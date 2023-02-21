«Против таких я могу разрывать». Косовар из «Ахмата» мощно прошёлся по воспитаннику «Локо»

Бернарда Беришу можно назвать легендой «Ахмата». Полузащитник играет за грозненский клуб уже шесть лет, сейчас является одним из его капитанов. Но за все эти годы в России Бериша дал всего одно большое интервью — около пяти лет назад. Мы встретились с Бернардом на сборах в Турции, и из нашей беседы вы узнаете:

почему Бериша так любит «Ахмат» и за счёт чего грозненцы хорошо играют с «Зенитом»;

кого из защитников РПЛ Бернард считает очень слабым и как тренируется и играет в Рамадан;

как Бериша относится к отсутствию фанатов на стадионах и за что благодарен Кадырову и Даудову;

что он думает о бане России и почему не уехал из РПЛ, приостановив контракт;

что нужно для того, чтобы «Ахмат» выиграл чемпионат России, и за что Бериша любит Россию.

Почему Бериша так любит «Ахмат» и за счёт чего грозненцы хорошо играют с «Зенитом»?

― Ты уже почти шесть лет в «Ахмате», недавно продлил контракт. Почему так любишь этот клуб?

― Здесь надо сказать спасибо руководству, президенту, всем людям, кто работает в клубе. Я очень люблю «Ахмат». Даже не могу выразить словами, насколько сильно уважаю клуб. Мне нравится жить в Грозном, каждый относится ко мне замечательно. Я счастлив. Всё, что нужно для моей жизни, я нашёл в этом городе и клубе.

― Тебя считают легендой клуба. Приятно?

― Любой человек будет чувствовать себя лучше и увереннее, когда его узнают на улицах. Я отдаю этом клубу всего себя. У нас много легенд в составе ― тот же Ризван Уциев. Мы все уважаем друг друга, это самое главное.



― За шесть лет в «Ахмате» к тебе был интерес от других команд?

― Да, был интерес и из Европы, и из РПЛ, было много предложений. Но у меня отличные отношения с президентом «Ахмата» Даудовым. Я не мог покинуть команду только потому, что мной кто-то интересуется. Я люблю клуб и хочу закончить карьеру в «Ахмате».



― Самый счастливый и самый грустный момент за эти шесть лет?

― Счастливый ― весь сезон, когда забил девять голов. Я тогда думал, что смогу забить ещё больше, однако помешала травма. Грустный ― когда сделал операцию на плече. Это было тяжёлое время для меня, но я усердно работал, чтобы вернуться на лучший уровень.

Бернард Бериша Фото: vk.com/akhmatgrozny

― Ты уже готов провести экскурсию по Грозному?

― Я справлюсь. У меня есть много любимых мест, мы часто гуляем по ним с семьёй. Каждый день Грозный в чём-то становится лучше. Я жил в Албании, Швейцарии, поэтому мне есть с чем сравнивать и интересно в этом городе. Очень важно, что это мусульманское место. Мне нравится, что есть много хороших мест, где можно помолиться.



― Многие до сих пор думают, что там небезопасно.

― Каждый, кто так думает, должен приехать в Грозный. Я здесь шесть лет и ни разу не сталкивался с опасностью. Повторюсь, моя семья из Швейцарии ― одной из самых безопасных стран в мире; мы знаем, что такое безопасность. В Грозном всё супер, очень красивый город.

― Что в команде изменил Ташуев? «Ахмат» сильнее с ним?

― С Талалаевым мы тоже были хороши, но Ташуев привнёс больше опыта, он стал верить в тех игроков, кто раньше мало играл. Тренер даёт нам веру в себя, улучшил нашу ментальность, заставляет нас сражаться. В футболе очень важны вторые мячи ― то есть подборы. Если ты выигрываешь подборы, у тебя больше шансов забить. Он уделяет этому большое внимание.



― Недавно «Ахмат» обыграл «Зенит». Последние годы в РПЛ мало команд играют с «Зенитом» успешнее, чем «Ахмат». В чём ваш секрет?

― Всё просто — «Зенит» играет в футбол, не закрывается на своей половине поля. Это даёт шансы создавать моменты, в игре с питерцами всегда много свободного пространства. В таких условиях команда и я могут использовать эти зоны, забивать голы. Каждый раз, когда мы играем с «Зенитом», я полностью заряжен. Это мои любимые матчи, потому что у них классная команда. В матчах с «Зенитом» ты чувствуешь, что такое настоящий футбол.

― Это плохо для РПЛ, что они четыре года подряд выигрывают титул?

― У «Зенита» нет конкурентов. За все эти годы в России я понял, что это высший класс, они много тратятся на игроков. При этом другие клубы тоже тратят довольно много денег, но у «Зенита» есть преимущество ― они верят в Семака. Он работает в команде уже много лет, доверять тренеру очень важно. Это выгодно отличает питерский клуб от остальных. Но, конечно, плохо, что «Зенит» выиграл четыре титула подряд. Раньше ЦСКА, к примеру, был сильнее. Вот «Спартак» становится лучше, «Краснодар» выглядит интересно. Вторая половина сезона должна получиться захватывающей.

Кого из защитников РПЛ Бернард считает очень слабым и как он тренируется и играет в Рамадан?

― Осенью был момент, когда после гола «Ахмата» в ворота «Арсенала» тебя обвинили в нарушении фэйр-плей. Как этот эпизод вспоминается по прошествии времени?

― Никогда не забуду его. Смотрел повтор этого момента очень много раз. Я не видел, что игрок за моей спиной получил травму. Поэтому, когда Радакович выбивал мяч за лицевую, я не знал наверняка ― отдаёт он пас или просто катит мяч в аут. После того как мы забили гол, я сказал, обращаясь к нашей скамейке: «Если это нарушение фэйр-плей, можем уйти с поля». Мы решили продолжить матч. И тогда говорил, и сейчас: я видел ситуацию по-другому и не нарушал фэйр-плей.

― Ещё одна история: после вашей победы в матче с «Локомотивом» в сентябре Магкеев назвал тебя «самым мерзким игроком РПЛ» из-за твоего попадания ему пальцем в глаз перед голом. Есть что ответить?

― Это его мнение. Я помню этот момент, никто его не трогал. Это чистейший момент, не понимаю, что ему не понравилось. Но могу сказать, что за день до игры на теории тренер сказал: «Играйте через зону Магкеева, потому что у него много недостатков». Согласен с этим. Мне было очень легко играть против него. Он просто не игрок высокого уровня, против таких я могу разрывать. Я выиграл у него каждую дуэль, каждое единоборство. Конечно, после такого Магкеев не скажет про меня ничего хорошего.



― Если против Магкеева было легче всего, то против какого защитника РПЛ было тяжелее всего за эти шесть лет? Были Чорлука, Иванович, Фернандес…

― Я назову Адамова из «Урала». Думал, что мне будет легко против него, но на деле вышло не так. Арсен очень быстро спрогрессировал, мне было очень тяжело.



― Неожиданный выбор.

― Понимаешь, когда ты играешь против Фернандеса, Чорлуки и других подобных игроков, тебе это легче даётся. Ты сфокусирован на игре на 100%, понимаешь, что тебя ждёт, готовишься к матчу за неделю до него. А от такого молодого игрока, как Адамов, такого не ожидаешь.

Арсен Адамов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

― Талалаев говорил, что в «Ахмате» тяжело работать в тот период, когда целая группа игроков соблюдает Рамадан. Как ты справляешься с нагрузками в течение этого месяца?

― Конечно, это нелегко. Для меня Рамадан важнее футбола. Да, футбол дал мне всё в этой жизни, но, если надо выбирать, выберу свою религию. Спасибо всем тренерам, которые нас понимают и поддерживают. Мне не очень трудно следовать всем предписаниям. Я думал, что будет тяжело, но оказалось очень легко. Всё дело в голове — как ты себя готовишь к этому. Если будешь себя настраивать на то, что будет тяжело ― так оно и будет. Я себя ощущаю ещё здоровее в этот период.



― На тренировках это не сказывается?

― Нет. Тренеры всё контролируют, мы все обвешаны датчиками. Они не показывают никаких отклонений.



― Что помогает восполнять энергию?

― Финики с молоком ― отличный способ.



― Почему религия так важна для тебя? Чем она помогает?

― Это не только про меня, это про всех, кто верит. Для меня вера ― это очень важно. Когда молюсь – испытываю облегчение. Чувствую себя комфортнее, чувствую, что моя душа спокойна. Это для меня очень важно.

Как Бериша относится к отсутствию фанатов на стадионах и за что он благодарен Кадырову и Даудову?

― Несколько лет назад ты критиковал фанатов за низкую для чемпионата такого высокого уровня посещаемость. Сейчас фанатов стало ещё меньше. Это расстраивает?

― Я очень люблю, когда трибуны полные. Это наша поддержка, наше зарядное устройство. Всегда хочу, чтобы на «Ахмат-Арене» было как можно больше фанатов. Мы играем для них, пытаемся делать их счастливее. Когда вижу людей на трибунах – готов умереть на поле. У нас с фанатами схожая ментальность. Думаю, это одна из причин, почему я так долго в клубе. Мы никогда не сдаёмся, всегда сражаемся.



― Ты знаешь о решении фанатов большинства команд бойкотировать игры РПЛ?

― Я об этом не слышал. Но считаю, что клубы нуждаются в фанатах. Без их поддержки ― это не футбол. Когда на стадионе мало болельщиков, игрокам становится скучно. Никто не кричит, никто ничего не скандирует. В такие моменты мы чувствуем себя не в своей тарелке. Игроки не сконцентрированы на 100%, некоторые думают: «Даже если сыграю плохо, меня всё равно никто не увидит». Так быть не должно. К примеру, когда мы играем против больших команд, поддержка фанатов просто огромна. Но когда матчи не такие интересные, её меньше. И это тоже причина, по которой мы теряем очки в таких играх. Это то, что нам нужно изменить. Нам нужно своей игрой привлекать фанатов на стадион.



― Тебе нравится, как болеют фанаты «Ахмата»?

― Очень уважаю чеченцев, потому что за нас болеют не только жители Грозного, но и почти в любом городе. Это очень ценно. К тому же нас отлично поддерживают глава республики Кадыров, президент клуба Даудов,. Они много делают для «Ахмата», для фанатов, они нас отлично понимают. Любой игрок, приходящий в клуб, готов умереть за «Ахмат», за руководство, потому что они действительно нас любят.

― Ты можешь привести пример, когда ты попросил у руководителей решить вопрос, а они сразу это сделали?

― Приведу такой пример: когда у меня были предложения от других клубов, президент понимал меня. Даудов спокойно говорил: «Ты можешь делать то, что посчитаешь нужным». Он уважает моё мнение.

Что Бериша думает о бане России и почему не уехал из РПЛ приостановив контракт?

― «Ахмат» на шестом месте в РПЛ. Это максимум или могли быть выше?

― Меня расстраивает шестое место. Проиграли матчи, которые не должны были проигрывать. В этом году будем сильнее, чем в прошлом. Мы отлично понимаем друг друга, хорошо ладим. Думаю, можем подняться ещё на две-три позиции. Это наша цель. Сейчас нам предстоят две домашние игры. Очень важно в них победить. Если сможем это сделать, у нас будут хорошие шансы на третье место.



― Если бы сейчас клубы РПЛ могли играть в еврокубках, «Ахмат» бы бился за место в них. Расстраивает, что этой возможности нет?

― Конечно, это грустно. Не только мне, но и всей команде. У нас были бы хорошие шансы бороться за еврокубки. Я не понимаю, почему вообще Россия забанена в УЕФА? Каждый клуб корректен к игрокам, к контрактам. Футбол должен быть вне политики. Это нечестно по отношению к командам и игрокам. Решение ФИФА и УЕФА я не могу принять. Мы игроки, мы делаем нашу работу, клуб платит нам зарплату, уважает нас. Почему мы не можем играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы?



― Еврокубки с «Ахматом» ― твоя мечта?

― В еврокубках я уже играл, когда выступал в Албании. Моя мечта ― выиграть трофей с «Ахматом» до конца карьеры. Но в одиночку, конечно, я этого сделать не смогу. Всё в руках бога и каждого в команде. Клуб дал мне очень многое, хочу отплатить ему трофеем или местом в Лиге Европы.



― Судя по твоим словам, у тебя ни разу не было мысли приостановить контракт, когда появилась такая возможность.

― В России нет никаких рисков для жизни. Клуб уважает меня, корректен к каждому игроку. Спасибо всем, кто поддерживает «Ахмат». За все шесть лет здесь я вообще не испытывал проблем, нам ни разу не задерживали зарплату. Это же тоже важно. Я играю не ради денег, все в клубе знают, что я предпочёл бы не получать зарплату, если бы не выходил на поле. Но я делаю всё для клуба, а он для меня.



― Были европейские клубы, которые убеждали тебя приостановить контракт?

― Такое не про меня. Я не мог позволить себе покинуть «Ахмат» только из-за всех событий. Это было бы неуважительно с моей стороны. Те легионеры РПЛ, кто уже это сделал или сделает в будущем, поступят некрасиво по отношению к своим клубам. Первое, что нужно сделать — поговорить с руководством, а потом уже принимать решение. Но если клуб относится к тебе хорошо, не задерживает зарплату, то зачем что-то менять? Это то, что я не могу понять.

― Твои родственники переживали после начала всех событий? Говорили, что стоит уехать из России?

― Да, было много звонков от родственников, от друзей. Но в «Ахмате» настоящая семья. Мы поговорили все вместе с президентом, он объяснил нам, что ситуация не такая, как описывается в медиа. Я бы не перевёз свою семью в Грозный, если бы здесь было опасно. Не вижу никаких проблем в том, чтобы продолжать играть в России.



― Ты чувствуешь, что уровень РПЛ упал после отъезда легионеров?

― Да, слегка. Но это отличный шанс для молодых игроков. К примеру, в «Ахмате» раскрылся Лечи Садулаев. Если он продолжить так же работать, то будет лучшим игроком России. Плюс есть качественная молодёжь в ЦСКА, в «Краснодаре».

Лечи Садулаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

― Когда ты смотрел чемпионат мира, тебе не хватало на нём сборной России?

― Конечно, я здесь шесть лет. Думаю, её не хватало не только мне. Повторюсь, я удивился, что все говорят про спорт вне политики, а вашу сборную не допустили на чемпионат мира. Это неправильно.



― За кого болел на турнире?

― За Португалию. Роналду ― мой идол. К сожалению, сборная не добилась результата. Я очень расстроился, что тренер Португалии решил оставить Криштиану на скамейке после всего, что он сделал для страны. Он заслуживает играть каждый матч в старте, я не смог этого понять.



― Сейчас много дискуссий о том, что российскому футболу стоит перейти в Азию. У тебя есть мнение на этот счёт?

― Я же ничего не решаю. Если федерация решит, что так лучше для российского футбола, то мы должны будем это принять. Да, все понимают, что европейская Лига чемпионов гораздо круче азиатской, но не мы принимаем решения.

Что нужно для того, чтобы «Ахмат» выиграл чемпионат России, и за что Бериша любит Россию?

― Ты сказал, что готов закончить карьеру в «Ахмате». Сколько ещё планируешь играть?

― Пока президент не скажет: «Бери, пора остановиться. Хватит», ха-ха. Если серьёзно, то пока не чувствую, что устал. Если бог позволит избежать травм, то планирую ещё долго поиграть.



― Хотел бы в будущем войти в тренерский штаб «Ахмата»?

― Для начала надо закончить, а потом поговорим с руководством об этом.



― Кстати, какое-то время в тренерском штабе был Яя Туре. Каким он запомнился?

― Классное было время, он был очень к нам дружелюбен. Яя передавал нам свой опыт, давал советы с высоты своей карьеры. Часто говорил полузащитникам, что не стоит идти в дриблинг, если ты ещё не находишься в своей зоне. Он оказал большое влияние на молодых игроков.

Яя Туре Фото: vk.com/akhmatgrozny

― На твой взгляд, «Ахмат» сможет выиграть чемпионат России в ближайшие 10 лет?

― Я не знаю, что будет завтра. Это только одному богу известно. У «Ахмата» нет никаких проблем, клуб стабилен, развивается год за годом. Клуб смог позволить себе приобрести лучшего бомбардира прошлого сезона ― Гамида Агаларова, а это говорит о многом. Никогда не говори никогда. Вдруг руководство выберет новую стратегию и решит, что правильный тот путь, при котором команда будет способна покупать много дорогих игроков для достижения успеха. Тогда мы сможем выиграть чемпионат России уже в следующем году, ха-ха.



― За все эти годы в России за что ты полюбил страну, людей?

― Все очень дружелюбны, относятся с уважением. Когда только приехал сюда, я грустил, потому что впервые уехал куда-то из своей родной страны, немного боялся быть здесь. Но год за годом я ощущал себя лучше, сейчас могу назвать Россию своим вторым домом. Нет ничего, что мне не нравилось бы в вашей стране.



― Как ты можешь описать российский менталитет?

― Мне нравится, что люди здесь хотят наслаждаться жизнью. Это очень важно, потому что мы не сможем ничего забрать с собой после того, как умрём. Россияне более свободны в своих желаниях. В Швейцарии, к примеру, люди слишком много думают, забывают наслаждаться жизнью. В России не забывают думать о себе, мне это нравится.