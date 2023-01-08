Снова «Реал» или кто-то ещё? Голосование за фаворита Лиги чемпионов

Лига чемпионов возвращается! Уже сегодня, 14 февраля, стартуют матчи 1/8 финала. Зимняя пауза (у кого она была) уже позади, форма команд известна, а это значит, что пора делать прогнозы. В Лиге чемпионов практически всегда фаворитами считается группа из нескольких топ-команд. Среди них действующий обладатель трофея «Реал», а также богатые «Манчестер Сити» и «ПСЖ», мощная «Бавария» и другие гранды. И всё же — кто из них пройдёт весь путь в плей-офф и получит кубок? Выбор фаворита за вами!

В ходе голосования команды будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

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