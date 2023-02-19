Мы увидели, что такое российский футбол в Азии. Всё ещё думаете переходить?

Четыре матча. Три – с участием сборной России. И один – «Зенита». Все соперники из Азии: кто-то из центральной, но есть и из более непривычной – Ирана. Похоже, лучшее время для основных выводов.

Инфраструктура. Она есть. Её качество? Это примерно то, что было в 2000-х в России. Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан – всё примерно похоже. Пара узких входов, где толпятся болельщики, масштабные, но не особо вместительные трибуны. Архитектура сплошь советская. Качество полей спорное: на Бишкек Карпин жаловался даже спустя месяцы после матча. Иран ушёл не так далеко. Разве что арена у них побольше.

ТВ-картинка. Важная вещь, согласитесь? Ведь большинство не ездят со сборной и клубами на выезд. И им важно смотреть футбол в хорошем визуальном сопровождении. А теперь вспомните матчи сборной прошлого года. Выкиньте из головы качество футбола, которого в принципе не было. И оцените исключительно натурный эффект. Кажется, на это было тяжело смотреть, даже если бы вместо России играла Аргентина. Зачастую позитивный антураж создаёт арена. Даже при съёмке самых качественных камер. Увы, в центральной Азии пока не построили большие и классные стадионы. Хотя в некоторых странах к этому очень близки. А Иран – вообще отдельная история. Тот случай, когда матч полностью снимала местная компания. В итоге – голоса на заднем фоне, размазанная и засветлённая картинка, на которую больно смотреть.

Матч «Зенита» Фото: Скриншот

Уровень футбола. Абсолютно такой же. Если делать выводы только по этим товарищеским матчам – никаких сомнений. Где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. Кыргызстан победили, пусть и не вполне заслуженно. С Таджикистаном абсолютно равная игра, как и с Узбекистаном. И закономерные ничьи. С иранским лидером «Зенит» наиграл на один гол. Но мог пропустить трижды. Не сомневаюсь, если бы соперники встретились ещё раз – счёт был бы другим. Питер в топовой форме сильнее. А с двумя составами – всё точно так же. Это к вопросу о прогрессе. Каким может быть рост, если играешь с равными командами? Никаким.

Матч сборной России Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Болельщики. Здесь всё классно. В Азии очень любят футбол. Пусть и редко – свой. В Кыргызстане смотрят РПЛ, как и в соседних республиках. Понятно, что не брезгуют и топовыми европейскими лигами. В Иране обожают «Реал», «Ливерпуль» и остальных. Но на матчи своих тоже ходят. На сборную России полные трибуны не собрались разве что в Узбекистане. В остальном – биток. И искренний интерес одновременно с большим удивлением.

Да, есть и другая Азия. С роскошными стадионами и картинкой в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Бахрейне. Или Японии с Австралией. Там с этим никаких проблем. Надо лишь долететь, путь-то неблизкий.

Как известно, переходов из Европы в Азию никогда не было. Но есть обратные примеры – Казахстан. Вот они точно ни разу не пожалели, что выбрали европейский путь. Тоже пример, который не стоит забывать.



Готова ли Россия к трансферу в Азию? Да, ко всему быстро привыкаешь. Если федерация сдвинется туда, то через пару лет мы уже не испытаем большой диссонанс. Хоть и не забудем, что была такая Европа. Ведь главный футбол останется там.