Лучший нападающий мира в наступившем году. Звезда «МЮ» раскрыл в себе новые способности

В 2020-м в карьере Рашфорда начался сущий кошмар. Травма спины вывела игрока из строя на полгода, а сопутствующие болячки постепенно уничтожили физическую форму. Да, Маркус постоянно играл при Сульшере, однако потерял прежнюю резкость и скорость, а вместе с этим – уверенность в себе. Вы точно помните главный хайлайт падения Маркуса – незабитый пенальти в послематчевой серии финала Евро-2020. А потом были жалкие 5+2 во всех турнирах в прошлом сезоне и стабильная прописка в запасе «МЮ» при Ральфе Рангнике.

Для перезапуска карьеры потребовалось всего одно лето и всего один голландский тренер. На счету Рашфорда уже 21 гол в 34 матчах сезона (плюс восемь ассистов), из которых восемь он забил в последних девяти играх АПЛ. Да и вообще форма форварда «МЮ» после ЧМ-2022 впечатляет: 13+4 в 15 встречах. Прямо сейчас Маркус – лучший нападающий мира: в наступившем году он забил больше всех в топ-чемпионатах и других внутренних турнирах – 10 мячей. Для сравнения, у Холанда – четыре, Осимхена и Бен-Йеддера – по восемь, а у Мбаппе – пять.

Маркус Рашфорд Фото: Stu Forster/Getty Images

«Определённо Рашфорд – один из лучших нападающих в мире. Я был убеждён в этом с первого момента. И очень рад возможности поработать с ним. И мы можем выжать из него ещё больше. У него невероятно высокий потенциал», – признался после игры с «Лидсом» (2:0) тен Хаг. Маркус вновь вытащил «МЮ» в тяжелейшем матче: при счёте 0:0 замкнул головой подачу Люка Шоу на 80-й минуте. Волна признания уже на подходе: по итогам января форвард стал лучшим игроком АПЛ, и, кажется, это только начало.

Сезон АПЛ Минуты Голы Передачи xG в среднем за матч Удары в среднем за матч Средний xG удара Касания в штрафной в среднем за матч 2016/2017 1701 5 1 0,34 2,3 0,15 6,8 2017/2018 1807 7 5 0,26 3,0 0,09 5,6 2018/2019 2342 10 6 0,41 3,2 0,13 6,1 2019/2020 2653 17 7 0,65 3,2 0,20 5,8 2020/2021 2928 11 9 0,28 2,4 0,11 5,7 2021/2022 1232 4 2 0,23 1,6 0,14 5,6 2022/2023 1898 12 3 0,46 2,6 0,17 5,3

Пока что Рашфорд не догнал пикового себя образца сезона-2019/2020, однако он уверенно к этому идёт. Но гораздо интереснее стилистические и психологические детали трансформации, после которых этот футболист превратился в настоящую машину.

Весь «МЮ» похорошел после ухода Роналду, но Рашфорд получил максимальную выгоду

Криштиану был не просто токсичным персонажем с раздутым эго. Его пребывание на поле ломало всю структуру: того же Рашфорда Сульшер и Рангник ради португальца часто пихали на неудобный правый фланг (тут отдельный привет Гринвуду). Вкупе с плохой физической формой это превращало англичанина в бесполезного футболиста. Эрик тен Хаг быстро сориентировался, что Маркусу не нужны тактические зажимы. Роналду отправился в запас (не забываем про заваленную предсезонку), немного попсиховал и самоустранился с помощью скандального интервью. А Рашфорд получил свободу в любимой зоне на левом фланге и широкие полномочия непосредственно в чужой штрафной.

Теперь у партнёров нет головной боли под названием «Как доставить мяч Роналду». Рашфорд сам активно ищет пространство между линиями, а ещё он стал постоянным адресатом передач Бруну Фернандеша и Кристиана Эриксена. Также Маркусу помогает взаимодействие с Шоу. Тот же Криштиану в прошлом сезоне, когда видел, что мяч уходит на фланг, резко бежал в штрафную и находился там в ожидании паса. Англичанин действует в совершенно другом стиле и стабильно участвует в комбинационной игре. Причём это не мешает ему забивать.

Ещё одна примечательная деталь – как и Роналду, Рашфорд не избежал дисциплинарных санкций от тен Хага. Перед декабрьской игрой с «Вулверхэмптоном» (1:0) форвард попал в запас из-за опоздания. А потом вышел на замену и забил победный мяч.

Маркус Рашфорд Фото: Visionhaus/Getty Images

«Да, конечно, таковы правила, и я думаю, что такие ошибки могут происходить. Конечно, я разочарован, что не вышел в старте, но я понимаю это решение. Рад, что нам всё равно удалось выиграть. Думаю, мы можем подвести под этим черту и двигаться дальше. Немного опоздал на встречу команды. Проспал. Бывает», – спокойно описал ситуацию Рашфорд после матча. Здорово ведь, когда у клуба есть забивной и адекватный нападающий?

Улучшил игру головой

Наверное, самый интересный момент возрождения Рашфорда – его статистика по голам головой в АПЛ за всё время:

Сезон АПЛ Голы головой 2015/2016 1 2016/2017 0 2017/2018 2 2018/2019 0 2019/2020 1 2020/2021 0 2021/2022 0 2022/2023 3

Из семи мячей сразу три – в этом сезоне. Маркус действительно добавил к общему атакующему диапазону ещё и угрозу в воздухе. Многие связывают это с приходом в тренерский штаб «МЮ» Бенни Маккарти – бывшего нападающего «Порту» и «Блэкберна». Связь с «Аяксом» тоже есть: в конце 1990-х молодой Маккарти выступал за амстердамский клуб. Вот что рассказывал тен Хаг о приглашении нового специалиста:

Эрик тен Хаг главный тренер «Манчестер Юнайтед» «В нашем штабе оставалось место, которое я хотел заполнить. У Маккарти был большой опыт работы. Он тренировал на профессиональном уровне, в прошлом был форвардом, причём очень хорошим. В «МЮ» Маккарти будет заниматься с атакующей группой. Имею в виду не только нападающих, но и крайних защитников с хавбеками. Опыт Бенни здесь поможет».

Маккарти расписывал тренировочные сессии и особое внимание уделил завершению моментов. В том числе ударам головой. Рашфорд уже поблагодарил специалиста за прокачку:

Маркус Рашфорд нападающий «Манчестер Юнайтед» «Для команды хорошо, что в штабе есть люди, которые работают с группой атаки. Бенни Маккарти определённо мне очень помог. Он постоянно рассказывает о важных вещах, объясняет какие-то детали».

Новые методы работы уже привели к тому, что Рашфорд вышел на максимальный в карьере уровень персональной угрозы в чужой штрафной. В пиковом сезоне-2019/2020 средняя дистанция ударов Рашфорда составляла 18 метров, а средняя опасность 0,15 xG. Сейчас дистанция сократилась до 13,6 метров, средний xG подрос до 0,17.

Рашфорд поправил здоровье и вновь опасен в быстрых атаках

Пока Каору Митома и Аллан Сент-Максимен в промышленных масштабах выкручивают позвонки оппонентам по АПЛ, Рашфорд идёт со скромным показателем 1,3 удачной обводки в среднем за матч (эффективность дриблинга – 38,2%). Хотя раньше форвард «МЮ» был наглее: в том же сезоне-2019/2020 статистика выглядела следующим образом: 2,0 удачной попытки за игру и 49,2% эффективности. Впрочем, благодаря ловкости и резкости Рашфорд до сих пор очень опасен при игре один в один. Он точечно применяет дриблинг, когда нужно вырваться на свободное пространство.

Однако стиль нынешнего Маркуса не зависит от количества и качества дриблинга: умение обыгрывать остаётся лишь дополнительным оружием. Главная стихия форварда «МЮ» – скорость. Раньше проблемы со здоровьем негативно влияли на форму Рашфорда и его психологическое состояние.

Сначала игрока беспокоила спина, затем Маркус травмировал плечо и долгое время играл через боль – даже отказался от операции ради поездки на чемпионат Европы. Вялость молодой звезды раздражала фанатов «МЮ». Они мочили футболиста за незабитый Доннарумме пенальти и общественную активность. Русскоязычные болельщики вообще прозвали Рашфорда Депутатом.

Летом 2021-го игроку всё-таки прооперировали плечо, параллельно Рашфорд залечил лодыжку, но набор формы и восстановление оптимальной мышечной массы совпали с кризисом «МЮ». В итоге форвард попал в игнор-лист Рангника и на время вылетел из состава сборной Англии. Всё изменилось с приходом тен Хага. Так Рашфорд комментировал летнюю перезагрузку:

Маркус Рашфорд нападающий «Манчестер Юнайтед» «Это новое начало для всех и лично для меня. Я в отличной форме, чувствую себя сильным. В этом году у меня был перерыв, отдых, я восстановился ментально и физически. Мне нужно было это время, чтобы немного отключиться и расслабиться. А теперь ещё и прошёл полноценную предсезонную подготовку − кажется, впервые с 2019 года. Чувствую себя готовым и сосредоточенным, мне приятно знать, что перед первой игрой в сезоне готовился шесть недель. Я счастлив».

Отдохнувший Рашфорд снова стал быстрым и резким. Что вписывается в философию тен Хага – ему нужен взрывной игрок на фланге атаки, способный как участвовать в комбинациях, так и открываться за спинами защитников. В этом сезоне только Бреннан Джонсон из «Ноттингем Форест» нанёс больше ударов в результате быстрых прямых контратак (атаки, которые начинаются на своей половине поля и продвигаются за одну фазу не менее чем на 50% к воротам соперника).

«Не знаю, играл ли я когда-то так хорошо раньше, но сейчас я наслаждаюсь происходящим. У нас совершенно другой образ мышления по сравнению с прошлым сезоном. Это совсем другая команда, играющая в другой футбол. Я наслаждаюсь тем, что делаю», – говорил Рашфорд после победы над «Астон Виллой» в Кубке лиги в ноябре. Судя по всему, наслаждение никуда не пропало – Маркус в огненной форме и не планирует останавливаться.