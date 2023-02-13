Аутсайдер набрал толпу иностранцев, «Локо» — двух участников ЧМ-2018. Трансферы недели РПЛ

22 февраля закрывается зимнее трансферное окно в России. Клубы активно ведут работу по поиску новых игроков. На прошлой неделе отличились «Химки». Подмосковный клуб подписал девять футболистов, восемь из которых — легионеры! Две заметные сделки провернул «Локомотив»: железнодорожники взяли на правах свободного агента двух участников ЧМ-2018 — Артёма Дзюбу и Игоря Смольникова. Суммируем все главные трансферы ушедшей недели в РПЛ.

Артём Дзюба

Нападающий, 34 года, из «Адана Демирспор» в «Локомотив» на правах свободного агента

«Локомотив» – шестой российский клуб в карьере 34-летнего нападающего. На постоянной основе Дзюба выступал за «Спартак» и «Зенит», а в «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал» ездил в аренду. Форвард подписал с «Локомотивом» контракт до конца сезона и призван помочь вытащить команду из зоны стыковых матчей. Четырёхкратный чемпион России будет играть под седьмым номером. За «Адана Демирспор», где Дзюба провёл меньше трёх месяцев, он сыграл пять матчей и забил один гол.

Артём Дзюба Нападающий «Локомотива» «Вариант с «Локомотивом»? Мы быстро договорились. Как только созвонились с Дмитрием Ульяновым, то буквально сразу назначили встречу, на которой также присутствовал Михаил Галактионов. Мы пообщались продуктивно, услышали друг друга. Рад, что они пригласили. Со своей стороны, я сделаю всё возможное и невозможное, чтобы показать, что они не ошиблись и я тот человек, кто, если в меня верить, отплатит той же монетой».

Игорь Смольников

Защитник, 34 года, из «Торпедо» в «Локомотив» на правах свободного агента

«Локомотив» – пятый клуб для Игоря Смольникова за последние три года. В феврале 2020-го он играл за «Зенит», после чего по году провёл в «Краснодаре» и «Арсенале» и шесть месяцев — в «Торпедо». Его контракт, как и у Дзюбы, рассчитан до конца сезона. Защитник будет выступать под восьмым номером. В этом сезоне Смольников сыграл 21 матч за «Торпедо» во всех турнирах, забил «Факелу» и сделал ассист в матче с ЦСКА. Игорь – воспитанник «Локомотива», сыграл 17 матчей за основу. Вот таким видео защитника и нападающего представило руководство железнодорожников.

Денис Глушаков

Полузащитник, 36 лет, из «Химок» в «Пари Нижний Новгород» на правах свободного агента

Несмотря на возраст, Глушаков всё ещё конкурентоспособен. В этом сезоне он сыграл 19 матчей (17 – в старте) в чемпионате и Кубке России, а в прошлом наколотил 10 голов, располагаясь на позиции центрального полузащитника. Контракт чемпиона страны в составе «Спартака» рассчитан до конца этого сезона. Денис пришёл в «Пари НН» с важной миссией.

Денис Глушаков Полузащитник «Пари НН» «С «Химками» разошлись дружелюбно. Думал, если будет свободное время на сборе, то заеду и попрощаюсь лично с футболистами. Попрощались с президентом, никаких обид. Рассчитались, пожали руки, идём дальше. Это жизнь, нужно двигаться дальше. Клуб выбрал другое направление. Посмотрим, куда оно их приведёт, но могу пожелать им только удачи. Наверное, обидно за время, когда мы начали чемпионат с ничейного результата с «Зенитом». Первые четыре тура, потом начались глобальные перевороты, ушёл Юран, всё пошло по накатанной, комом вниз… Тяжело, конечно, переваривать. Игроки — заложники ситуации. Только время покажет, к чему это приведёт. Три футбольных качества, которые больше всего ценю? Футбольное мышление, удар, голевое чутьё. Качества, которые хотелось бы искоренить? Брак, прибавить в игре головой. Глушаков будет делать всё возможное и «хоронить» некоторые клубы в РПЛ, чтобы они вылетели в Первую лигу».

Марк Мампасси

Защитник, 19 лет, из «Локомотива» в «Антальяспор» в аренду

За год в «Локомотиве» украинец сыграл 21 матч. Мампасси проиграл конкуренцию за место в старте в этом сезоне и бóльшую часть времени просиживал в запасе. В прошлом розыгрыше защитник сыграл 12 матчей (все – с первых минут) из 13. Игрок проведёт в платной аренде четыре с половиной месяца, соглашение предусматривает опцию выкупа. «Антальяспор» занимает 12-е место в чемпионате Турции и находится в трёх очках от зоны вылета. За четыре дня до перехода Мампасси розыгрыш Суперлиги был приостановлен из-за разрушительного землетрясения. Решение действует до дальнейшего уведомления властей.

Марк Мампасси Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат"

Кирилл Боженов

Защитник, 22 года, из «Химок» в «Ростов»

Летом 2021 года «Ростов» купил у «Химок» защитника за € 100 тыс., но оставил в аренде. Теперь Кирилл Боженов будет играть за команду Валерия Карпина. Его контракт с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года. За «Химки» защитник сыграл 87 матчей, забил два гола и сделал шесть результативных передач. В этом сезоне Боженов провёл 14 игр в чемпионате и Кубке России и пропустил шесть встреч из-за мышечного повреждения.

Кирилл Боженов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат"

«Химки» взял девять игроков за пять дней. Кто все эти люди?

Петар Голубович – 28-летний правый защитник из Сербии. Он перешёл в клуб на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2024 года. В 2022-м защитник выступал за норвежский «Олесунн», сыграл 26 матчей и забил один гол. До переезда в Норвегию играл за «Кортрейк», «Новару», «Пизу», «Пистойезе» и ОФК. В составе сборной Сербии до 19 лет Петар становился чемпионом Европы.

Маркос Гильерме – бразильский нападающий. 27-летний форвард играл за местные клубы, «Динамо» (Загреб) и «Аль-Вахду». В 2022 году он провёл 30 матчей, выступая за «Сантос» и «Сан-Паулу», и забил всего три гола. Его контракт с «Химками» действует до лета 2024 года.

Лео Андраде – 24-летний центральный защитник. Он подписал контракт с «Химками» до лета 2025 года. За него подмосковный клуб заплатил € 300 тыс. португальскому «Маритиму». За этот клуб бразилец сыграл 59 матчей, из которых 13 — в этом сезоне.

Лео Андраде Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Никола Антич играет на позиции левого защитника. Ему 29 лет. Серб подписал контракт с «Химками» на полтора года, а до этого бóльшую часть карьеры провёл за «Шахтёр» из Солигорска и «Войводину».

«Химки» выложили € 300 тыс. и за Кристиана Тассано. 26-летний центральный защитник ни в одном клубе не сыграл больше 50 матчей. Уругваец выступал за «Санта-Клару», «Твенте», «Росарио Сентраль» из Аргентины и «Данубио». Его контракт с «Химками» действует до лета 2025 года.

Стефан Мелентиевич – воспитанник «Црвены Звезды». Ему 18 лет, он играет в центре обороны, но за основу сербского клуба не дебютировал. В сезоне-2022/2023 защитник провёл 17 матчей за «Раднички» из Белграда и забил один гол. «Химки» отдали за игрока € 120 тыс. и подписали с ним контракт на три с половиной года.

Жаниу Бикел – полузащитник сборной Гвинеи-Бисау. 27-летний игрок выступал за «Херенвен», НЕК, ЦСКА (София), «Ванкувер» и «Виченцу». Последний раз Бикел выходил на поле летом 2022 года. Он достался «Химкам» бесплатно и подписал контракт на полтора года.

Лев Скворцов – защитник молодёжной сборной Казахстана. Он играет на правом фланге, выступал за «Туран», «Атырау» и «Астану». 23-летний игрок перешёл в «Химки» на правах свободного агента и заключил соглашение до конца сезона.

Лачезар Котев – 25-летний опорник из Болгарии. «Химки» за него заплатили € 250 тыс. Полузащитник выступал за болгарские клубы «Септември», «Витоша», «Оборище» и «Арда». В этом сезоне на его счету 19 матчей за «Арду», три гола и три результативные передачи. Его контракт с «Химками» рассчитан до лета 2025 года.

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