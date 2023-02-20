«Она получила по заслугам». Та самая защитница «Динамо», которая повторила удаление Зидана

Жозе-Диане 20 лет, она родилась и выросла в Москве. До «Динамо» защитница играла в «Чертаново», а начинала заниматься футболом в любительских командах. Сейчас она готовится к старту нового сезона Суперлиги и мечтает стать одной из главных звёзд женского «Динамо» – новой команды с большими амбициями.

Дебютный сезон

— У тебя необычное имя — Жозе-Диана Памен Тчато. Как к тебе обычно обращаются?

— Диана или Ди. Одна подруга называет меня Жозе, Жозик. Мою фамилию часто коверкают, практически всё время. Это нормально, многим непривычно, что я не Маша Иванова. И это всегда происходит по-разному, вот сейчас в отеле в Турции меня назвали Рамен.

— «Динамо» появилось только год назад, уже завоевало серебро молодёжки и сейчас заявилось в высшую лигу. Как это ощущается изнутри?

— Тренерский штаб, руководители, вообще все сотрудники «Динамо» много для нас делают. Вокруг собрались профессионалы, которые очень много работают. На сборах тренерский штаб и администраторы спят по три часа. Я так говорю не только потому, что я в «Динамо» — это объективно. Все в женской команде выполняют не только свои обязанности, но и немного больше.

— Для чего?

— Не хочется быть каким-то усреднённым вариантом. Если есть возможность, надо либо сразу вперёд идти, либо даже не начинать. Нет смысла болтаться где-то в середине или внизу. Все амбициозные, поэтому выкладываются по максимуму.

— Помнишь момент, когда тебя пригласили в «Динамо»?

— Да, позвонил Сергей Николаевич (Сергей Лаврентьев — главный тренер женского «Динамо», бывший тренер ЦСКА и «Чертаново». — Прим. «Чемпионата»), сказал, что создаётся женская команда и что хотел бы меня в ней видеть. Мне нравится его подход к работе, поэтому я согласилась. Конечно, были сомнения: на тот момент я была в Суперлиге в «Чертаново», а тут меня приглашали в молодёжную лигу. Но, с другой стороны, там я была лишь запасной, а здесь появился шанс заиграть в основе. И у меня тогда как раз заканчивался контракт.

— Как всё устроено в «Чертаново»? Хватало ли зарплаты для жизни?

— Не знаю, как сейчас, потому что там недавно произошла смена руководства. Но раньше так: проходишь в академию, если выигрываешь конкуренцию, то попадаешь в дубль, а оттуда лучшие игроки перетекали в высшую лигу. Зарплата зависит от уровня игрока. Если ты молодой или тебе дают шанс авансом, твоя зарплата вряд ли позволит тебе полноценно жить в Москве. Мне бы не хватало, чтобы самостоятельно жить, я жила и живу с мамой. Хватало, наверное, только на проезд, на телефон и карманные расходы. Сейчас в «Динамо» у меня справедливая зарплата для моего уровня, можно жить.

— Почему 99% переходов в женском футболе происходят только после окончания контракта? Трансферов за деньги почти нет.

— Обычно в женском футболе контракты не такие долгосрочные, как в мужском. В среднем игрока подписывают на три года. Но какой смысл переходить, если тебя всё устраивает в твоём клубе и можно спокойно доиграть до конца контракта? Насколько я понимаю, тут речь всё равно о топовых футболистках, клуб должен прямо захотеть купить её. А ей может нравиться в своём клубе.

Жозе-Диана Памен Тчато Фото: Пресс-служба ЖФК «Динамо»

Fan ID, перформансы болельщиков

— Каким был самый яркий момент прошлого сезона?

— Когда мы обыграли «Локомотив« в гостях. Они были нашими прямыми конкурентами, и, одержав победу тогда, мы оставляли себе шанс на первое место. Было эмоционально: играли 1:1 и забили победный мяч в концовке.

— В соцсетях вирусилось видео с болельщиками и файерами. Помнишь этот перформанс?

— Это было не один раз. Самый мощный случай произошёл в Рязани, в гостевом матче. Мы уже вышли на разминку и увидели, как вереница людей плавно перетекает к гостевому сектору, услышали барабаны. К середине разминки была заполнена вся гостевая трибуна. Было очень приятно, до мурашек. А уже после игры болельщики зажгли файеры, доставали телефоны, снимали. Это заряжает, мы очень благодарны нашим болельщикам. Было приятно, что люди потратили своё время и деньги, чтобы приехать на игру.

— Из-за Fan ID в мужском футболе больше болельщиков могут начать приходить на матчи женских команд. Это круто или такое?

— Смотря с какой стороны смотреть. С точки зрения мужских команд, это плохо, болельщики принципиально настроены против Fan ID. А для нас это, скорее, плюс: популяризация женского футбола будет более активной.

— Ты уже оформила себе?

— Нет, честно говоря, я даже не знаю, как к этому относиться. Мне тоже хочется посмотреть футбол на стадионе, поэтому, наверное, просто придётся его оформить. Я хочу ходить на матчи.

— Болеешь за мужское «Динамо»?

— В РПЛ — да. А в целом ни за кого не болею, просто смотрю разные чемпионаты, как играют футболисты на моей позиции. Слежу за топами, как они двигаются, какие действия выполняют в разных ситуациях. У меня нет любимых игроков или чемпионатов, просто включаю любой матч за ужином, смотрю, что попадётся. Медиафутбол не смотрю только потому, что его не показывают по телевизору — если бы показывали, смотрела бы и его. Иногда, бывает, смотрю YouTube, но в основном всякий нефутбольный контент, пранки и челленджи.

Кристина Комиссарова и Жозе-Диана Памен Тчато Фото: Пресс-служба ЖФК «Динамо»

«Динамо» и футбол против мужчин

— Ты — защитница. Кто лучший в мире на твоей позиции?

— Все известные игроки — топы. Не могу кого-то одного выделить: Юпамекано, Рамос, ван Дейк. Да все звёздные игроки хорошо играют, они в топовых клубах, в топовых лигах, они миллионеры. А в «Динамо» мне всегда нравились Бальбуэна и Паршивлюк.

— Ты как-то говорила, что брала пример с Алсу Абдуллиной.

— Не прямо пример, но она девчонка из другого города, которая переехала в Москву, добилась хороших результатов, сейчас вообще играет в «Челси». Классно, что она достигла таких результатов. Вообще, в нашей Суперлиге из защитниц я всегда симпатизировала Невене Дамьянович из ЦСКА — и физически, и тактически, и технически. Мне нравится, как она играет.

— К слову, о медиафутболе: недавно «Амкал» победил женский «Локомотив» 12:0. Обсуждали в команде?

— Нет, вообще не затрагивали эту тему, это же был матч в 10 утра. В целом жалко девчонок, потому что против мужских команд сложно играть. Мужчины «перебегивают» девчонок. Даже мы на предсезонных сборах играли с командой мальчишек на несколько лет младше — они просто были быстрее нас. Всё время выносили мяч подальше от ворот на нападающего, который обгонял наших защитников. Невозможно за 90 минут не совершить ни единой ошибки, а мальчики, вероятнее всего, ей и воспользуются.

— Вы часто пересекаетесь с мужским «Динамо»?

— Да, очень часто, мы на одной базе. Не могу сказать, что дружим, но здороваемся, иногда играем во что-то, в бильярд, PlayStation, настольный теннис.

— Какой футбол ставит Лаврентьев? В прошлом сезоне его сравнивали с Сандро Шварцем.

— Сергей Николаевич даёт нам базовые вещи, при корректном выполнении которых игра для команды будет благоприятно складываться. Как он говорит: самое тяжёлое — делать простое, должна быть стабильность. Он любит контроль мяча, короткий-средний-длинный пас, правильный выбор игрового действия. Ну, например, я как защитник могу начать что-то выдумывать, а тренер говорил: если тебе сложно, ты под давлением в своей штрафной, просто выбей мяч, мы спокойно расставимся, отберём его и начнём атаку. Это будет лучше, чем, если ты ошибёшься и игрок атаки тебя обойдёт. Не финти, играй надёжно, запомни своих основных адресатов, не забывай про принцип пружины — не должно быть большого расстояния между игроками, и всё.

Сергей Лаврентьев и Жозе-Диана Памен Тчато Фото: Пресс-служба ЖФК «Динамо»

Тхэквондо, драка на поле, расизм

— Ты пришла в профессиональный футбол из любительского. Сейчас это возможно?

— Когда ты проходишь академию, намного проще — у тебя больше навыков. Но трудолюбие и желание решают практически всё. Если чего-то не хватает, ты продолжаешь это тренировать, исправлять свои ошибки. Мне кажется, если какая-то девочка начинает поздно, например, даже в 12 лет, она всё равно сможет добиться чего-то хорошего благодаря именно трудолюбию.

— Ты занималась тхэквондо по инициативе мамы. Тебе пригодились эти навыки в жизни?

— Да, как возможность дать моральный отпор занятия борьбой вселяют уверенность. Бывали стычки в школе, во дворе, на площадке. Дети часто злые, не знаю даже почему. У многих была цель как-то задеть меня. Иногда я пропускала это мимо ушей, а иногда так долго цепляли и ждали реакции, что я её показывала. Они успокаивались, или я их успокаивала. Это происходило не только на почве расизма, чаще всего были обычные провокации.

— Как тогда в 2019-м на юношеском Евро?

— Да, это была чистая провокация — футболистка сборной Швейцарии ударила меня по ногам со спины. Я повелась на это и ударила её в ответ. Девчонки меня тогда поддержали, потому что это было честно, она получила по заслугам. После матча тренер сказал, что, с одной стороны, я подвела команду, потому что меня удалили, а с другой — он вспомнил случай с Зиданом в финале ЧМ. Итальянец сказал гадости про его мать, и он ответил. Ситуация двоякая, но меня поддержали.

Драка в матче Россия — Швейцария Фото: Кадр из трансляции

— Ты слышала что-то про ту футболистку потом?

— Нет, но было бы интересно узнать, как у неё дела. Наверное, её тоже отстранили на три матча, и всё.

— Тебе часто приходилось сталкиваться с подобной агрессией?

— Не могу сказать, что меня гнобили, но иногда это случалось. Чем старше я становилась, тем реже сталкивалась с расизмом и оскорблениями, из чего делаю вывод, что в основном злее всего именно дети. Взрослые себя адекватно ведут. Не знаю, почему так, наверное, недостаток воспитания. Я никого никогда не оскорбляла не потому, что я чёрная, а потому что мне это объяснили родители. Почему другие не доносят этого своим детям — непонятно.

— В футболе тоже достаточно агрессивная аудитория.

— Наверное, я ещё не на том уровне, чтобы меня обсуждали много людей. Да, сейчас будет Суперлига, и как у защитника у меня могут быть ошибки, они могут быть ключевыми, это очевидно. И наверняка найдутся люди, которые будут что-то плохое писать или говорить. Сколько людей, столько и мнений: они же не видят подноготную, они видят только итоговый продукт. Как он создавался и что для этого было сделано, они не знают. Глупо судить только по конвертику сверху.

Жозе-Диана Памен-Тчато Фото: Пресс-служба ЖФК «Динамо»

Сборные России и Камеруна

— Ты очень рациональный человек по жизни? Так спокойно ко всему относишься, и это в 20 лет.

— Ой, это мамочка научила. Всегда говорю: мам, я у тебя такая умная, такая хорошая. Она отвечает: ну понятно, от осинки не родятся апельсинки. А папа сейчас живёт во Франции, но он помогает мне, мы общаемся.

— Ты попадала в расширенный список сборной России. А у тебя не было мысли попробовать заявиться в сборную Камеруна, откуда родом твой отец?

— Думала про то, что есть такая возможность, но не знаю — я живу тут, в России. Здесь всё родное, более близкое. Плюс все тренеры Суперлиги общаются с тренерским штабом сборной России.

— Какая сейчас мотивация играть за сборную России?

— Лично для меня так: если ты в сборной России, то ты входишь в число лучших игроков в твоей стране. Да, было бы классно участвовать в разных международных турнирах, но если нет такой возможности, то почему не пользоваться тем, что дают. В любом случае другого варианта нет. Товарищеские турниры — это тоже игровая практика. В конце концов, я буду просто улучшать свои навыки. Хочется быть хорошим игроком и чтобы это было признано всеми.

— Как ты в целом видишь будущее женского футбола в России?

— Если раньше все удивлялись, когда я говорила, что играю в футбол, то сейчас спрашивают, в какой команде. Было бы глупо разрушать прогресс, который уже начался. До мужских команд далеко, но в любом случае с развитием приходят совсем другие деньги. Это уже не штатная зарплата обычного рабочего. До мужских зарплат дойдём, скорее всего, очень-очень не скоро. Пока что разница очень большая.

— Какая у тебя футбольная мечта сейчас?

— Не знаю, у меня не такого, что я, например, мечтаю играть в «Барселоне». Когда я была в молодёжке, мечтала играть в вышке. Следующая цель — основной состав в Суперлиге. Затем хочу стать хорошей, ключевой футболисткой «Динамо». Чтобы была ассоциация: защитник «Динамо» — значит Диана Памен.

Жозе-Диана Памен Тчато Фото: Пресс-служба ЖФК «Динамо»

Рак, мама и вера

— Ты учишься в университете — на какой специальности?

— На международном менеджменте. Но я пока не чувствую, что он международный, ожидала там второй иностранный язык. Правда, я не большой любитель учиться. Честно говоря, я прям не ходок в университет, не провожу там пять дней из семи. Хотя какие-то знания, конечно, получила. Я бы хотела знать французский, но очень неохота его учить.

— Вы очень близки с мамой, а как она отнеслась к твоему решению играть в футбол?

— Изначально она была против, это папа настоял. Она думала, что футбол — это мимолётное хобби. Но, когда у меня всё стало получаться, она подумала, что мне придётся делать выбор между учёбой и спортом. Хотя его в итоге не пришлось делать, я успеваю совмещать. Тогда она поехала в отпуск в Грецию и пошла в какой-то храм, где была икона святого Дмитрия Солунского. Ей сказали, что он быстро слушает и быстро помогает. Она спрашивала как раз, что мне делать со спортом. И на следующий день меня вызвали в юношескую сборную России U17. Это был как ответ на её сомнения, знак, к которому она прислушалась. Но это её история, я просто занималась тем, что мне нравится, и всё получилось. Правда, в детстве я хотела стать хирургом-онкологом.

— Почему?

— Мне казалось это важной миссией — помочь людям, у которых нет надежды. Серьёзное занятие. Плюс с финансовой точки зрения выгодно: люди всегда болеют, значит, у врачей всегда будет работа. Но я не смогла бы одновременно учиться в медицинском и играть в футбол — там нельзя ваньку валять. Поэтому сделала другой выбор.

— Ты в детстве сталкивалась с раком?

— Да, мама болела раком. Сейчас она в ремиссии. Я окунулась в это в детстве, мне было очень жалко людей, которые её окружали. Бывало, что я её навещала в больнице или она рассказывала о ком-то из знакомых, кто умер от рака. Я думала, что могла бы как-то помочь этим людям. Но, с другой стороны, ты так больше ценишь жизнь, эта ситуация тоже даётся неспроста.

— Ты упомянула, что вы с мамой верующие. Ты часто ходишь в церковь?

— Да, стараюсь ходить раз в неделю, когда получается. Есть любимая церковь на районе.