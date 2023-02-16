Почему этот футбол не в Лиге чемпионов?! «Барса» и «МЮ» выдали идеальный еврокубковый матч

Лига Европы в последние годы прибавляла в зрелищности, но в этом сезоне нам повезло особенно. После двух дней Лиги чемпионов настало время пары, которая гораздо органичнее смотрелась бы как раз в главном еврокубке. «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» раньше рубились за «ушастого», а теперь бьются за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Но никакого равнодушия на поле «Камп Ноу» не было и близко.

Эрик тен Хаг удивил соперника расстановкой игроков. Маркус Рашфорд играл на острие, Бруну Фернандеш — справа, Джейдон Санчо — слева, а габаритный Ваут Вегорст опускался в глубину. Связано это, скорее всего, было с тем, что Фред действовал персонально по Френки де Йонгу.

Картина игры на первых минутах была вполне ожидаемая: с мячом больше была «Барса», а «МЮ» отвечал быстрыми выпадами. Но владение хозяев оставалось безопасным для соперника: команда Хави еле доходила до чужих ворот и даже через центр поля перебиралась с трудом. «МЮ» же старался душить атаки «Барсы» в самом начале. В итоге первый момент возник как раз у гостей: после прострела слева защитники накрыли удар Бруну, а у Фреда не получилось добивание.



С отрывом самым активным футболистом «Барсы» был Гави. Через него строились все атаки, и во многом с его помощью примерно к 10-й минуте хозяева полностью перехватили инициативу. Сначала Роберт Левандовски ворвался в штрафную и зарядил с левой, а потом «МЮ» на несколько минут пришлось прижаться к воротам. Пускай этот налёт к голу так и не привёл, зато мяч от «Барсы» никуда не делся — команда владела им безраздельно.

«Барселона» — «Манчестер Юнайтед» Фото: IMAGO/News Images/TASS

Качели в игре продолжились и после этого. В середине тайма «МЮ» начал оживать и отвечать своими атаками. Лучший момент был у Вегорста, который выскочил один на один и был обязан забивать, но пробил в Марка-Андре тер Штегена. А спустя несколько минут на ворота убежал уже Рашфорд, и снова вратарю «Барсы» пришлось тащить.



А в конце первого тайма «Барса», и без того немного уступавшая «МЮ» в конкретике в атаке, лишилась одного из ключевых футболистов. Педри получил повреждение и сразу показал, что не сможет дальше играть. Вместо полузащитника пришлось выпускать Серхи Роберто.



Первому тайму не хватило только голов, и второй полностью всё компенсировал. Спустя пару минут после свистка обязан был забивать Санчо, но удар в практически пустые ворота не получился. А вот «Барса» с реализацией не подвела: Маркос Алонсо откликнулся на подачу с углового и чётко пробил головой под штангу.

На голе Алонсо шоу не то что не закончилось, а только началось. Спустя три минуты Фред выдал пас на ход Рашфорду, а тот умудрился попасть в ближний угол низом с острого угла. Тер Штеген ничего не сделал, хотя, вероятно, должен был.

Рашфорд в последнее время «в огне», и Хави просто не мог не думать, как обезвредить его. Но даже после гола Маркус продолжил кошмарить оборону «Барсы» и спустя всего шесть минут организовал своей команде второй мяч. На этот раз англичанин уничтожил на правом фланге Рафинью и прострелил, а Жюль Кунде срезал в свои.

При счёте 2:1 у «МЮ» появилось особое психологическое превосходство. Показательный момент случился между Каземиро и Гави: испанец пошёл в обводку, но провалился, и бразилец посмотрел на него примерно так, как понимающий родитель смотрит на нагло ведущего себя ребёнка. Полузащитник «Барсы» в другом эпизоде ещё и получил роковую жёлтую, из-за которой не сможет сыграть в ответном матче.



Правда, ощущения футболистов «МЮ» оказались обманчивыми. Вместо того чтобы довести дело до победы, на 76-й минуте они вновь пропустили. Рафинья реабилитировался за момент с Рашфордом и навесил в створ, а мяч, так и не коснувшись Левандовского, залетел в сетку.

Но круче всего было в концовке. Футбол стал совсем отмороженным: «Барса» понеслась забивать победный гол, а «МЮ» не стал вжиматься и отвечал своими контратаками. И если до этого казалось, что к победе ближе гости, то на третий гол шансов было больше у каталонцев. В течение пары минут «Барса» претендовала на пенальти, попала в штангу и заставила де Хеа тащить после удара Фати.



Но голов мы так больше и не увидели. И мыслей после такого матча всего две. Первая: нас ждёт невероятно интригующий ответный матч. Вторая: главная пара в плей-офф Лиги Европы дала нам то, чего не хватило в Лиге чемпионов. Более крутой игры быть просто не могло.