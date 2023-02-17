«Зенит» возвращается к большим матчам за границей! На их игре ждут 40 тысяч зрителей

Сегодня, 17 февраля, у «Зенита» последний перед рестартом сезона матч. Но очень необычный. Пока остальные заканчивают подготовку в привычных ОАЭ или Турции, чемпионы страны рванули в Иран. Там их ждёт крупный международный матч с «Сепаханом». «Зенит» уже в третий раз организовывает подобные игры: в прошлом году дважды встречался в России с «Црвеной Звездой». Теперь куда более непривычный соперник.

«Зенит» не просто сыграет с «Сепаханом». В планах – большое сотрудничество

Делегация «Зенита» впервые посетила иранский Исфахан ещё летом 2021 года. Уже тогда было подписано первое соглашение о сотрудничестве. Оно касалось академий, обмена тренерским опытом. А в перспективе планировалось сыграть основными составами. За полтора года что-то уже удалось реализовать. Детские команды «Сепахана» прилетали на турниры академии «Зенита». Стороны обменивались тренерами. Товарищеский матч изначально был запланирован на осень. Но из-за протестов в стране и несостыковок в календаре команд его решили сдвинуть на зиму.

Новый визит предполагает не только встречу команд, но и обсуждение новых документов. По предварительной информации, стороны могут обсудить подробный и долгосрочный договор о сотрудничестве. Он подразумевает:

Продвижение академии тренерского мастерства при ФК «Зенит» на азиатском рынке. Возможное создание нового юношеского турнира с сильнейшими командами Азии. Продолжение стажировки тренеров «Сепахана» в Санкт-Петербурге. Товарищеский матч между женскими основными командами. Возможность проведения сбора одной из команд академии «Сепахана» в России.

Исторически Иран для европейского мира – путь на азиатский рынок. Похоже, «Зенит» делает широкий шаг в эту сторону. Если в Европе российские клубы пока не ждут.

Что за команда «Сепахан»?

«Сепахан» – не просто футбольный клуб, а огромное спортивное сообщество. В него входят баскетбол, волейбол, теннис и даже лёгкая атлетика. В сезоне-2002/2003 футбольный «Сепахан» выиграл первый национальный чемпионат, спустя год – Кубок. В 2007-м клуб дошёл до финала азиатской Лиги чемпионов – впервые в истории иранского футбола. Победить, правда, не удалось. Но уже солидно.

Мануэл Фернандеш Фото: sepahansc.com

Сейчас у команды пять чемпионских трофеев, и она снова лидирует в чемпионате, летя к шестому титулу. А тренирует их португалец Жозе Мораиш – он работал ассистентом у Жозе Моуринью в «Порту», «Интере», «Реале» и «Челси». И дважды выигрывал в этом качестве Лигу чемпионов. Потом перешёл к самостоятельной работе и брал трофеи в Саудовской Аравии, Корее и Тунисе.

А ещё за «Сепахан» играет Мануэл Фернандеш – тот самый, который выступал за «Локомотив» и «Краснодар». Плюс там воспитывался бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

Сколько ждать зрителей и когда начнётся матч?

По информации «Чемпионата», на вечер четверга было реализовано около 40 тысяч билетов. Они распространяются бесплатно. Сам стадион вмещает 75 тысяч человек. Из России ожидается около 100 зрителей.

Встреча начнётся в 15.00. В прямом эфире её покажет «Матч ТВ».