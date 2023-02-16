Главная аномалия чемпионата Испании. Безденежный клуб сносит топов и рвётся в еврокубки

До 1950 года Вальекас, в котором базируется одна из главных сенсаций нынешнего сезона Ла Лиги и самая самобытная команда Испании «Райо Вальекано», был отдельным муниципалитетом. Но затем была осуществлена аннексия, и населённый преимущественно пролетариями город стал ещё одним рабочим районом Мадрида. Это одна из причин особенного настроя игроков в матчах на родном «Кампо де Вальекас».

В текущем сезоне «молнии» набрали 11 очков из 15 возможных в матчах с «Барсой», «Реалом», «Валенсией», «Атлетико» и «Севильей». Команда харизматичного баскского тренера Андони Ираолы идёт на шестом месте в Ла Лиге, мечтая вернуться в еврокубки и повторить успех единственного сезона в Европе. В кампании-2000/2001 под руководством Хуанде Рамоса команда в Кубке УЕФА добралась до 1/4 финала, разбив по пути московский «Локомотив» и «Бордо». Разбираемся, благодаря чему прогрессирует «Райо», который всего два года назад болтался без особых перспектив в Сегунде.

Бывший фарм-клуб «Атлетико» с первой женщиной-президентом в Примере

Главная особенность «Райо» во все времена – характер, самоотверженность и отчаянная борьба до последней секунды. В матче с мадридским «Атлетико» в этом сезоне «пчёлы» вырвали ничью на 90+2-й минуте – счёт сравнял Радамель Фалькао. Для фанатов «Райо» это даже круче победы над «Реалом», ведь в середине прошлого столетия команда была фарм-клубом «Атлетико», руководство которого настояло на нанесении красной полосы на белые футболки клуба из Вальекаса.

Сегодня красную молнию на экипировке болельщики воспринимают как шрам и часть идентичности клуба, а вот прозвище «пчёлы» вызывает раздражение и прижилось по отношению к команде лишь в среде других фанатов. Сами неравнодушные к «Райо» люди так себя не называют, хотя именно период с пчёлкой на майках на стыке веков считается лучшим в истории клуба. В 1995 году владельцем стал крупный предприниматель и политический деятель Хосе Руис-Матеос, поставивший руководить клубом жену Терезу – она стала первой женщиной-президентом в Примере. На эмблеме холдинга бизнесмена Rumasa красовалась пчела, которую он поместил и на футболку клуба.

Матч «Райо Вальекано» с московским «Локомотивом» Фото: ТАСС

Тереза ничего не смыслила в футболе (до президентства она занималась детьми – их у неё 13), меняла по несколько тренеров за сезон, но благодаря инвестициям мужа «Райо» потихоньку поднимался и в сезоне-2000/2001 получил право сыграть в Кубке УЕФА. В этом турнире «молнии» (ещё одно прозвище) добрались до четвертьфинала, в котором уступили будущему финалисту – «Алавесу».

«Верю, что «Райо Вальекано» под силу побороться за чемпионство. Почему нет?» – излучал оптимизм Руис-Матеос. Однако планы владельца нарушил приход в Rumasa налоговых инспекторов, обнаруживших многочисленные махинации с продажами активов и застройкой сети гостиниц на Мальорке. Предпринимателя упекли в тюрьму на три года, конфисковали всё имущество, а дети и жена от него отказались. После освобождения Руис-Матеос попытался возродить бизнес, основав компанию Nueva Rumasa, но и она прогорела, а мужчина снова сел в тюрьму, где и скончался в 2015-м от болезни Паркинсона. Без инвестиций босса «Райо» продержался в Ла Лиге ещё два сезона и вылетел.

Владелец подрался с агентом, фанаты «Райо» его ненавидят

Сегодня «молниями» управляет не менее одиозный владелец. В 2011 году обанкротившийся клуб достался всего за € 960 мадридскому бизнесмену Раулю Мартину Пресе. В первый же сезон при новом владельце команда вернулась в Примеру, а затем с ходу завоевала право выступить в Лиге Европы. Однако сыграть в этом турнире у команды не получилось из-за того, что с момента начала процедуры банкротства не прошло три года – поэтому место «Райо» в еврокубках заняла «Севилья». Зато в том сезоне команда обзавелась прозвищем, которое гордо носит до сих пор – «убийцы великанов». Выиграть в Вальекасе – честь для любого гранда.

Поначалу болельщики боготворили Пресу, но всё изменилось после его провального проекта в 2015 году, когда босс сильно урезал финансирование ради покупки франшизы футбольного клуба «Оклахома-Сити». «Райо Оклахома-Сити» загнулся всего за сезон, а мадридцы вновь вылетели в Сегунду, превратившись в последние сезоны в команду-лифт.

Очередной подъём произошёл в сезоне-2020/2021, причём для возвращения в Примеру совершенно не было предпосылок. «Райо» занял шестое место с отставанием в 15 очков от выигравшего Сегунду «Эспаньола». Однако в плей-офф мадридцы поймали кураж и добились повышения в классе. В Испании это расценили как чудо, потому что в разгар ковида в 2020 году игрокам и сотрудникам клуба задерживали зарплату и лишили их всех бонусов – неудивительно, что автомобиль Пресы закидали камнями.

Сегодня, несмотря на то что «Райо» является претендентом на еврокубки, на его стадионе нет нормального освещения, и болельщики вынуждены приходить на игры с фонариками. За трибунами тоже не ухаживают, а туалеты словно не убирались десятилетиями и «фонят на весь Мадрид», как выразился один из болельщиков. Особенно поклонников клуба возмутило отношение к женской команде «Райо» – девушек выселяли из арендованных клубом квартир, и ситуация разрешилась лишь после жалобы руководству Ла Лиги. «Их задача поддерживать команду, а не влезать в управление клубом. Их мнение меня мало волнует», – отрезал Преса.

Патрон «Райо» настолько горячий парень, что в 2022 году подрался с агентом форварда «Эспаньола» Рауля де Томаса прямо во время переговоров. Пресе не понравились высокие комиссионные за игрока, и в результате потасовки агент зарядил президенту кулаком в нос – к счастью, обошлось без перелома.

Президент «Райо Вальекано» Преса с разбитым носом Фото: Кадр из видео

Тратят меньше всех в Ла Лиге на зарплаты игроков

Де Томас всё же стал игроком клуба и установил трансферный рекорд «пчёл» – € 8 млн. Однако в целом Преса очень прижимист в отношении не только входящих трансферов, но и других расходов. В сезоне-2021/2022 в бюджете клуба на зарплаты игроков было заложено всего € 12 млн, что является самым низким показателем в Примере. У предпоследнего клуба по этому показателю, «Эльче», бюджет на зарплаты оказался почти в три раза больше – € 34,6 млн.

Любому другому клубу с такими вложениями было бы тяжело выжить даже в Сегунде, но «Райо» в этом отношении уникален. Секрет прогресса заключается в тренере Андони Ираоле. «Наша стратегия базируется на максимальной интенсивности от первой до последней минуты. Соперник не должен поднять голову, чувствуя дыхание игроков «Райо». Мы прессингуем как с мячом, так и без него», – объясняет специалист, который является фанатом тренера «Лейпцига» Марко Розе и всего немецкого футбола в целом. Также в работе он использует методы Марсело Бьельсы, Эрнесто Вальверде и Патрика Виейра, под руководством которых играл.

Тренер «Райо» Андони Ираола Фото: Denis Doyle/Getty Images

«Райо» действует по схеме 4-2-3-1 и иногда использует конструкцию 4-3-3. В любом формате «молнии» исповедуют открытый, дерзкий и вертикальный футбол, особенно в Вальекасе. При высокой интенсивности на первый план выходят количество и качество дальних передач – неудивительно, что в топ-15 лиги по лонгболлам у «Райо» сразу два игрока, Алехандро Катена и Флорьян Лежён. Также немаловажно, что в середине поля команда обладает самыми работоспособными игроками лиги: Оскар Валентин и Санти Комесанья — одни из лучших по пробегу и количеству выигранных единоборств в чемпионате Испании. Ещё одна фишка «Райо» – классная реализация стандартных положений при отсутствии большого количества высокорослых игроков.

«Ключевая часть нашей идентичности – это давать шанс футболистам. К примеру, Оскар Валентин дебютировал в Примере в 27 лет, а до этого выступал в третьем дивизионе. Но мы увидели в нём потенциал и сказали: «Работай, выжми себя на 150%. Такой подход используем ко всем, и это даёт результат», – признался Ираола.

Лидеры чемпионата Испании

«Райо Вальекано» заметно отстаёт от других клубов в плане маркетинга, хватки в умении зарабатывать и построения отношений с болельщиками, но зато обладает составом с потрясающей харизмой. Так что никто не удивится, если в следующем году клуб отметит столетие со дня образования вторым заходом в еврокубки.