Тедеско назвал принципы работы в сборной Бельгии. Как же он отличается от Карпина!

Две недели назад экс главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско официально возглавил сборную Бельгии. 37-летний немец подписал контракт до Евро-2024, но договор будет автоматически продлён до ЧМ-2026 в случае успешного выступления национальной команды на чемпионате Европы. Возглавив бельгийцев, Тедеско рассказал о принципах своей работы и сделал пару любопытных признаний.

«Мы изначально планировали основываться на последнем выборе Роберто Мартинеса, – вспомнил своего предшественника в сборной Бельгии Тедеско. – Но, в конце концов, решили сделать ещё один шаг. Мы не собираемся начинать с нуля, однако у нас есть список из 100 потенциальных кандидатов для сборной. В состав могут попасть и те, кто не играет за свой клуб. Мы должны быть достаточно открытыми и разбираться в каждом конкретном случае в зависимости от ситуации каждого футболиста…

Для меня нет разницы, молодой игрок или старый. Важен только его уровень. Я привык больше опираться на молодёжь, но на поле именно качество имеет решающее значение. Возраст не так важен – будут играть лучшие. Я выпущу на поле 11 сильнейших, и неважно, сколько им лет».

На первый взгляд, ничего особенного Тедеско не сказал, но поразительно, насколько контрастируют его принципы формирования состава национальной команды с принципами Валерия Карпина. Главный тренер сборной России не вызывает игроков из категории 30+ и убеждён, что приглашения заслуживают только футболисты, имеющие стабильное место в основе клубной команды. От Карпина не услышишь: «В состав могут попасть и те, кто не играет за свой клуб».

Отказ Карпина от игроков старше 30 лет вполне понятен и логичен. Всё же Россия сейчас в другой ситуации, чем Бельгия. Когда нашу сборную вернут в международные соревнования, не знает никто, и, может быть, кто-то из нынешних возрастных кандидатов к тому времени поедет с рынка. Поэтому акцент хочется сделать на отношении двух тренеров к футболистам, не имеющим стабильной практики. У Тедеско в Бельгии вроде бы и выбор классных игроков пошире, нежели у Карпина в России, чтобы жертвовать какими-то фигурами, а он всё же бережнее относится к человеческому ресурсу.

Возможно, Тедеско исходит из того, что сыгранная команда всегда будет сильнее набора игроков, даже находящихся на пике готовности. Тем более когда речь идёт о сборной, где мало предматчевых тренировок и минимум возможностей наиграть что-то новое. Следовательно, если один-два-три человека из созданного тренером костяка потеряют место в основе клуба, их замена принесёт больше вреда, чем пользы.

Карпин, кажется, особенно переживал за российских игроков «Зенита». На своих последних пресс-конференциях он дважды касался этой темы. Вот цитаты главного тренера сборной:

«Больше российских игроков стало. Количественно. Качественно ли – посмотрим. Но они играют, значит, качество должно расти… К сожалению, в «Зените» этого не происходит – Круговой, Сутормин и Чистяков не получают времени, которого нам бы хотелось»;

«Меня беспокоят все российские игроки «Зенита». Особенно Круговой и Бакаев, которые выходят на замену. У меня был разговор с Бакаевым, он выбрал этот путь. Я обозначил ему, что будет сложно. Он решил бороться».

С другой стороны, факты не слишком-то вяжутся со словами Карпина. Взять того же Бакаева. В прошлом сезоне он имел стабильную практику в «Спартаке» – 23 матча начинал в основе. И после этого Зелимхан приходит в «Зенит» и проигрывает конкуренцию Андрею Мостовому, у которого в сезоне-2021/2022 было в два раза меньше попаданий в стартовый состав петербургской команды. То есть стабильная практика в «Спартаке» не сделала игрока сильнее того, кто тренируется и конкурирует с более классными футболистами в «Зените» и, как правило, выходит на замены.

Вообще, будучи именно в «Зените», впервые сыграли за сборную России Мостовой, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин и Данил Круговой. Это случалось, когда они по каким-то причинам получали ненадолго место в стартовом составе сине-бело-голубых. Вряд ли за несколько матчей эти футболисты могли превратиться из игроков, не соответствующих требованиям сборной России, в ценных для национальной команды фигур. Разумеется, они уже находились на уровне сборной, имея роль запасных в «Зените».

Если бы главный тренер сборной Марокко Валид Реграги исходил из логики Карпина, то четвёртая команда мира по итогам ЧМ-2022 поехала бы в Катар без Хакима Зиеша (сидел на скамейке «Челси» до декабря), Юссефа Эн-Несири (выпал из основы «Севильи»), Селима Амалла («Стандард» ещё в сентябре отстранил его от матчей из-за контрактных проблем), Наифа Агера (не играл за «Вест Хэм») и Джавада Эль-Ямика (был лишь в ротации у «Вальядолида»). Думаете, без них марокканцы преодолели бы групповой этап?

В футболе можно найти достаточно примеров, когда запасной клубной команды блестяще играл за сборную страны. И даже в заявке сборной Аргентины, победившей на ЧМ-2022, были такие фигуры. Поэтому позиция Тедеско ближе.