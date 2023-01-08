Снова «Реал» или кто-то ещё? Голосование за фаворита Лиги чемпионов

Лига чемпионов возвращается! Уже сегодня, 14 февраля, стартуют матчи 1/8 финала. Зимняя пауза (у кого она была) уже позади, форма команд известна, а это значит, что пора делать прогнозы. В Лиге чемпионов практически всегда фаворитами считается группа из нескольких топ-команд. Среди них действующий обладатель трофея «Реал», а также богатые «Манчестер Сити» и «ПСЖ», мощная «Бавария» и другие гранды. И всё же — кто из них пройдёт весь путь в плей-офф и получит кубок? Выбор фаворита за вами!
В ходе голосования команды будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Реал» (Испания)
Соперник в 1/8 финала: «Ливерпуль».
Действующий победитель Лиги чемпионов, в отличие от соперника по прошлому финалу, остаётся фаворитом турнира и сейчас. В плей-офф «Реал» попал без особых проблем: в не самой сложной группе удалось обойти «РБ Лейпциг», «Шахтёр» и «Селтик». 13 очков, четыре победы, одна ничья и одно поражение, разность мячей — 15:6.
В чемпионате Испании «Реал» в последнее время нестабилен. Если с августа по конец октября команда потеряла очки лишь дважды, то в последних пяти турах дважды проиграла и один раз сыграла вничью. Из-за этого Мадрид сильно отстал от «Барселоны». Зато прямо перед возвращением Лиги чемпионов «Реал» съездил в Марокко и выиграл клубный чемпионат мира. Так что настрой в команде точно позитивный.
Первый матч между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдёт в Англии, ответный — в Испании. Нас ждёт либо месть за финал, либо очередная победа Мадрида.
«Манчестер Сити» (Англия)
Соперник в 1/8 финала: «РБ Лейпциг».
Команда из категории «супертоп». «Сити» до сих пор ни разу не выиграл Лигу чемпионов, но каждый год входит в число главных фаворитов турнира. Осенью Пеп Гвардиола разнёс группу, в которой также были дортмундская «Боруссия», «Севилья» и «Копенгаген». Первое место, 14 очков из 18 возможных, ни одного поражения и разность мячей 14:2.
В АПЛ «Сити» немного штормит: уже два поражения в новом году сказались на положении команды. Правда, несмотря на периодические осечки, «Манчестер» Пепа всё равно борется за титул и отстаёт от «Арсенала» на три очка (по потерянным — на шесть). «Сити» уже не раз приходилось устраивать погоню ради чемпионства, так что всё самое интересное ещё впереди.
Помимо того, что «Сити» — фаворит в паре с «Лейпцигом», команда Гвардиолы ещё и сыграет ответный матч на своём поле. То есть в случае неприятного сюрприза на выезде будет возможность всё исправить.
«Бавария» (Германия)
Соперник в 1/8 финала: «ПСЖ».
«Бавария» традиционно входит в число вечных фаворитов Лиги чемпионов. Нынешний сезон не исключение: команда Юлиана Нагельсмана, несмотря на летнее расставание с Робертом Левандовским, прошлась по группе катком: шесть побед в шести матчах, разность мячей — 18:2. А заодно выкинула из турнира своего бывшего нападающего вместе с его «Барселоной», отправившись в плей-офф с «Интером».
В Бундеслиге «Бавария» ожидаемо лидирует, но есть нюанс: сенсационный берлинский «Унион» отстаёт всего на одно очко, а дортмундская «Боруссия» — на три. Одна из причин — результаты Мюнхена, который после окончания зимней паузы не мог победить на протяжении трёх туров, раз за разом играя вничью 1:1. Сейчас серия уже позади — «Бавария» выиграла дважды подряд.
Противостояния «Баварии» и «ПСЖ» уже становятся классикой. В 2020-м команды встречались в финале Лиги чемпионов, а в 2021-м — в четвертьфинале. Теперь выяснение отношений отодвинулось ещё на одну стадию назад. Первый матч состоится во Франции, второй — в Германии.
«Наполи» (Италия)
Соперник в 1/8 финала: «Айнтрахт».
«Наполи» в этом сезоне — одна из главных команд Европы. В группе Лучано Спаллетти и его футболисты заняли первое место, опередив «Ливерпуль» по дополнительным показателям. Статистика действительно шикарная: 15 очков, пять побед, одно поражение, разность мячей — 20:6.
В Серии А «Наполи» выступает даже круче (хотя, казалось бы, куда ещё). Хвича Кварацхелия и его партнёры на всех парах несутся к первому чемпионству со времён выступления в Неаполе Диего Марадоны. Отрыв от второго места, на котором находится «Интер», составляет уже 16 очков (по потерянным — 13), так что, если «Наполи» не посыплется, титул никуда не денется.
Соперник у «Наполи» максимально загадочный: «Айнтрахт» впервые попал в Лигу чемпионов и сразу зацепился за плей-офф. Первый матч пройдёт в Германии, ответный — в Италии.
«ПСЖ» (Франция)
Соперник в 1/8 финала: «Бавария».
С «ПСЖ» случилась одна из самых курьёзных историй всего группового этапа Лиги чемпионов. Команда набрала 14 очков, забив 16 голов, пропустив семь и ни разу не проиграв. Казалось бы, что ещё нужно для первого места? Однако «Бенфика» полностью сравнялась с Парижем по всем показателям и обошла конкурента благодаря большему количеству голов на выезде (!). Так «ПСЖ» стал вторым.
В чемпионате Франции «ПСЖ» находится ровно там, где ему и положено — то есть на первом месте. Правда, из-за кадровых проблем в последнее время Париж выступает с переменным успехом: в течение нескольких дней команда вылетела из Кубка Франции от «Марселя» и проиграла «Монако» в Лиге 1. Однако, судя по сообщениям в СМИ, лидеры вернутся к матчу с «Баварией», так что избиения быть не должно.
Сама «Бавария» традиционно является одним из фаворитов Лиги чемпионов. Зато у «ПСЖ» будет шанс показать себя сразу при домашних трибунах. Первый матч пройдёт во Франции, а ответный — в Германии.
«Ливерпуль» (Англия)
Соперник в 1/8 финала: «Реал».
Тот случай, когда действующий финалист турнира для многих является аутсайдером. Меньше года назад «Ливерпуль» сражался с «Реалом» за главный еврокубок, а сейчас страдает и получает по три мяча от команд уровня «Вулверхэмптона». Осенью у Юргена Клоппа были проблемы, но на Лиге чемпионов это не сказалось. «Ливерпуль» набрал 15 очков и вышел из группы со второго места, оставив «Аякс» далеко позади и уступив «Наполи» лишь по дополнительным показателям.
В Англии же «красные» терпят настоящее бедствие. Команда вылетела из обоих кубковых турниров, а в чемпионате занимает девятое место. Кризис затянулся и всё никак не закончится.
Ещё одна проблема для «Ливерпуля» — первый матч с «Реалом» придётся играть дома. Так что если Клопп собирается пробиться в четвертьфинал, придётся напрягаться ради результата сразу же. В Мадриде такого шанса может уже не быть.
«Интер» (Италия)
Соперник в 1/8 финала: «Порту».
«Интеру» в последние годы часто не везло с группой. В прошлом сезоне команда наконец вышла в плей-офф, а в этом закрепила успех. Причём группа снова оказалась тяжёлой: «Бавария», «Барселона» и в качестве бонуса «Виктория Пльзень». Итог: второе место, 10 очков (на восемь меньше, чем у «Баварии», и на три больше, чем у «Барсы»), три победы, одна ничья и два поражения, разность мячей — 10:7.
В чемпионате Италии у «Интера» дела обстоят тоже неплохо, но с реализацией чемпионских амбиций всё же есть проблемы. В Серии А в этом сезоне правит «Наполи», так что миланцы сейчас в роли догоняющих и идут на втором месте с отставанием в 16 очков при игре в запасе. В последних матчах у «Интера» две победы подряд, причём одна из них — в дерби с «Миланом», так что с формой всё хорошо. Правда, перед этой мини-серией было неожиданное поражение от «Эмполи».
Соперник «Интера» — «Порту» — вполне способен на сюрпризы, но вылет на первой же стадии плей-офф точно станет для миланцев провалом. Первый матч пройдёт в Италии, второй — в Португалии.
«Боруссия» Дортмунд (Германия)
Соперник в 1/8 финала: «Челси».
«Боруссия» в этом сезоне попала в такую группу в Лиге чемпионов, что амбиции были понятны сразу — занять второе место. Первое было, по сути, забронировано «Манчестер Сити» (так и получилось), а прямым конкурентом Дортмунда стала «Севилья». Борьба была выиграна: «Боруссия» оторвалась от испанцев на четыре очка, набрав суммарно девять. Всего две победы, три ничьих и одно поражение, разность мячей — 10:5. С такими показателями Дортмунд пробился в плей-офф.
«Боруссия» подходит к противостоянию с «Челси» в лучшей форме. После зимней паузы команда Эдина Терзича исключительно побеждает. В Бундеслиге серия составляет уже пять матчей (общий счёт — 15:5), и благодаря этому Дортмунд занимает третье место, отставая от лидирующей «Баварии» всего на три очка.
Вне контекста фаворитом в этой паре был бы «Челси», но сейчас, учитывая форму команд, интрига накалена максимально. Первый матч пройдёт в Германии, ответный — в Англии.
«Тоттенхэм» (Англия)
Соперник в 1/8 финала: «Милан».
У «Тоттенхэма», как могло показаться, была самая простая и скучная группа. Но на деле получился настоящий триллер. Команда Антонио Конте хоть и вышла в плей-офф с первого места, но сделала это на последних секундах заключительного матча, забив «Марселю» в безумной контратаке. Французы в итоге остались без евровесны, а ниже англичан расположились «Айнтрахт» и «Спортинг». Показатели «Тоттенхэма»: 11 очков, три победы, две ничьих и одно поражение, разность мячей — 8:6.
«Тоттенхэм», как и его будущий соперник, в последнее время не блещет стабильностью. В новом году у команды Конте уже четыре поражения при трёх победах, из-за чего лондонцы пока остаются за пределами топ-4.
Первый матч «Тоттенхэма» и «Милана» пройдёт в Италии, а окончательно судьба путёвки в четвертьфинал решится в Англии.
«Бенфика» (Португалия)
Соперник в 1/8 финала: «Брюгге».
«Тёмная лошадка» этой Лиги чемпионов. К «Бенфике» по привычке относятся несерьёзно, но в этом сезоне команда просто разрывает. Первое место в группе с «ПСЖ» и «Ювентусом» — это шикарный результат. У португальцев было полное равенство по показателям с Парижем, и помог регламент, но успеха это не отменяет. 14 очков, четыре победы, разность мячей — 16:7.
На родине «Бенфика» выступает не хуже. Команда занимает первое место в чемпионате Португалии, опережая «Порту» на пять очков, и имеет за спиной четыре победы подряд с общим счётом 11:0. А всего в нынешнем розыгрыше Примейры лиссабонцы потеряли очки лишь трижды.
Первый матч между «Брюгге» и «Бенфикой» пройдёт в Бельгии, ответный — в Португалии. Так что лиссабонская команда может даже позволить себе осечку на выезде.
«Челси» (Англия)
Соперник в 1/8 финала: «Боруссия» Дортмунд.
«Челси» — один из топ-клубов, которых в этом сезоне носит из стороны в сторону. И во многом это связано с новым владельцем Тоддом Боули. Летом он закупился под Томаса Тухеля, но уже осенью уволил его и назначил Грэма Поттера, а зимой набрал ещё толпу футболистов. Теперь несчастному тренеру приходится расставлять новичков на поле и одновременно пытаться строить игру.
Несмотря на хаос, «Челси» вышел в плей-офф Лиги чемпионов довольно уверенно. Первое место в группе с «Миланом», «Ред Булл Зальцбург» и загребским «Динамо», 13 очков при четырёх победах, одной ничьей и одном поражении, разность мячей — 10:4.
А вот в АПЛ дела у «Челси» складываются куда хуже. Команда занимает 10-е место и с середины октября победила лишь дважды. Так что пробиться в Лигу чемпионов через АПЛ будет крайне сложно.
Дортмундская «Боруссия», хоть и не обладает таким мощным составом, находится в лучшей форме, чем «Челси». В общем, интрига на месте. Первый матч пройдёт в Германии, ответная встреча — в Англии.
«Милан» (Италия)
Соперник в 1/8 финала: «Тоттенхэм».
«Милан» долго возвращался в Лигу чемпионов, но первый заход после длительной паузы получился неудачным: в прошлом сезоне команда заняла последнее место в группе. Зато параллельно стала чемпионом Италии и снова залетела в главный еврокубок. На этот раз всё прошло по плану: «Милан» стал вторым в группе с «Челси», «Ред Булл Зальцбург» и загребским «Динамо» и вышел в плей-офф. 10 очков, три победы, одна ничья и два поражения, 12 забитых и семь пропущенных мячей — средний результат, но цель была достигнута.
Проблема в том, что «Милан» сейчас в кризисе. В 2023 году у команды только две победы в Серии А, а ещё две ничьих и три поражения. Если ради Лиги чемпионов «Милан» не соберётся, то с турниром придётся попрощаться уже на первой стадии плей-офф.
Соперник у «Милана» тоже не самый приятный — «Тоттенхэм». Первый матч состоится в Италии, а на ответную встречу команде Стефано Пиоли придётся лететь в Англию.
«РБ Лейпциг» (Германия)
Соперник в 1/8 финала: «Манчестер Сити».
«Лейпциг» начинал сезон под руководством Доменико Тедеско, но из-за провальных результатов (в том числе двух поражений в Лиге чемпионов) сменил тренера. После этого в дело включился Марко Розе, и команда ожила. Четыре победы в группе подряд и уверенное второе место после «Реала» плюс крутая серия без проигрышей в Бундеслиге.
Сейчас форма «Лейпцига» уже не вызывает такого оптимизма, как в конце прошлого года. После зимней паузы результаты стали переменчивыми: две победы, две ничьих и поражение в Бундеслиге. Причём проиграла команда Розе как раз в последнем матче с «Унионом», где по ходу встречи вела в счёте.
Однако главная проблема «Лейпцига» — это даже не форма, а соперник. «Манчестер Сити» и Пеп Гваодиола продолжают мечтать о победе в главном еврокубке и сделают всё, чтобы побыстрее избавиться от немецкой команды. Первый матч состоится в Лейпциге, второй — в Манчестере.
«Порту» (Португалия)
Соперник в 1/8 финала: «Интер».
«Порту» — участник весёлой группы с «Брюгге», «Байером» и «Атлетико». Из всей этой компании португальцы оказались наиболее конкурентоспособными и, набрав 12 очков, заняли первое место. Четыре победы и два поражения с общей разностью мячей 12:7 — более чем достойный результат для такой команды.
В Португалии «Порту» традиционно претендует на чемпионство, но пока уступает потрясающей «Бенфике» пять очков. При этом ход команда Сержиу Консейсау набрала просто отличный: пять побед подряд, 11 забитых и всего один пропущенный — и то от «Спортинга». Вряд ли можно было подойти к плей-офф Лиги чемпионов в лучших кондициях.
Играть «Порту» предстоит с «Интером», который пробился в плей-офф из «группы смерти». Номинально фаворитами остаются итальянцы, но вдруг случится сенсация! Команды сначала сыграют в Италии, а затем — в Португалии.
«Брюгге» (Бельгия)
Соперник в 1/8 финала: «Бенфика».
Одна из главных сенсаций Лиги чемпионов и участник пары, за которой мало кто будет следить. Осенью «Брюгге» поразил всю Европу, пробившись в плей-офф вместе с «Порту» и уверенно обойдя более статусные команды — «Байер» и «Атлетико». Основной задел был сделан в первом круге, когда бельгийцы выбили три победы из трёх. После этого удалось взять лишь два очка из девяти возможных (при отсутствии забитых мячей), но успеху это не помешало.
В конце прошлого года у «Брюгге» ухудшились результаты не только в Лиге чемпионов, но и в чемпионате Бельгии. Команда активно теряла очки, что привело к смене главного тренера — место Карла Хуфкенса занял Скотт Паркер. Англичанин пока не может выправить ситуацию: в семи последних матчах чемпионата у «Брюгге» всего одна победа.
Учитывая, что «Брюгге» — аутсайдер плей-офф, с соперником ему относительно повезло. Но это только на первый взгляд: «Бенфика» в этом сезоне показывает мощнейшие результаты. Первый матч команд пройдёт в Бельгии, второй — в Португалии.
«Айнтрахт» (Германия)
Соперник в 1/8 финала: «Наполи».
У «Айнтрахта» самая интересная история во всей Лиге чемпионов. В последние годы команда прогрессировала, но в главный еврокубок никак не могла попасть. А в прошлом сезоне выиграла Лигу Европы и впервые вышла в Лигу чемпионов, хотя в чемпионате заняла лишь 11-е место.
Первый же заход получился удачным. «Айнтрахт» занял второе место в группе с «Тоттенхэмом», «Спортингом» и «Марселем», набрав 10 очков — на одно меньше, чем лондонцы, и на три больше, чем лиссабонцы. Статистика немецкой команды: три победы, одна ничья, два поражения, разность мячей — 7:8.
В Бундеслиге «Айнтрахт» выступает лучше, чем в прошлом сезоне, и даже борется за второй подряд выход в Лигу чемпионов. Команда занимает шестое место и отстаёт от четвёртой строчки всего на одно очко. Правда, есть проблемы со стабильностью: в последних четырёх матчах чемпионата у Франкфурта всего одна победа, две ничьих и одно поражение.
С соперником «Айнтрахту» и повезло, и не повезло одновременно. С одной стороны, «Наполи» в этом сезоне разносит всё, что попадается на пути, а с другой — победа в Серии А для команды явно важнее, чем Лига чемпионов. Первый матч пройдёт в Германии, ответный — в Италии.
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