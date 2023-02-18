«Детёныш льва». 41-летний Ибрагимович сыграл за молодёжку «Милана» со своим сыном

Златан не завершит карьеру, пока не выйдет с сыном на официальную игру?

41-летний нападающий «Милана» Златан Ибрагимович близок к возвращению на поле. Швед пропустил первую часть сезона из-за восстановления после операции на колене в мае 2022 года. Ибрагимович доигрывал чемпионский сезон «Милана» с постоянной болью, позже сообщив, что без оперативного вмешательства просто не смог бы продолжить карьеру. В матче 22-го тура итальянской Серии А Златан впервые появился в заявке: он провёл матч на скамейке запасных. Однако это отличный признак скорого дебюта легендарного шведа в текущем сезоне.

После встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:0) Ибрагимович провёл тренировку вместе с молодёжным составом «Милана». В её ходе состоялся матч между футболистами, оставшимися на скамейке в игре с англичанами, и миланской молодёжкой. Златан провёл встречу за юных игроков «Милана», сыграв в нападении со своим сыном – 16-летним Максимилианом. Ибрагимович-старший занял позицию в центре атаки, а Макс расположился на левом фланге.

Победу одержали резервисты «Милана» (3:0). Дублем отметился бельгийский атакующий полузащитник Шарль Де Кетеларе, ещё один забитый мяч в ворота молодёжки отправил Анте Ребич. Представители семьи Ибрагимовича забитыми мячами не отметились. Однако Златана не расстроил исход встречи. «ДНК», – написал гордый Ибрагимович-старший в соцсетях, прикрепив фрагмент игры с Максимилианом. После встречи игроки основы поблагодарили Ибру-младшего за достойное противостояние.

Максимилиан Ибрагимович и Анте Ребич Фото: ФК «Милан»

Болельщики остались в восторге от совместной игры шведа с сыном.

«Детёныш льва», – написал один из фанатов в комментариях.

Другой неравнодушный к «Милану» человек рассчитывает, что Макс хотя бы на 50% обладает способностями отца: «Надеюсь, у него хотя бы половина футбольных способностей отца. Это всё равно сделало бы его лучше, чем многие современные игроки».

Ещё один пользователь восхищается долголетием Златана: «Кто-нибудь ещё не чувствует себя старым?»

«Просто посмотрите на его сына Максимилиана, родившегося в 2006 году, это настоящая ДНК», – подмечает ещё один болельщик красно-чёрных.

Златан и Максимилиан Ибрагимовичи – не единственные отец и сын, сыгравшие вместе (пускай пока и не в официальном матче). История знает несколько случаев, когда знаменитые папы выходили на поле вместе с детьми.

Арнор и Эйдур Гудьонсены

Арнор и Эйдур Гудьонсены Фото: Из личного архива

Технически отец и сын не сыграли вместе, но это очень символичная история. 17-летний Эйдур вышел на замену вместо 34-летнего отца в матче за сборную Исландии с Эстонией в Таллине в 1996 году. Гудьонсены мечтали сыграть вместе, но исландцы хотели, чтобы этот момент произошёл в их стране. К сожалению, вскоре после этого Эйдур получил серьёзную травму, и к тому времени, когда он вернулся на поле, Арнор уже завершил карьеру.

Хенрик и Джордан Ларссоны

Хенрик и Джордан Ларссоны Фото: spartak.com

В 2013 году в возрасте 43 лет легендарный шведский нападающий Хенрик Ларссон на два матча вернулся в свой первый клуб «Хёгеборг» и сыграл вместе со своим 15-летним сыном – бывшим форвардом «Спартака» Джорданом. Примечательно, что в той встрече Ларссон-младший отметился забитым голом. «Мы не очень много сыграли, но, очевидно, я горжусь. Конечно, это редкая роскошь — провести время на поле со своим сыном», – отметил после матча Ларссон-старший.

Ривалдо и Ривалдиньо

Ривалдо и Ривалдиньо Фото: ФК «Динамо» Киев

Чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» в конце карьеры в возрасте 42 лет вышел на поле со своим сыном – Ривалдиньо. Они сыграли в матче за бразильский клуб «Можи-Мирин». В той встрече команда обыграла «Наутико» из Ресифи со счётом 2:1, Ривалдо провёл на поле 68 минут, сын – весь матч. Ривалдиньо, к сожалению, не стал таким же выдающимся игроком, как его отец. Сейчас он выступает в Румынии за «Университатю» из Крайовы.

Алексей Ерёменко-старший, Алексей Ерёменко-младший и Роман Ерёменко

Алексей Ерёменко-младший, Алексей Ерёменко-старший и Роман Ерёменко (вверху, слева направо) Фото: Из личного архива

Знаменитая футбольная семья пересекалась на поле. Причём это касается не только братьев, но и их отца. Ерёменко-старший играл с Алексеем в финском ХИКе (2002–2003), а с Романом – в «Яро» (2004–2005). Братья же пересекались в сборной Финляндии и казанском «Рубине». Отметим, что самый младший из футбольного семейства Ерёменко – Сергей – играл с Романом за московский «Спартак».

Дэвид и Бруклин Бекхэмы

Бруклин и Дэвид Бекхэмы Фото: Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

Нельзя не включить в этот список одну из самых знаменитых семей футбольного мира. Дэвид и Бруклин сыграли вместе на «Олд Траффорд» в рамках благотворительного матча под эгидой UNICEF. Старший сын Бекхэма так и не сделал футбольную карьеру, хотя и тренировался в молодёжной академии «Арсенала». Зато Ромео, средний из сыновей, усердно пытается достичь успеха: права на него принадлежат клубу отца – «Интер Майами» – однако он отправился в аренду в английский «Брентфорд Б» на время межсезонья в США. Так что у Бекхэма-старшего есть надежда, что мы ещё увидим его фамилию на футбольном поле на серьёзном уровне.

А зная характер Златана Ибрагимовича, можно смело ожидать, что он действительно сыграет со своим сыном в официальной встрече. Вы бы хотели увидеть шведскую семейную связку на поле в действии?