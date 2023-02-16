Как экс-тренеры РПЛ работают в этом сезоне? Четверо из них — всё ещё в еврокубках!

Сразу несколько бывших тренеров РПЛ работают в Европе. Некоторые из них добились успеха в нашей стране. Рассказываем, как дела у этих специалистов в нынешнем сезоне. В списке — коучи из топ-чемпионатов и те, что остались в еврокубках. Единственное исключение — Паоло Ваноли, который работает во второй итальянской лиге.

Лучано Спаллетти («Наполи»)

Лучано Спаллетти Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

После ухода из «Зенита» (март 2014 года) итальянский тренер работает исключительно на родине. Сначала вернулся в «Рому», потом возглавил «Интер», а с лета 2021 года тренирует «Наполи». Прошлый сезон клуб с юга Италии завершил на третьем месте в чемпионате, а в этом поражает своими результатами. Команда Лучано одержала 19 побед в 22 матчах Серии А и уверенно возглавляет таблицу. Перед 23-м туром она опережает ближайшего преследователя на 15 очков. Сложно представить, что должно произойти, чтобы «Наполи» упустил такое огромное преимущество.

Спаллетти дважды выигрывал чемпионат России, но ещё ни разу не побеждал в Серии А. В этом году у него великолепный шанс пополнить коллекцию недостающим трофеем. Сам «Наполи» не брал титул больше 30 лет — последний раз это случилось ещё с Диего Марадоной в далёком 1990 году. Кстати, неаполитанцы продолжают выступление в Лиге чемпионов. На групповой стадии «Наполи» выиграл пять матчей из шести и забил 20 мячей. В первом раунде плей-офф южан ждёт встреча с «Айнтрахтом». Неаполитанцы ни разу не проходили в четвертьфинал Лиги чемпионов, так что у Спаллетти есть ещё один шанс войти в историю.

Станислав Черчесов («Ференцварош»)

Станислав Черчесов Фото: Laszlo Szirtesi/Getty Images

Российский тренер не работает в РПЛ с лета 2015 года. Тогда он покинул «Динамо», после чего возглавил «Легию». С польской командой Черчесов оформил «золотой дубль» — победили в чемпионате и Кубке страны. Далее Станислав Саламович съездил со сборной России на два крупных турнира, где она выступила совершенно по-разному. На домашнем чемпионате мира команда добралась до четвертьфинала, а на Евро-2022 заняла последнее место в группе и пролетела мимо плей-офф.

Летом 2021-го Черчесов ушёл из сборной, а в конце года подписал контракт с «Ференцварошем». Через несколько месяцев специалист привёл венгерский клуб к «золотому дублю». В этом сезоне так не получится, ведь «Ференцварош» уже вылетел из Кубка. А вот в чемпионате всё пока отлично — первое место с отрывом в 14 очков от ближайшего преследователя. Кроме того, «Ференцварош» продолжает борьбу в Лиге Европы. Команда Черчесова выиграла группу, получила место в 1/8 финала и тем самым разгрузила календарь на два матча. Займи «Ференцварош» второе или третье место, пришлось бы играть в раунде плей-офф Лиги Европы или Лиги конференции.

Дан Петреску («ЧФР Клуж»)

Дан Петреску Фото: Fran Santiago/Getty Images

Этот тренер покинул Россию больше шести лет назад. С того момента Петреску поработал в ОАЭ, Китае, Турции и трижды заходил в «ЧФР Клуж». На родине у него получается очень здорово — четыре чемпионских титула. Этот сезон «Клуж» проводит в статусе действующего победителя турнира, но пока занимает второе место. Правда, отставание от лидирующего «Фарула» составляет всего два очка.

Этот сезон команда Петреску начала в квалификации Лиги чемпионов, но в итоге оказалась в Лиге конференций. Дальше – преодолела несколько отборочных раундов, а затем неплохо показала себя на групповом этапе. Чемпион Румынии занял второе место, оставив позади крепкую «Славию». Впереди у «Клужа» два матча с «Лацио», который оказался в плей-офф турнира после вылета из Лиги Европы.

Владимир Вайсс («Слован»)

Владимир Вайсс Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Словацкий тренер работал с «Сатурном» в период с 2006 по 2007 год. После этого вернулся в клуб «Петржалка», с которым во второй раз стал чемпионом Словакии. За прошедшее время Вайсс поработал с двумя сборными (Словакии и Грузии), съездил в Казахстан (там тренировал «Кайрат») и дважды приходил в «Слован». В 2022 году Владимир в третий раз в карьере стал чемпионом Словакии.

В этом сезоне «Слован» смотрится неплохо. Команда Вайсса лидирует в чемпионате, а ближайший соперник отстаёт на восемь очков. Летом клуб из Братиславы проиграл в квалификации Лиги чемпионов «Ференцварошу» Черчесова, а затем не справился с «Олимпиакосом» в Лиге Европы. А вот в Лиге конференций словацкий клуб занял первое место в группе с «Базелем», «Пюником» и «Жальгирисом». В марте «Слован» проведёт матчи 1/8 финала с соперником, который определится позднее.

Сандро Шварц («Герта»)

Сандро Шварц Фото: Maja Hitij/Getty Images

Московское «Динамо» под руководством Шварца добралось до бронзы РПЛ и остановилось в шаге от победы в Кубке России. Немец попрощался с бело-голубыми по окончании сезона-2021/2022, но находился в статусе безработного всего один месяц. Летом 2022-го Шварц заключил контракт с «Гертой», но пока на родине всё складывается непросто.

Столичный клуб вылетел в первом же раунде Кубка, а в Бундеслиге занимает 16-е место (всего в турнире принимают участие 18 клубов). В среднем за матч «Герта» набирает 0,81 очка — худший показатель в карьере Сандро. 12 февраля берлинский клуб разгромил «Боруссию» М (4:1) и прервал серию из четырёх поражений в чемпионате. Ближайший матч в Бундеслиге «Герта» проведёт с другой «Боруссией», которая набрала очень приличный ход в 2023 году.

Даниэль Фарке («Боруссия» М)

Даниэль Фарке Фото: Maja Hitij/Getty Images

Немецкий тренер возглавил «Краснодар» в начале 2022 года, но продержался в клубе всего пару месяцев. «Быки» так и не провели ни одного официального матча под руководством немецкого специалиста. Фарке вернулся на родину и подписал контракт с гладбахской «Боруссией». Команда неплохо стартовала (всего два поражения в 10 матчах), но потом вылетела из Кубка и проиграла шесть раз в следующих десяти встречах Бундеслиги. Сейчас «Боруссия» находится в середине таблицы (10-е место), а отставание от шестой еврокубковой строчки составляет уже девять очков.

Паоло Ваноли («Венеция»)

Паоло Ваноли Фото: Danilo Vigo/Getty Images

Итальянец привёл «Спартак» к победе в Кубке России. Это был последний трофей московского клуба в эпоху правления Леонида Федуна. Летом Ваноли покинул Россию, а в ноябре 2022 года возглавил «Венецию». В прошлом сезоне этот клуб выступал в элитном дивизионе, но весной вылетел в Серию В. Паоло пришёл в «Венецию», когда она болталась на последних строчках в таблице. С его появлением команда немного поправила турнирное положение. Она набрала 18 очков в 12 матчах (до Ваноли было девять очков в 12 матчах) и поднялась на 13-е место (всего в Серии В играют 20 клубов). Правда, в таблице сумасшедшая плотность — от зоны вылета команду Ваноли и Дениса Черышева отделяет всего одно очко.

Унаи Эмери («Астон Вилла»)

Унаи Эмери Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Испанский тренер начал сезон на родине — в первой части работал с «Вильярреалом». Перед чемпионатом мира Эмери неожиданно покинул клуб и перебрался в Англию, где возглавил «Астон Виллу». Под его руководством команда провела девять матчей в АПЛ и набрала 16 очков. Пока клуб из Бирмингема занимает 11-е место, а его соседи по таблице — «Ливерпуль» и «Челси». После ухода из «Спартака» (ноябрь 2012-го) Эмери четыре раза выиграл Лигу Европы (трижды — с «Севильей», один раз — с «Вильярреалом»), а также завоевал семь трофеев с «ПСЖ». Испанец стал чемпионом Франции и по два раза победил в Кубке, Суперкубке и Кубке лиги.