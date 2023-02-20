«Говорил ему: будешь под забором». Талант «Спартака» и «Локо» опустился на дно в Европе

В последний чемпионат Советского Союза ворвались сразу три 16-летних мальчишки — полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рычков и два центральных нападающих — Юрий Петров из «Днепра» и Олег Мочуляк из «Черноморца». Круче всех из «молодой шпаны» стартанул Петров: до конца сезона наиграл 14 матчей и забил победный гол донецкому «Шахтёру» (есть версия, что даже не один, а два — якобы решающий мяч тем же горнякам в первом круге ошибочно приписали на другого вундеркинда днепрян Лебедя).

В 16 лет Петров играл в высшей лиге, в 17 — забивал за «Спартак», в 19 — выходил против «Ювентуса»

2 ноября 1991 года состоялся заключительный тур чемпионата СССР, а 26 декабря страна под такой аббревиатурой официально прекратила существование. Перед лицом неизвестности взрослые игроки массово уезжали за границу, лишь бы какую, а молодёжь устремилась в Москву и Киев, крупнейшие футбольные центры теперь уже бывшего Союза.

Петров новый 1992 год встретил в «Спартаке». Правда, задержался там ненадолго — всего на шесть матчей и столько же месяцев. В последней игре спасительный гол «Асмаралу» забил — 1:1 сыграли.

Чтобы вы понимали, какая мощная бригада была у Олега Романцева, несколько фамилий из стартового состава: в воротах — Черчесов, в обороне — Онопко, в серединке — Карпин, Пятницкий, Ледяхов, в атаке — Бесчастных с Радченко. Выдержать такую бешеную конкуренцию любому молодому было бы сложно. Петров вроде бы смог. Поэтому загадочный уход нападающего из команды вскоре после голевого почина многих удивил. Хотя в доинтернетное время информация такого рода из команд редко просачивалась наружу. Инсайдеров в современном понимании слова ещё не существовало, а тренеров не принято было пытать каверзными вопросами на пресс-конференциях.

Петров быстро нашёл себе новое место работы — даже из Москвы уезжать не пришлось. Реноме восходящей звезды продолжало работать на парня. Следующие два года Юрий провёл в «Локо» у Юрия Сёмина. Результативностью не блистал (всего два гола в 24 матчах), но в историческом для клуба мероприятии поучаствовал. В сентябре 1993-го красно-зелёные дебютировали в еврокубках — без шансов проиграли в Турине «Ювентусу» — 0:3. Но первым в протоколе отметился как раз таки Петров — жёлтой карточкой на 18-й минуте.

Первый матч «Локомотива» в Кубке УЕФА. Юрий Дроздов и Юрий Петров — крайние справа в нижнем ряду Фото: Официальный сайт «Локомотива»

Каратаев после юношеского ЧМ уехал в «Баварию», а Петров — в Нидерланды

К тому времени слухи о самородке из Кривого Рога уже распространились за пределами одной шестой части суши. Юношеский чемпионат мира (U20) этому больше клубной статистики способствовал. Подобно многим сверстникам в 1990-х, Петров принял гражданство РФ и неплохо проявил себя в Австралии. На групповом этапе команда Александра Пискарёва опередила не только хозяев турнира, но и Колумбию с Камеруном. Правда, в 1/4 финала крупно влетела Гане (спустя годы Пискарёв выдвинул версию, что матч был сдан футболистами, и, естественно, не бескорыстно). Но для нескольких парней этот ЧМ оказался отличной афишей.

«Хороший был нападающий: грамотно открывался, за мячи цеплялся, — вспоминает бывшего одноклубника легенда «Локомотива» Юрий Дроздов (его четырёхчасовое интервью — в «золотом фонде» «Чемпионата»). — К тому времени они с Каратаевым считались талантищами. В сборных зажигали. Один из Ростова, второй — из «Днепра». Но в «Локомотиве» не задержались. На чемпионате мира их приметили. Каратаев даже в «Баварии» был. А Юра в Голландию уехал».

Юрий Петров Фото: VI Images via Getty Images

Летом 1994-го Петров махнул в Нидерланды. Путешествие украинского россиянина по Эредивизии продлилось восемь с половиной лет и издали представлялось абсолютно благополучным. Где бы Юрий ни играл — везде результативно. В «Валвейке» настрелял 17 голов в 96 матчах, в «Твенте» набрал 17+5 в 87 играх. Поэтому его возвращение в Россию в 2003-м многих удивило. Что привело успешного легионера в Северную Осетию? Ответ оказался банальным: деньги.

«Я тоже удивился, встретив его во Владикавказе, — продолжает Дроздов. — Он к тому времени женился, с супругой в Нидерландах жил, опытный футболист. Да, в топовых клубах вроде «Аякса» или «Фейеноорда» не играл, но в крепких середняках был на виду. А «Алания» шла на последнем месте. Попросили помочь. Я приехал, Витя Онопко, Вася Баранов — хорошая банда собралась. Ну и Петров подключился. Агент подсуетился, приличную зарплату ему выбил. Если в Голландии платили три тысячи в месяц, а здесь сделали 15 тысяч плюс премиальные — почему не приехать? Любой не отказался бы подзаработать. Правда, сыграл он там мизер (шесть матчей, два гола. — Прим. «Чемпионата»). В одной из первых игр повредил связки, а пока восстанавливался, взяли ещё нападающих — Вязьмикина из «Торпедо», румына Тудора и молдаванина Даду. Кристиан с Сергеем так себя проявили за второй круг, что их забрали в ЦСКА. А Петров выпал из обоймы и в конце сезона уехал».

За границей футболист лишился всего — недвижимости, денег и семьи

На исходе карьеры Петров немного поиграл на родине за Луцк и Харьков, попробовал футбольного экстрима в Хабаровске, а финишировал летом 2009-го в третьей голландской лиге, в городишке Хендрик-Идо-Амбахт с населением в 30 тысяч жителей. И окончательно пропал из поля зрения.

«В 2009 или 2010 году он пару раз набирал мне, — говорит Дроздов. — Рассказывал, что работает скаутом то ли в «Фейеноорде», то ли ещё где. Говорил: если футболисты нужны — обращайся. Я ещё посмеялся: ну какие футболисты из Голландии в «Локо-2»? Больше я о нём не слышал».

В процессе поиска информации о Петрове я наткнулся на репортаж в региональном нидерландском издании AD, датированный июнем 2017-го. Материал назывался незатейливо-мрачно: «Бывший футболист Юрий Петров потерял всё».

Статья о Юрие Петрове Фото: AD

Выдержка из статьи: «Таня Казакова, 45 лет, блондинка, болтливая, голубоглазая, сыта по горло им и его выпивкой; она требует развода. Она и двое детей, Максим и его младшая сестра, которой сейчас 13, переезжают жить в Шпранг-Капель, дом в Валвейке продаëтся, а вырученные средства делятся: каждый получает по € 40 тысяч. Сумму, которую Петров успевает потратить за месяц».

Далее из статьи мы узнаём, что:

В 2012 году Юрий очутился в социальном приюте в Тилбурге, где сошёлся с местной сотрудницей Моникой, на 10 лет старше себя. Женщина нашла ему работу, но спустя восемь месяцев выдвинула против него обвинения в рукоприкладстве; экс-футболиста приговорили к общественным работам. Позже они всё-таки сошлись вновь, сожительствовали в кемпинге, но в мае 2016-го разошлись окончательно. Моника жаловалась: «Юрий пьёт. Выпивка испортила всё». Моника убеждена, что когда-то Юрий был миллионером и буквально сорил деньгами — «на дорогие духи, женщин, в том числе из «красных» районов, на такси и очень дорогие поездки». Юрий признался, что употреблял наркотики после развода с женой. По состоянию на июнь 2017-го Петров был безработным и бездомным.

«Юра, как и все футболисты, мог повеселиться, пива выпить, — рассуждает о судьбе тёзки Дроздов. — Добродушный парень. Всем готов был помочь. Юрий Палыч часто нас в Хосту возил и запирал в железнодорожном пансионате. Молодёжь и старики там всегда вместе собирались, отмечали дни рождения. Юра довольно активно участвовал в этих мероприятиях. Но предпосылок к таким неприятностям я не замечал. Знаете, как бывает: человек ответственный, а потом какой-нибудь стресс в жизни происходит, трагедия или что-то ещё — и покатился по наклонной. Чего далеко за примерами ходить? У нас был Славка Царёв, царство небесное. Мы с интерната были вместе, в «Локомотиве» играли. Человек не пил, не курил. А после расставания с женой — будто подменили. Никого больше не встретил, начал серьёзно выпивать. Вовремя не сделал операцию — болты нужно было в колене поменять. Они обломались, пошло заражение. В 40 лет парня не стало… Может, и у Петрова что-то в жизни случилось?»

Я попытался связаться с автором статьи Анри ван дер Стеном, но не получил ответа ни от него лично, ни из редакции AD. Бывшая жена Петрова Татьяна, держащая небольшой салон красоты в Валвейке, на обращения через e-mail и мессенджеры не отреагировала. Запросы в клубы «Валвейк» и «Волендам», где играл Юрий, тоже результата не принесли. Лишь от пресс-атташе «Твенте» Ричарда Петерса прилетела отписка, что они «не располагают никакой информацией о Юрии Петрове». Был человек — и исчез.

«Он же пил с детских лет! Папа злоупотреблял и, видно, передал сыну гены»

Юношеский тренер Петрова Александр Пискарёв, едва услышал, о ком речь, сразу встревожился: «А что с ним?» Краткий пересказ статьи голландского издания его, кажется, совсем не удивил. Ниже полный боли монолог Пискарёва. Который многое объясняет.

Сборная России на юношеском ЧМ-1993. Петров — №11 Фото: Из личного архива Юрия Петрова

«Юрка играл у меня с 14-15 лет. Талантливый парень, футболист хороший. Его работоспособности и злости на поле можно было только поражаться. Агрессивный нападающий. Не зря же он в Голландии потом очутился. Но я ему ещё тогда говорил: «Юра, ты будешь под забором». Он же пил с детских лет! Папа злоупотреблял и, видно, передал сыну гены. Петров в юношеских сборных напивался до бессознания и в этом состоянии становился неуправляемым. Я не знал, что с ним делать — оставалось только ждать, когда протрезвеет. Прощал его, потому что играл здорово. Они с Володей Лебедем в 17 лет уже были в основе «Днепра»! Но не умели себя ограничить. Лебедь не мог следить за весом. Хороший парень, но любил поесть! Мама с папой на сборы гостинцы таскали, хотя в сборной нормально кормили. А у Петрова другая беда — алкоголь. Это все знали, и поэтому спешили избавиться — что в «Спартаке», что в «Локомотиве». До меня доходили слухи, что в Голландии он разрушил семью, развёлся. Я очень сожалею, что жизнь Юры так сложилась. Но его путь был предрешён с ранних лет. Алкоголизм — это не блажь, а болезнь. Карма. Даже не представляю, как ему теперь можно помочь. Кто за границей станет ходить за ним, уговаривать лечиться? Удручающая история…»

Если вам известно, где и как живëт Юрий теперь — напишите нам (ссылки на соцсети автора — в профиле).