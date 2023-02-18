Кто в Европе поменял клуб после закрытия окна. В списке — экс-футболисты «Реала» и «МЮ»

1 февраля в европейских топ-чемпионатах закрылось трансферное окно. После этого состоялось несколько значимых переходов в турецкую лигу, а ещё пара игроков уехали в ведущие чемпионаты в статусе свободных агентов. Ниже — сделки, на которые стоит обратить внимание.

Николо Дзаньоло: «Рома» → «Галатасарай» (€ 15 млн)

Несколько лет назад Николо считали одним из самых перспективных футболистов Италии. Дзаньоло неплохо играл в «Роме», но 2020 год оказался для него самым тяжёлым в карьере. В январе итальянец порвал «кресты» и пропустил 172 дня. Чуть ли не сразу после возвращения в строй Дзаньоло получил аналогичную травму, но уже на другом колене. На этот раз он пропустил 266 дней. Весной 2022 года футболист помог «Роме» выиграть первый трофей при Жозе Моуринью — забил единственный мяч в финале Лиги конференций с «Фейеноордом» (1:0).

Николо Дзаньоло Фото: ФК «Галатасарай»

Казалось, все проблемы талантливого игрока остались позади и в новом сезоне он выйдет на более высокий уровень. Но всё получилось иначе. В этом сезоне Дзаньоло забил два мяча и отдал три голевые передачи в 17 матчах, но последняя игра с его участием датирована 12 января. Зимой Николо попросил «Рому» продать его в другой клуб, и руководители хотели сделать это, но на своих условиях.

Итальянцы договорились с «Борнмутом», но против такого варианта выступил сам футболист. Этот поступок привёл в бешенство владельца «Ромы» Дэна Фридкина. Дзаньоло так и не ушёл в топ-чемпионат, а после одного из матчей Серии А ему угрожали болельщики. В итоге Николо перешёл в «Галатасарай», поскольку в Турции трансферное окно закрывается позже, чем в топ-лигах. После трансфера мама футболиста отметила, что тот был готов пойти на сокращение зарплаты ради перехода в «Милан». Красно-чёрные претендовали на 23-летнего Дзаньоло, но в итоге сделка так и не состоялась.

Аднан Янузай: «Севилья» → «Башакшехир» (аренда)

В прошлом десятилетии бельгиец выступал за такие статусные клубы, как «Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» Дортмунд, а последние пять с половиной лет провёл в Испании. Сначала играл за «Реал Сосьедад», а летом 2022 года перебрался в «Севилью». Наверняка Янузай уже сожалеет о таком решении. В первой части сезона Аднан отбегал всего лишь шесть матчей во всех турнирах, а его общее игровое время составило 125 минут.

Аднан Янузай Фото: ФК «Башакшехир»

Бельгиец раз за разом оставался в запасе, а порой и вовсе не попадал в заявку на матч. Найти новый клуб до закрытия окна в топ-лигах так и не получилось, поэтому Янузай выбрал вариант немного попроще. Остаток сезона 28-летний футболист проведёт в Турции — его арендовал «Башакшехир». Сейчас этот клуб занимает третье место в чемпионате и сыграет в 1/8 финала Лиги конференции. А ещё там выступает бывший футболист ЦСКА Джанер Эркин.

Андре Айю: «Аль-Саад» → «Ноттингем Форест» (свободный агент)

В конце 2022 года ветеран съездил на чемпионат мира в Катар (три матча, один гол), а в январе 2023-го стал свободным агентом. В первой части сезона футболист сборной Ганы отыграл 10 матчей в составе «Аль-Саада» и забил четыре мяча. Через несколько дней после ухода из катарского клуба Айю вернулся в хорошо знакомую АПЛ (ранее он играл там за «Суонси» и «Вест Хэм»).

Андре Айю Фото: «Ноттингем Форест»

33-летний африканец подписал контракт с «Форест» до лета 2023 года. Любопытно, что английский клуб оформил уже 30-й трансфер в этом сезоне. Сейчас он располагается на 14-м месте в таблице чемпионата Англии. Сам Айю после перехода отыграл уже два матча в новом клубе и пока обошёлся без результативных действий. Правда, в одном из них его выпустили всего на минуту, и за такое время очень тяжело принести пользу.

Хесе: «Анкарагюджю» → «Сампдория» (свободный агент)

10 лет назад Хесе оказался в обойме «Реала», откуда позднее перешёл в «ПСЖ». Теперь 29-летний футболист подписал контракт с аутсайдером чемпионата Италии. «Сампдория» занимает второе с конца место в Серии А и отстаёт от спасительной зоны на восемь очков. Хесе ждёт напряжённая борьба за сохранение места в элитном дивизионе, но его контракт рассчитан до конца сезона. Если «Сампдория» вылетит, то испанец почти наверняка займётся поиском нового клуба.

Хесе Фото: ФК «Сампдория»

Кстати, первую часть этого сезона Хесе отбегал в Турции. Там он выступал за «Анкарагюджю», но в январе получил статус свободного агента. Хесе отыграл 16 матчей за турецкий клуб, забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Теперь испанца ждёт совершенно новый опыт — до этого он ни разу не играл в Италии.

Марк Мампасси: «Локомотив» → «Антальяспор» (аренда)

Мампасси пробыл в России чуть больше года. В начале 2022 года уроженец Донецка перешёл в «Локомотив» из «Шахтёра», а теперь продолжит карьеру в Турции. «Антальяспор» (12-я команда чемпионата) арендовала 19-летнего футболиста до конца сезона.

Марк Мампасси Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Мампасси далеко не всегда попадал в состав «Локо» — в этом сезоне на его счету всего девять матчей. В октябре-ноябре Марк отбегал лишь 22 минуты. В такой ситуации смена обстановки — не худший вариант. Арендный договор между сторонами предусматривает опцию выкупа.