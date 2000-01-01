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Лучшие матчи и голы Юрия Жиркова
Лучшие матчи и голы Юрия Жиркова
Легендарный российский футболист в интервью Bobsoccer назвал наиболее памятные моменты карьеры.
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«Спортинг» — ЦСКА — 1:3, финал Кубка УЕФА — 2005
«Спортинг» — ЦСКА — 1:3, финал Кубка УЕФА — 2005
«Первый такой матч — безусловно, финал Кубка УЕФА «Спортинг» – ЦСКА в мае 2005-го».
Нидерланды — Россия — 1:3, 1/4 финала Евро-2008
Нидерланды — Россия — 1:3, 1/4 финала Евро-2008
«Вторым без вопросов назову четвертьфинал Eвро-2008, в котором сборная России обыграла Нидерланды».
«Челси» — «Астон Вилла» — 7:1, АПЛ-2009/2010
«Челси» — «Астон Вилла» — 7:1, АПЛ-2009/2010
«Начался матч, правда, не очень удачно – я «привёз» гол в наши ворота. Зато потом заработал два пенальти и отдал две голевые передачи, а «Челси» выиграл с крупным счётом».
«Спортинг» — ЦСКА — 1:3, финал Кубка УЕФА — 2005
«Спортинг» — ЦСКА — 1:3, финал Кубка УЕФА — 2005
«Лучшие голы? Особняком стоит гол в финале Кубка УЕФА «Спортингу», который в итоге оказался решающим».
«Гамбург» — ЦСКА — 3:2, группа ЛЧ-2006/2007
«Гамбург» — ЦСКА — 3:2, группа ЛЧ-2006/2007
«Далее – мяч в ворота «Гамбурга» за ЦСКА в Лиге чемпионов, когда решающему удару предшествовал скоростной проход».
«Динамо» — ЦСКА — 4:2, РПЛ-2013/2014
«Динамо» — ЦСКА — 4:2, РПЛ-2013/2014
«Неплохой гол забил в ворота армейцев за «Динамо», в том эпизоде удалось несколько раз почеканить мяч».
«Спартак» — «Челси» — 0:2, группа ЛЧ-2010/2011
«Спартак» — «Челси» — 0:2, группа ЛЧ-2010/2011
«Ещё гол за «Челси» в ворота «Спартака» – в Лужниках, в матче Лиги чемпионов. Стадион болел против нас, но мы были сильнее и выиграли. Хороший был вечер».
Лучшие матчи и голы Юрия Жиркова. Все из них помните?
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