнёрами по команде

Александр Головин (слева)с партнёрами по команде

Фото: Zuma/TASS

Кажется, в лице Филиппа Клемана «Монако» наконец-то нашёл своего тренера. Так получилось, что тренерская турбулентность в клубе началась как раз с момента прихода Головина в команду. После ухода Жардима был Анри, затем последовали бесславное возвращение Жардима и неудачное назначение Роберта Морено. Более-менее хорошо получилось поработать у Нико Ковача, но и его уволили после «потери» раздевалки. При Клемане «Монако» обрёл стабильность и уверенность. И пока не видно предпосылок, что всё это может развалиться.

В таком случае для Головина встаёт серьёзный вопрос ― что ему делать дальше? С одной стороны ― есть интерес со стороны европейских клубов из других топ-5 чемпионатов. Александр точно наиграл на переход в команду чуть выше уровнем. Говорят о дортмундской «Боруссии». По нашей информации, интерес действительно есть — и очень давно. Ещё до перехода Саши в «Монако» пять скаутов немецкого клуба давали на него позитивную характеристику в своих отчётах. Но, по сообщениям наших источников, гораздо более серьёзный интерес исходит от клубов из другого топового чемпионата. Развития можно ожидать ближе к лету.

С другой стороны ― а надо ли Головину уходить из «Монако», который набрал ход и возвращается на лидирующие позиции во Франции? Команда в этом сезоне точно будет бороться за прямой выход в Лигу чемпионов. Есть соблазн попробовать хорошо проявить себя и там вместе с клубом, с которым был пройден такой долгий путь.

Но, на мой взгляд, Головину всё-таки стоит перейти в другой клуб. Сейчас у него есть возможность уйти из «Монако» на пике. Саше скоро 27 лет, впереди, по сути, последний топовый контракт. Когда, если не сейчас, стремиться в условную АПЛ? Надо пробовать!

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023