Лучшие матчи и голы Юрия Жиркова. Все из них помните?

«Челси» — «Астон Вилла» — 7:1, АПЛ-2009/2010

«Начался матч, правда, не очень удачно – я «привёз» гол в наши ворота. Зато потом заработал два пенальти и отдал две голевые передачи, а «Челси» выиграл с крупным счётом».