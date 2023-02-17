«Ты на лапы его посмотри. Берëм!» Как делались трансферы в 1990-х

Клише «широко известен в узких кругах» идеально подходит моему собеседнику. Он делал трансферы, когда ещё и слова такого в спортивном лексиконе не было. С падением «железного занавеса» футболисты из Советского Союза массово двинули на заработки за границу. Для многих из них проводником в «новый чудный мир» стал Григорий Крицер.

Фактически он был одним из первых агентов на советском, а затем и постсоветском пространстве. Историй у человека — море! Не все он готов предавать огласке по этическим или деловым соображениям. Но и под запись рассказал массу интересного. Окунитесь и вы в атмосферу футбола 1990-2000-х!

«Тогда ещё не было факсов. Сообщения передавались по телексу»

— Как вы попали в футбол?

— Абсолютно случайно. Я родился в Литве, в детстве занимался в школе «Жальгириса». В 1973 году семья переехала в Израиль. В 1990-м, после долгих лет отсутствия на родине, я прилетел в Вильнюс. Литва к тому времени уже вышла из состава Советского Союза. А в Израиле как раз разрешили привозить иностранцев. Ради интереса я попробовал отправить туда игрока. Чтобы вы понимали, тогда ещё не было факсов. Сообщения передавались по телексу. Но всё удачно сложилось. Моим первым трансфером стал переход Стасиса Баранаускаса из «Жальгириса» в «Хапоэль» из Петах-Тиквы, к Аврааму Гранту.



— Обождите, вы просто зашли в клуб и предложили продать игрока за рубеж?

— Это 1990 год. «Жальгирис», «Динамо» Тбилиси и «Гурия» только что вышли из чемпионата СССР. Никто не знал, что и как будет дальше. Клубам надо было за счёт чего-то существовать. А у меня были знакомые в «Жальгирисе». Я и предложил им сделку. «Хапоэль» заплатил им за Баранаускаса $ 20 или 25 тысяч плюс организовал сбор в Израиле.



— Баранаускас был первопроходцем из советского футбола в Израиле?

— Думаю, Баранаускас был вторым. Если не ошибаюсь, первым в Израиль из СССР приехал нынешний президент тульского «Арсенала» Аджоев.



— Работали без лицензии?

— А ничего такого ещё не было. Лицензии появились только в середине 1990-х.



— Как дальше развивалась ваша агентская деятельность?

— Как-то пошло само собой. Я познакомился с небезызвестным вам Леонидом Трахтенбергом. В то время «Спорт-экспресс» делал первые шаги, и, наверное, журналистам не хватало заработков в газете на нормальное существование. По многим трансферам мы сотрудничали с Трахтенбергом. Для него это был не только вопрос денег. Он искренне хотел помочь спортсменам устроиться за рубежом, улучшить им жизнь.

«Весь стадион скандировал: «Уварова домой!»

— Как пошагово осуществлялся переход вратаря сборной СССР Александра Уварова из московского «Динамо» в тель-авивский «Маккаби»?

— Грант как раз принял «Маккаби» Тель-Авив и искал центрального защитника и вратаря. Я предложил ему кандидатуру Уварова, а другие агенты — Сарычева из «Торпедо». В этой истории сыграл свою роль Александр Львов (бывший пресс-атташе «Спартака», сборной России и московского «Динамо». — Прим. «Чемпионата»). Он дружил с динамовцами — Николаем Толстых и Валерием Газзаевым. Когда Грант с президентом «Маккаби» прилетели в Москву, мы все вместе дома у Трахтенберга смотрели видео с участием обоих вратарей. И после этого поехали на игру «Торпедо» — «Динамо». Сарычев против Уварова!



— И как?

— Уваров провёл один из худших матчей в жизни! 1:4 динамовцы проиграли, а Саша, по-моему, ещё и жёлтую карточку получил — гонялся по полю за каким-то игроком, хотел отомстить. После матча зашли познакомиться с Уваровым. И президент «Маккаби» сказал Гранту: «Ты только посмотри на его лапы (в смысле — руки)! Мы берём только его». То есть это был выбор даже не тренера, а босса.

1990 год. Вратари сборной СССР Александр Уваров и Михаил Ерёмин Фото: РИА Новости

— А что насчёт защитника?

— Тоже было два кандидата — Рашид Рахимов и Александр Полукаров. Выбор пал на капитана «Торпедо». В итоге они с Уваровым оставили глубокий след в истории «Маккаби», стали легендами клуба не только по спортивным, но и по человеческим качествам. Игроки из Советского Союза подавали местным пример профессионализма и отношения к делу. Они вывели израильский футбол на более высокий уровень.

— «Динамо» спокойно отпустило первого номера сборной Союза?

— Тут нужно отдать должное Газзаеву. Валерий Георгиевич сказал: «Уваров мне нужен, но если Сашу всё устраивает — я его отпускаю». Он понимал, что это возможность заработать в непростое время. По-моему, Газзаев даже распорядился деньги за трансфер отдать Уварову. Сумма была небольшая — в лучшем случае десятки тысяч долларов. Видимо, таким образом тренер решил помочь игроку.



— Уваров ведь не хотел поначалу никуда уезжать?

— У него первая реакция была такая, как будто ему предложили в космос полететь. Но после того как мы всё объяснили и рассказали, он согласился ехать.



— Чем подкупили?

— Наверное, всё-таки возможностью улучшить благосостояние. В Израиле платили небольшие по европейским меркам деньги, но намного больше, чем в России.



— Как первые российские легионеры осваивались в Израиле?

— Грант, наверное, год требовал, чтобы я присутствовал практически на каждой тренировке команды и переводил Уварову с Полукаровым, что говорится на собраниях.



— Казусы случались?

— Казус произошёл в первой же игре. «Маккаби» до 85-й минуты вёл 2:0 — и проиграл 2:3! Полукаров получил красную карточку. Матернулся на эмоциях, а судья понимал русский язык — и решил, что это в его адрес. Уваров тоже начинал очень неудачно. Пока не сыгрались с партнёрами, проигрывали матчи. Весь стадион скандировал: «Уварова домой!» В газетах понеслось: «Кого нам привезли?» Грант тогда встал на его защиту: «Вратарь, который был в сборной у Лобановского, не может быть каким-то ляпсусом». Примерно в четвёртой игре, в тель-авивском дерби, Саша наконец показал, кто такой настоящий Уваров. Он просто стал здесь легендой.



— А на волне критики не порывался уехать обратно?

— Нет, он был уверен в себе. Грант ему однажды сказал: «Шура, играй так, будто у тебя нет защитников». По-моему, этот совет помог Уварову.

«Черчесовым всюду были довольны — и как игроком, и как тренером»

— Кого ещё с первой волной за границу отправили?

— Следующим был Вячеслав Сукристов. Вы будете смеяться, но вице-чемпиона Европы 1988 года в Израиль брали через просмотр.



— Почему?

— Не знали толком советский футбол. Интернета не было, по телевидению матчи не показывали. Хотя та плеяда могла украсить любой клуб Европы. Может быть, не первых грандов, но в самых солидных клубах все эти люди могли играть.



— Почему же не уезжали? Не звали?

— Скорее всего. Хотя несколько трансферов я сделал и в Европу. Например, Станислава Черчесова из «Спартака» устроил в дрезденское «Динамо», Кахабера Цхададзе из московского «Динамо» — в «Айнтрахт» из Франкфурта.



— Про Черчесова можно подробнее?

— Я тогда сотрудничал с немецкой агентской компанией. Через неё мы отправили в японскую «Гамбу» тройку звёзд советского футбола — Сергея Алейникова, Олега Протасова и Ахрика Цвейбу. А с Черчесовым меня познакомил опять-таки Трахтенберг. Станислав пригласил нас в гости на ужин. Не помню, чем угощал, но точно было вкусно, ха-ха. Очень гостеприимный дом. Мы рассказали о предложении из Дрездена. Он взял паузу на размышления и через некоторое время, получив добро от Романцева, принял его.

Станислав Черчесов Фото: из личного архива Станислава Черчесова

— Существенно он выиграл в зарплате?

— Ну конечно. А иначе какой смысл уходить?



— В Дрездене им были довольны?

— По-моему, им всюду были довольны — и как игроком, и как тренером.



— Каким был Станислав 30 лет назад? Таким же важным?

— Я бы не сказал, что важным… Скорее — профессионал, максимально требовательный к себе и другим. Уже игроком он досконально вникал во все вопросы.



— А как удалось сразу троих человек продать в Японию?

— Клуб из Осаки тренировал немец. Они искали известные имена. А Сергей Алейников после «Ювентуса» и «Лечче» был без контракта и участвовал в выставочных матчах свободных агентов. Цвейба тогда играл в Челнах. При всём уважении к «КАМАЗу» и городу, предложение из Японии Ахрик принял не раздумывая. Условия там были хорошие.

«Прямые рейсы из Германии в Волгоград? Были. В 1943-м прекратили…»

— Кого ещё из известных в Союзе личностей отправили за границу?

— Был такой нападающий Игорь Шквырин. В чемпионате Союза стал вторым бомбардиром после Колыванова — а в Бельгии, в «Локерене», не прошёл просмотр, представляете? В Израиле его тоже с трудом взяли, а в итоге он тоже произвёл в местном футболе неизгладимое впечатление. Ещё была интересная история.



— Давайте.

— Сюда чуть не попал Дима Хохлов. Он тогда был в дубле ЦСКА. Их называли «золотая молодёжь» — Хохлов, Радимов, Вячеслав Мельников (был такой талантливый нападающий). У нас уже были готовы документы на приезд Хохлова в Израиль, в Ришон-ле-Цион. Но буквально в последний момент его тормознул Тарханов. Сказал: «Он никуда не поедет — остаётся здесь». С Нидергаусом смешно получилось, помните такого?



— Как не помнить — легенда Волгограда.

— Ну так вот, одна команда Бундеслиги очень хотела его приобрести. У Владимира были немецкие корни, и он мог получить там паспорт и не считаться иностранцем. Тогда это было важно. Мои партнёры начали «обхаживать» «Ротор» и даже сделали им авансом сбор в Германии. В Волгоград немцы, два агента, летели через Москву. Один — пожилой уже мужчина, второй — молодой, статный, истинный ариец. Мы с Трахтенбергом встретили гостей в Шереметьеве на Лёниных «Жигулях», чтобы отвезти в другой аэропорт. Они поинтересовались: «А что, из Германии до Волгограда нет прямых рейсов?» Леонид Фёдорович вполоборота повернулся к ним: «Были. В 1943-м прекратили…»



— Сильно.

— В машине на секунду повисла тишина. Но когда до немцев дошёл смысл шутки — долго смеялись.

Леонид Трахтенберг (стоит слева) и звёзды «Спартака» 1990-х — Николай Писарев, Рамиз Мамедов, Игорь Ледяхов, Дмитрий Аленичев Фото: из личного архива Леонида Трахтенберга

— А Нидергауса-то почему не продали?

— Не помню. Возможно, много денег «Ротор» запросил.

«Футболисты из России и Украины очень дружили»

— Со слов Василия Иванова, ваше сотрудничество строилось исключительно на доверии.

— Не хочу обидеть никого из сегодняшнего поколения, но в той плеяде люди держали слово. Отношения строились на обоюдном доверии. У меня ни с кем не было контракта.



— Неужели ни разу не обманули, не подвели?

— В то время такого не было.



— Вы получали процент со сделок, верно?

— Да. Филантропия — хорошая вещь, но надо и на что-то жить.



— Вы же были кем-то вроде опекуна футболистам в Израиле?

— Конечно. Моя работа включала в том числе повседневные заботы и даже семейные проблемы — болезни детей и всё прочее. Люди приезжали без языка — большинство даже английского не знали. Приходилось помогать. Чтобы игрок хорошо выступал на поле, надо, чтобы у него тыл дома был прикрыт. У некоторых даже дети здесь родились — как у того же Сукристова. Виктор Цыганков, который сейчас уехал из киевского «Динамо» в Испанию, тоже появился на свет в Израиле — его папа, вратарь, тут выступал.



— Сергей Колотовкин рассказывал мне, что вы собирали футболистов из Союза на неформальные встречи в кафе.

— Не всегда я в этом участвовал. Они и сами собирались. Здесь были футболисты со всего Союза — из России, Украины, Беларуси. И все очень дружили между собой. Отмечали вместе дни рождения, праздники.



— С кем из той плеяды ни поговоришь — у 9 из 10 есть байки, как в те годы поддавали. Ведь так и было?

— Не без этого. После празднования Нового года один известный футболист на тренировке зацепился за сетку и рухнул на поле. Видимо, человеку было не совсем хорошо.



— Николай Кудрицкий не по этой причине погиб?

— Он поехал в Хайфу встретиться с земляками, игроками сборной Украины. По дороге назад, наверное, заснул за рулём. Кто-то говорит, что был выпивший, но я так не думаю. Коля не был таким приверженцем алкоголя. Просто возвращался поздно — в три-четыре утра.

«Москва не всех портит. Но Веллитон любил гульнуть»

— Про вас говорят как про человека, который привёз Веллитона в Россию. Где Израиль — и где Бразилия?

— После того как футбол в России поднялся, я начал возить игроков из Южной Америки. Там не только Веллитон был — масса футболистов. Жедер в «Сатурне» и «Спартаке» играл, Маурисио — в «Ахмате» и «Зените». Я и командам сборы в Израиле устраивал. «Спартак» сюда с удовольствием ездил с начала 1990-х и до 2000-х, пока не поднялась спортивная индустрия в Турции. День рождения Олега Ивановича Романцева 4 января много лет отмечали здесь. Я всё время находился с ними рядом. Валерий Газзаев и «Аланию», и ЦСКА сюда привозил. А в 1993-м я организовал поездку в Израиль Бескову с его женой Валерией Николаевной. Константин Иванович провёл мастер-класс для местных коллег — все в восторге были!



— Правда, что за Веллитона в 2007-м развернулась борьба между двумя «Динамо», Москвы и Киева, «Локомотивом» и «Спартаком»?

— Ничего удивительного. Веллитон тогда считался одним из самых интересных нападающих в Бразилии. Точно помню, что его хотели киевское «Динамо» и «Локомотив», но «Спартак» оказался проворнее. Видимо, сказались и авторитет моего партнёра Фабиу Бриту, и его связи в клубе «Гояс». Этот человек в Бразилии известен своей порядочностью и серьёзным отношением к делу.



— Вы общались с Федуном?

— Никогда.



— А с кем вели переговоры?

— С Димой Поповым и Евгением Смоленцевым. А когда Митрески привозили, всё решали Романцев и Есауленко.



— Про Есауленко разное писали. Каким он вам показался?

— Со мной он нормально общался. Никаких инцидентов не возникало.



— Со «Спартаком» вообще сложно было вести переговоры?

— Торговаться все пытаются, но, допустим, по Веллитону мы очень быстро договорились. Видно, они понимали, что кто-то дышит им в затылок, и оперативно закрыли сделку.



— Сколько за него заплатили?

— € 6 или 7 млн.



— Если Маурисио в Грозном получал в пять раз больше, чем в Бразилии, то сколько дали Веллитону в «Спартаке»?

— Вау, даже не знаю. Но во много раз больше, конечно. Хотя он и в Бразилии был на хорошем счету. Владелец «Гояса» был одним из самых богатых людей страны и в финансовом плане не обижал игроков. Но, конечно, условия в «Спартаке» были намного лучше. Иначе они бы не ехали в Россию.



— Ваши слова: «К сожалению, Веллитон из тех, кто относится к делу как к забаве, а потому шанс стать большим игроком упустил». Москва испортила его?

— Что значит — Москва испортила? Москва не всех портит. Кто-то относится к делу более профессионально, а кто-то любит гульнуть. Вот Веллитон — любил. Хотя в Бразилии у него не было такой репутации.

Веллитон и его гëрлфренд спартаковских времён Виктория Боня Фото: РИА Новости

— Жедер совсем другой был?

— Уже в «Васко да Гама» он выделялся своей мощью, физическими данными. Был фигурой на поле. Неслучайно Жедер потом зарекомендовал себя и в «Сатурне», и в «Спартаке».



— Так это вы в Раменское южноамериканцев свозили?

— Не всех. К аргентинцам я отношения не имел. Мы привезли Жедера, нападающего Жана и защитника Зелао — он ещё потом успешно в «Кубани» играл.



— Как Жозе Маурисио в Грозный попал?

— Его нашёл Руслан Газзаев, нынешний спортивный директор «Ахмата». В то время он был ещё агентом. По каким-то причинам ему не удалось вытащить Маурисио из «Флуминенсе». И тогда Хайдар Алханов (вице-президент «Терека». — Прим. «Чемпионата») обратился ко мне с просьбой помочь с трансфером. Благодаря связям моего партнёра оформили сделку. Говорят, что хороший человек — не профессия, однако Маурисио оказался не только отличным парнем, но и настоящим профи.



— Кто был самым неприспособленным к жизни в России?

— В середине нулевых в «Спартак» приезжал в аренду Марсело Соса, опорный полузащитник из Уругвая. Вот он совсем недолго пробыл в России. Психологически ему было очень трудно. Скучал на базе, говорил: «Хочу домой!» В «Атлетико» у него лучше получилось.



— К оптовой закупке «Спартака» времён Червиченко вы имели отношение?

— Нет. Мы только нападающего с Ямайки на просмотр привозили. Я даже не помню, сыграл он за «Спартак» или нет (Роберт Скарлетт провёл один тайм в РФПЛ, заменив Артёма Безродного в матче с «Сатурном». — Прим. «Чемпионата»).



— Самые сложные переговоры в вашей практике?

— Может быть, когда уругвайцев в «Ростов» привозил, в то время там Шевченко работал. Непростые были переговоры с директором клуба и хозяином «Ростова» Иваном Саввиди. Одного игрока, Бруно Сильву, Саввиди даже отправил назад, вопреки мнению тренера. Просто сказал: «Он нам не нужен». А парня потом за четыре миллиона купил «Аякс». Кстати, первых иностранцев в донецкий «Шахтёр» — Агахову и Ндиайе — тоже я привёз.



— Серьёзно?

— Абсолютно. В Донецке тогда работали Виктор Евгеньевич Прокопенко и Яремченко. Трансфер сенегальского защитника Ндиайе мы делали вместе с Константином Сарсанией, царство небесное. С этими ребятами «Шахтёр» впервые обыграл киевское «Динамо» в чемпионате Украины. А Родольфо Селайю и Данило Неко помните?



— Интернациональная «Алания» 2010-х?

— Точно. Тоже наши клиенты. Неко потом Галицкий хотел купить в «Краснодар». А Селайя из Сальвадора — вообще уникальная личность. Был вторым бомбардиром Золотого кубка КОНКАКАФ — после звезды «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Чичарито Эрнандеса.

Григорий Крицер Фото: из личного архива Григория Крицера

«Гайдамак хотел через футбольный клуб добиться положения в обществе и стать мэром Иерусалима»

— Вы были знакомы с предпринимателем Аркадием Гайдамаком?

— Вообще не знаком.



— Но мнение наверняка имеете: зачем ему понадобился клуб «Бейтар»? Вариант Абрамовича — для интеграции в местный бомонд?

— Типа того. Он хотел стать мэром Иерусалима и думал, что через футбольный клуб сможет добиться определённого положения в обществе. А потом, у него была в то время судебная тяжба во Франции. Думаю, он рассчитывал получить в Израиле определённый политический статус, чтобы его не выдали французам. На этом было закручено всё.



— «Бейтар» дважды становился чемпионом, выигрывал кубки. Почему Гайдамак так быстро к нему остыл?

— Он получил мизер голосов на выборах и, видимо, сильно разочаровался в местной публике.



— Новый владелец «Бейтара» Барак Абрамов, судя по фамилии, тоже имеет некое отношение к Союзу?

— По-моему, он выходец из бухарских евреев. Думаю, там даже не родители, а бабушки или прабабушки ещё эмигрировали в Израиль. Поэтому Барак считается полностью местным.



— Читал, что он очень экстравагантный мужчина.

— Очень состоятельный человек, но поднялся сам, с низов. Начинал посыльным в цветочном магазине, а теперь владеет сетью ресторанов и футбольным клубом.

«Трансфер Шапи многих удивил. Дзюбу в Израиле не потянули бы»

— Чем объяснить появление в «Бейтаре» сразу двух игроков из России — Бородина и Морозова?

— Насчёт Бородина не знаю, а у Морозова есть израильский паспорт, поэтому он не считается иностранцем. Думаю, это привлекло «Бейтар».



— А что насчёт Магомеда-Шапи Сулейманова?

— Многих его трансфер удивил. Всё-таки парень был основным игроком «Краснодара», чуть ли не звездой клуба. Конечно, его переход здесь широко освещался. Шапи очень положительно приняли в Израиле, он неплохо выступает.

— 10 лет назад чеченских футболистов Садаева и Кадиева крайне недружелюбно встретили в «Бейтаре». Почему?

— «Бейтар» — единственный клуб Израиля, у которого есть ультраправая фанатская группировка. Называется La Familia. Они радикально выступали против присутствия в команде мусульман. Однажды даже подожгли офис клуба. Нормальные болельщики и футбольное сообщество к этой группе относятся с презрением. Для страны, пережившей Холокост, это просто недопустимое явление. В последние годы за них всерьёз взялись правоохранительные органы. Но тогда они устроили игрокам из Чечни настоящую травлю. Об этом даже сняли документальный фильм в Израиле. Я посоветовал авторам включить в ленту историю Хаймовича, для контраста.



— А что Хаймович?

— Когда он попал в Грозный, был поражён приёмом. На его первую тренировку в команде приехали президент клуба Алханов и Рамзан Кадыров. Болельщики с трибун скандировали: «Хаймович! Хаймович!»

— Садаев с Кадиевым только из-за давления ультрас не заиграли в Израиле?

— Думаю, тут комплекс причин. Видно, по игровым качествам ребята тоже не ошеломили. С другой стороны, как можно показать футбол, когда тебя без конца освистывают и оскорбляют с трибун? Мне было стыдно за свою страну, жители которой в своё время больше остальных народов пострадали от нацизма в Европе, из-за кучки отморозков.

— После большой паузы футболисты из России снова поехали в Израиль. О чём это говорит?

— О том, что зарплаты в России были намного выше, чем в Израиле. Человек, сидевший на скамейке запасных в РПЛ, имел больше, чем могли дать здесь. А в последнее время ситуация поменялась. Некоторые команды могут предложить заработки, которые уже приближаются к российским. В Израиле есть клубы с хорошими финансовыми возможностями — такие как «Маккаби» из Хайфы и Тель-Авива, «Хапоэль» Беэр-Шева. Вот эта тройка уже может конкурировать с российскими клубами. Но, конечно, не с «Зенитом» и «Спартаком», а с командами попроще.



— Что изменилось? Пришли инвесторы?

— Скорее к владельцам клубов пришло понимание, что для достижения высоких целей надо больше вкладываться в команду. Например, у «Маккаби» Хайфа один хозяин уже лет 20. Один из самых состоятельных людей в Израиле. «Маккаби» Тель-Авив лет семь назад взял миллиардер из Канады Митчелл Голдхар. «Хапоэль» из Беэр-Шевы держит Алона Баркат, жена одного из самых успешных айтишников страны.



— Возможно ли сегодня футбольное нашествие-2 из бывшего Союза в Израиль, как в 1990-е?

— Не думаю. Всё-таки финансовые возможности в России даже сегодня выше, чем в большинстве израильских клубов. Могут быть такие курьёзы, как с Сулеймановым — «Краснодару» оказался не нужен, в Турции не получилось. Но предпосылок для тенденции я не вижу.



— Условного Дзюбу в статусе свободного агента израильские клубы теоретически могли зимой потянуть?

— Финансово — не думаю. А учитывая, сколько он имел в «Зените» — вообще без вариантов. В Израиле сейчас самый высокооплачиваемый игрок — Эран Захави. Он получает в «Маккаби» около € 1 млн. Но таких зарплат тут больше нет ни у кого. Максимум доходит до € 500 тысяч в год. В командах с небольшими бюджетами потолок — € 100-120 тысяч, в средних — до € 200 тысяч.



— В переходе Эли Дасы в «Динамо» вы не участвовали?

— К сожалению, нет.



— Почему к сожалению?

— Заработать — всегда неплохо.



— Правда, что в Израиле его раскритиковали за выбор России?

— Была критика, но не сказал бы, что массовая. В газетах писали: мол, в сложившейся ситуации не совсем прилично ехать в Россию.

Эли Даса Фото: РИА Новости

— Мой израильский коллега усматривал в трансфере Дасы политическую подоплеку — якобы российскому клубу важно было именно сейчас привезти игрока из Израиля. Верите в такую версию?

— Не думаю. Я уверен, что «Динамо» рассматривало Дасу только по игровым качествам. Всё остальное — спекуляции. По моему мнению, он реально хороший футболист, по израильским меркам — звезда. Эли очень хотел «Маккаби» из Тель-Авива — просто не договорились по финансам. Может быть, по своим атакующим качествам он сильнее, чем по оборонительным, но в целом это достойный игрок.

«Главное, чтобы люди перестали гибнуть»

— После 24 февраля отношение к российским футболистам в Израиле сильно изменилось?

— Нет. Здесь не смешивают спорт с политикой. Спорт — это спорт, политика — это политика. Футболисты тут ни при чём. Если игрок подойдёт по игровым и финансовым качествам, никто на его паспорт в Израиле смотреть не будет.

— Стоит ли российскому футболу стремиться в Азию? Израиль в своё время, наоборот, перешёл из АФК в УЕФА.

— Я лично считаю это нецелесообразным. Уровень футбола там однозначно ниже. Те же легионеры охотнее едут в команды, которые участвуют в европейских турнирах, а не в азиатских. Пока российский футбол вне еврокубков, этот вопрос хотя бы будет висеть в воздухе. А как только перейдут в АФК, в Европе скажут: «Окей, они уже в Азии, играют международные матчи — нет проблем». Если Россия хочет вернуться в Европу, ей не стоит уходить в Азию. Мы все надеемся, что этот конфликт рано или поздно закончится.



— Что вы, уроженец советской Литвы и гражданин Израиля, обо всём этом думаете?

— Хотелось бы мирного неба над головой. Главное, чтобы люди перестали гибнуть и с той, и с другой стороны.