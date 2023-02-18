В «Ливерпуле» новый топ-игрок. Кто вытаскивает команду Клоппа из кризиса

В четверг Стефан Байчетич был признан лучшим игроком «Ливерпуля» в январе. А в понедельник вечером он носился по газону «Энфилда», прыгал в смелые подкаты, возвращал команде мяч и вообще демонстрировал уровень понимания футбола, неожиданный для 18-летнего опорника. В это время в испанском Виго его отец сидел дома и смотрел ливерпульское дерби по телевизору.

Срдан Байчетич наблюдал за 13-м матчем сына за британский гранд и его первым мерсисайдским дерби без звука. Байчетич-старший – бывший полузащитник «Сельты», клуба Ла Лиги, молодёжную команду которого он сейчас тренирует, — предпочитает смотреть игры Стефана, не отвлекаясь. Тишина помогает ему сконцентрироваться на действиях сына. И хотя из телевизора испанского коуча не исходило никаких звуков, перформанс сына точно не дал заскучать.

Стефан Байчетич с отцом Фото: из личного архива Срдана Байчетича

Герой дерби

Байчетич-младший был назван лучшим игроком матча, в котором «Ливерпуль» обыграл «Эвертон» со счётом 2:0. Были и другие кандидаты, но тинейджер обскакал конкурентов. В общей сложности он пробежал более 11 километров, в первом тайме ни один игрок его команды не преодолел большего расстояния.

В конце встречи Стефана заменили, и трибуны «Энфилда» проводили парня бурными аплодисментами. Только Рахим Стерлинг и Майкл Оуэн были младше, когда впервые выходили в старте «Ливерпуля» в дерби в эпоху АПЛ. Если у Байчетича перед игрой и шалили нервы, он этого никак не показал.

Даже на новой для себя позиции слева в полузащите в паре с Фабиньо, который опускался глубже, Стефан выглядел максимально спокойно. Это достойно отдельного респекта – сыграть «восьмёрку» в таком напряжённом матче, хотя до этого испанец выходил на месте опорника. Байчетич летал по полю и досаждал игрокам «Эвертона» выносливостью, точным контролем мяча и резкими передачами.

Юрген Клопп и его штаб аплодировали парню каждый раз, когда он демонстрировал свои умения (а таких случаев было много). «Стефан показал себя. Мы очень довольны им», — сказал Клопп после матча.

Стефан Байчетич в матче с «Эвертоном» Фото: Alex Livesey/Getty Images

Откуда взялся Байчетич?

У Стефана есть опыт смены позиции. Он перешёл в «Ливерпуль» из «Сельты» в декабре 2020 года в возрасте 16 лет как раз перед тем, как вступили в силу новые ограничения, связанные с Brexit. После выхода Британии из Евросоюза клубы больше не могут заключать контракты с иностранными игроками моложе 18 лет. Стефан – последний футболист, которого «Ливерпуль» подписал по старым правилам – он прибыл в академию в статусе центрального защитника, способного сыграть хавбека.

С тех пор он три года терпеливо пробивался из команды U18 до состава U23, пока наконец не стал полузащитником основной команды. Его яркие выступления в этом сезоне помогли ускорить этот процесс, как и 139 минут за взрослую команду на предсезонном турнире в товарищеских матчах с «Лейпцигом», «Зальцбургом» и «Манчестер Юнайтед». Последние, кстати, тоже хотели подписать испанца, но «Ливерпуль» оказался убедительнее.

Стефан Байчетич в матче с «МЮ» на предсезонном турнире Фото: Andrew Powell/Getty Images

Важно запомнить этого человека: Кико Эспинар — скаут «Ливерпуля», отвечающий за Испанию и Португалию. Совсем недавно Эспинар привлёк внимание клуба к бывшему форварду «Порту» Луису Диасу, а пару лет назад он порекомендовал Байчетича. Менеджмент мерсисайдцев должно особенно радовать, что хавбек достался команде всего за € 250 тыс. Летом клубу предстоит серьезно укрепить среднюю линию, но прогресс Стефана может сэкономить для «Ливерпуля» солидную сумму.

Респект Салаха и секреты воспитания

«С тех пор как он начал играть за нас, он был нашим лучшим игроком», — сказал Мохамед Салах после победы над «Эвертоном» во флеш-интервью, стоя рядом с Байчетичем. «Вау, ведь это Мохамед Салах — один из лучших игроков всех времён!» – так Стефан ответил на комплимент египтянина с лёгким акцентом.

Похвала Салаха – итог не только удачного выступления в дерби, но и прогресса, которого Байчетич добился в последние несколько месяцев. Клуб тоже доволен развитием игрока: в прошлом месяце его наградили новым контрактом на четыре с половиной года. Кульминация для испанца – отбор прямо перед первым голом Коди Гакпо и значительный вклад во второй мяч.

Байчетич-старший не смог лично присутствовать на игре, но отец и сын быстро обменялись сообщениями в мессенджере, а позднее вечером договорились созвониться. Несмотря на то что Срдан – футбольный тренер, он воздерживается от советов сыну. Специалист предпочитает находиться на расстоянии и позволяет коллегам из «Ливерпуля» делать свою работу, не вмешиваясь в неё.

Такое отношение к сыну сформировалось у Срдана, ещё когда Стефан выступал в «Валь-Миноре», где два десятка лет назад играл его нынешний товарищ по «Ливерпулю» Тьяго. «Отец оставлял его на базе, и ребёнок справился сам. Срдан не слишком оберегал его», — рассказал The Athletic Саймон Гонсалес-Банга, тренер Стефана в «Валь-Миноре».

Изменилось не многое. Мальчик, который оставил семью в Испании ради мечты, до сих пор прекрасно справляется.