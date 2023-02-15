Месси и Мбаппе не вытащили слабый «ПСЖ». «Бавария» просто сильнее как команда

Предматчевая интрига крутилась вокруг участия в игре Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье не обманул: аргентинец вышел на поле с первых минут, а вот француз не попал в основу. Но в заявке парижан Мбаппе всё же оказался – начал встречу на скамейке запасных. Галтье сыграл без чистого форварда, очевидно, чтобы сохранять баланс за счёт большего количества полузащитников. При этом одним из хавбеков был совсем юный, 16-летний Уоррен Заир-Эмери.

«Бавария» начала с такого высокого агрессивного прессинга, что хозяева почувствовали себя не как дома. Уже на 29-й секунде единственный находившийся на поле штатный нападающий Эрик Шупо-Мотинг едва не забил в ворота своей бывшей команды. «Бавария» играла 3-4-2-1 – это не новая схема для Юлиана Нагельсмана, но всё же скорее стоило ждать трёх центральных защитников у «ПСЖ», учитывая, в каком состоянии находились чемпионы Франции в последнее время. Схема парижан в обороне напоминала что-то вроде 4-4-2-0, особенно в дебюте матча, так как при глубокой обороне «ПСЖ» никакого давления на центрбеков «Баварии» не оказывалось. Тот же Неймар совершенно непредсказуем без мяча. То стоит рядом с соперником и только смотрит на владеющего мячом, то вдруг начинает бегать между вратарём и защитниками, напрасно тратя энергию без поддержки.

Чемпионы Германии доминировали, а французы просто надеялись на то, что Месси с Неймаром что-то придумают на контратаках. Правда, в составе «Баварии» на самом деле оказалось больше французов – три против одного Заира-Эмери. Немцы использовали всю ширину поля за счёт вингбеков Жоау Канселу и Кингсли Комана (более 100 касаний мяча на двоих до перерыва), а Джамал Мусиала, Лерой Зане и помогавший им Леон Горецка давали много предложений между линий. Сдерживать такое давление было очень непросто, и в первом тайме «ПСЖ» позволил команде Нагельсмана нанести 10 ударов по своим воротам. К счастью, для хозяев гости попали в створ лишь дважды и не забили.

Высочайший класс игроков «ПСЖ» позволял иногда выходить из-под давления за счёт быстрой перепасовки. Месси действительно мог создать остроту на ровном месте. Но, например, Неймар сделал лишь 15 касаний за 45 минут. Атака парижан молчала. Всё, чего они добились, – один удар Лео мимо цели.

Нагельсман в перерыве поменял новичка Жоау Канселу на Альфонсо Дэвида, и эта перестановка перевернула игру. Коман перешёл слева направо, а канадец занял его место. И на 53-й минуте чемпионы Германии наконец воспользовались более широкими позициями своих фланговых игроков. Защитники «ПСЖ» не успели накрыть и кросс Дэвиса, и идеально исполненный удар низом в исполнении Комана. Воспитанник парижского клуба не праздновал свой гол – извинился перед болельщиками, что делает ему честь. А Галтье тут же бросил в бой Мбаппе.

Однако с появлением Мбаппе «ПСЖ» не прибавил в атаке. Наоборот, парижане потеряли баланс и стали пропускать один за другим выпады «Баварии». Шупо-Мотинг имел три хороших момента за несколько минут, пробил в перекладину. О том, что в воротах чемпионов Германии находится Ян Зоммер, а не Мануэль Нойер или кто-то ещё, вспомнилось только за 20 минут до конца, когда Мбаппе наконец получил шанс забить. Включив свою феноменальную скорость, Килиан улетел к воротам, а Зоммер оставил его удар лицом. Добил же форвард мяч в сетку из офсайда.

Настоящий огонь команды дали в концовке! «Бавария» могла нокаутировать «ПСЖ», если бы реализовала контратаку четыре в три после потери Месси. Но немцы не забили и едва не были наказаны за это. Подуставшие гости в паре-тройке эпизодов не справились со скоростью Мендеша и не уследили за движениями Лео. «Баварии» повезло, что и второй гол Мбаппе отменили из-за положения вне игры – совсем маленький офсайд был у Мендеша.

Последнюю возможность спастись от домашнего поражения «ПСЖ» получил после удаления Павара за фол на Месси. Лео сделал всё, что было в его силах. Он завершил матч с 78 касаниями, двумя ударами и одним пасом под удар. Но чемпионы Франции выкинули опасный штрафной на свалку неиспользованных моментов. Заслуженная победа «Баварии», которая перебила соперника в два раза (18:9, в створ – 7:4) и теперь будет фаворитом перед ответным матчем в Мюнхене.