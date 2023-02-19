Головин снова сделал результат! Но «Монако» всё равно умудрился устроить себе проблемы

Александр Головин продолжает зажигать в чемпионате Франции! В 24-м туре «Монако» приехал в гости к болтающемуся рядом с зоной вылета «Бресту» и увёз нужный результат, а российский полузащитник довёл свой показатель по системе «гол+пас» до 12 (6+6).

Головин начал действовать сразу же. Уже на второй минуте Александр подал с углового и его партнёр забил головой, но судья зафиксировал фол в нападении. А вскоре россиянин отметился на своей половине поля: перехватил мяч у соперника и разогнал атаку «Монако». И всё же лучший момент на первых минутах был у «Бреста». Хозяева должны были забивать после быстрой атаки и прострела в штрафную, но нападающий смазал удар и пробил совсем мимо.

Головин был в центре внимания ещё и потому, что действовал по всему фронту атаки. Александр не был прикован к любимому левому полуфлангу и прибегал туда, где появлялся мяч. К середине тайма «Монако» сообразил собственный момент: Виссам Бен-Йеддер разобрался в штрафной и зарядил в створ с разворота, но вратарь среагировал и отбил ногой. Вообще, как раз явных голевых эпизодов игре не хватало.



А на 40-й минуте Головин забил! На этот раз в роли распасовщика выступил уже нападающий Бен-Йеддер. Он ворвался в лицевую и прострелил в центр, куда прибежал Александр. Удар с левой — и 1:0 в пользу «Монако».

«Брест» — «Монако» Фото: ФК «Монако»

После гола «Монако» оказался в комфортных условиях. Команде Головина не нужно было атаковать позиционно, а вот сопернику гол был нужен в любом случае. Так что «Монако» принялся ловить «Брест» на ошибках впереди и контратаковать. Идеальные условия для быстрых нападающих.



На пик остроты «Монако» вышел к середине второго тайма. На 70-й минуте у команды прошла атака три в два, и Мирон Боадю реализовал выход один на один, однако сделал это из явного офсайда. Зато спустя три минуты он забил уже чисто. И снова прострел и удар с нескольких метров без сопротивления.

Второй гол окончательно окрылил «Монако». У команды Головина откровенно попёрло, и возможностей для третьего мяча было достаточно, но возникли проблемы с реализацией. Наказание пришло в самый неудобный момент: на 86-й минуте, когда казалось, что победа уже точно никуда не денется, «Брест» забил. Причём сделал это по схеме «Монако» — тоже после прострела. Курьёзности моменту добавили действия Александра Нюбеля: вратарь выбежал из створа на перехват, но мяч прилетел не к нему, а на ногу Жереми ле Дуарону.

«Брест» — «Монако» Фото: ФК «Монако»

«Монако», который до этого рассчитывал не напрягаясь довести дело до уверенной победы, сразу нашёл решение. Чтобы не пропустить второй гол, команда Головина забрала мяч. И даже могла забивать третий, но выскочившего на вратаря Брила Эмболо накрыл защитник.



Концовка всё же получилась нервной для «Монако». «Брест» в меру своих скромных возможностей попытался организовать навал, а на последних секундах даже отправил вратаря Марко Бизота в чужую штрафную. Но гости выстояли.

Форма «Монако» впечатляет. Команда Филиппа Клемана не проигрывает в Лиге 1 с середины ноября, а сегодняшняя победа стала уже четвёртой подряд в чемпионате. Теперь «Монако» на втором месте и отстаёт от «ПСЖ» на семь очков. Правда, в случае победы «Марселя» команда вернётся на третью строчку.



На успехи Головина тоже приятно смотреть: россиянин забил во втором матче подряд. За игру с «Брестом» Александр получил от портала Sofascore оценку 7,4 — лучше в составе «Монако» выступили только Юссуф Фофана (7,6) и Крислен Матсима (7,8).