Чемпионский матч в АПЛ! Остановит ли «Сити» неудержимый «Арсенал»? LIVE

Друзья, всем привет! Английская Премьер-лига всегда радует нас ярким футболом, но в этом сезоне ситуация особенная: мы с вами наблюдаем за настоящей чемпионской гонкой. На титул традиционно претендует «Манчестер Сити», а вот его конкурентом впервые за много лет оказался «Арсенал». И не просто конкурентом — лондонцы возглавляют турнирную таблицу и опережают команду Пепа Гвардиолы на три очка, имея игру в запасе.



А сегодня «Сити» и «Арсенал» наконец сыграют матч, который может оказаться чемпионским. При этом для них это первая встреча в нынешнем сезоне АПЛ. Команды должны были сыграть в 12-м туре, но матч перенесли, и состоится он как раз сегодня, 15 февраля. Пройдёт игра на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, начало — в 22:30 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию главного матча сезона в АПЛ. Присоединяйтесь и следите вместе с нами!