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«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция, где смотреть матч 12-го тура АПЛ, игра за титул, 15 февраля 2023

Чемпионский матч в АПЛ! Остановит ли «Сити» неудержимый «Арсенал»? LIVE
Михаил Рождественский
Чемпионский матч в АПЛ! LIVE
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Гвардиола попытается одолеть своего ученика.

Друзья, всем привет! Английская Премьер-лига всегда радует нас ярким футболом, но в этом сезоне ситуация особенная: мы с вами наблюдаем за настоящей чемпионской гонкой. На титул традиционно претендует «Манчестер Сити», а вот его конкурентом впервые за много лет оказался «Арсенал». И не просто конкурентом — лондонцы возглавляют турнирную таблицу и опережают команду Пепа Гвардиолы на три очка, имея игру в запасе.

А сегодня «Сити» и «Арсенал» наконец сыграют матч, который может оказаться чемпионским. При этом для них это первая встреча в нынешнем сезоне АПЛ. Команды должны были сыграть в 12-м туре, но матч перенесли, и состоится он как раз сегодня, 15 февраля. Пройдёт игра на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, начало — в 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию главного матча сезона в АПЛ. Присоединяйтесь и следите вместе с нами!

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
15 февраля 2023, среда. 22:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Комментарии
Новости. Футбол
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