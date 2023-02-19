«Месси ответил на вечный вопрос». Реакция фанатов на эпичную победу «ПСЖ»

После завершения чемпионата мира в Катаре самым обсуждаемым и обожаемым футболистом был Лео Месси. Однако потом настал спад: аргентинец не оправдал ожиданий болельщиков в нескольких важных матчах. К игре с «Лиллем» в 24-м туре Лиги 1 «ПСЖ» подошёл с серией из трёх поражений: проиграли «Монако» в чемпионате, вылетели из Кубка Франции от «Марселя» и уступили «Баварии» в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

Теперь Месси снова хвалят. А заодно Килиана Мбаппе, который зажигал с Лео на чемпионате мира. Француз оформил дубль, а аргентинец забил со штрафного при счёте 3:3. У фанатов это главная тема в соцсетях! Собрали самые яркие цитаты из «Твиттера».

@ronnyecharry: «Пока Месси отдыхал, «ПСЖ» не мог выиграть. А люди всё ещё не могут признать, что он лучший в мире».

@SidEaston: «Месси — инопланетянин!»

@amopadrao: «Чёртов Мбаппе! Он слишком хорош, просто сумасшедший».

Игроки «ПСЖ» празднуют гол Мбаппе

@dembelismo99_: «Многие скажут, что это бред, но вот моё мнение: Мбаппе станет лучшим футболистом, с которым Месси доводилось играть. Учитывая, какая карьера ждёт Килиана, он добьётся большего величия, чем Роналдиньо, Неймар, Суарес, Хави или Иньеста».

@BumpyJohnson___: «Это называется «гений». Мбаппе никогда не будет сильнее Месси. Просто напомню, что Лео в его возрасте уже взял три «Золотых мяча».

@971Gerry: «Мбаппе должен уйти из этой команды, иначе потратит талант впустую».

@ale0906: «Месси не было видно весь матч, так что не преувеличивайте его заслуги. Фантастический Килиан Мбаппе — вот кто спас «ПСЖ».

@aeom_fbik: «Мбаппе — единственный, кроме Месси, кто может взять «Золотой мяч».

@danielsfc_: «Лучший футболист на Земле сейчас — Килиан Мбаппе».

@YAHYAAABichi: «У Мбаппе менталитет победителя. Для него нет такого слова, как «поражение».

@CRLS_Santana: «Мбаппе дважды за матч сделал так, чтобы «ПСЖ» набрал одно очко. Гол Месси принёс команде три. Просто факты».

@yahyariyaz10: «Вечный вопрос: кого отправишь бить штрафной на 90-й минуте при ничейном счёте? Месси только что ответил на него».

Игроки «ПСЖ» празднуют гол Месси Фото: Jean Catuffe/Getty Images

@DhruvCFC: «Думаю, нам всем пора признать: Лео Месси — лучший исполнитель штрафных в мире. Просто величайший».

@InvictosSomos: «Долгие годы люди жили в обмане. Хватит. Ложь разбита, и больше нет смысла скрывать очевидное. Лионель Месси безоговорочно лучший футболист в истории. Самый совершенный игрок, который когда-либо существовал».

@ramonamena2014: «Месси — слишком большой игрок для «ПСЖ». Он лучший в мире, и в клубе просто не знают, как с ним обращаться».