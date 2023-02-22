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Лига чемпионов — 2022/2023: «Интер» — «Порту», владелец миланского клуба может попасть в тюрьму из-за долга, подробности

Владелец «Интера» рискует сесть в тюрьму! Из-за его махинаций клуб может лишиться лидеров
Никита Паглазов
Владелец «Интера» рискует сесть в тюрьму!
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Итальянского гранда ждут тяжёлые времена?

Миланский «Интер» подходит к противостоянию с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов в статусе очевидного фаворита. Неплохо складываются дела у команды Симоне Индзаги и в Серии А: второе место вслед за монструозным «Наполи». Однако уже летом 2023 года в клубе могут произойти серьёзные изменения, связанные как с составом, так и с руководством.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
22 февраля 2023, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Порту
Порту, Португалия

Итальянское издание Calcio e Finanza утверждает, что президенту «Интера» Стивену Чжану грозит до трёх месяцев тюремного заключения по делу, связанному с его долгом в размере € 300 млн. В отчёте сообщается, что один из крупнейших банков Китая и мира — China Construction Bank (Китайский строительный банк) — обвинил президента «нерадзурри» в неуплате. Кредиторы открыли судебные дела на Чжана в США, Италии (Милане), а также в Гонконге. Первое заседание состоится 13 марта (в Гонконге), и Чжан должен лично присутствовать на нём. Суд состоится в формате «допрос должника». Согласно документам, поданным кредиторами в США, Чжану нужно предоставить информацию о наличии у него долгов, в каком размере они присутствуют и какими средствами он располагает для разрешения судебного дела. Кроме того, Чжан должен будет предъявить любые документы, касающиеся его активов и пассивов.

Стивен Чжан

Стивен Чжан

Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Президент «Интера» может столкнуться с серьёзными рисками. Во-первых, согласно прецедентам, на которые ссылаются кредиторы, 31-летнему Чжану может грозить до трёх месяцев тюремного заключения, если суд установит, что он скрывал активы, чтобы избежать исполнения договора с банком. Второй риск связан с иском кредиторов о неуважении со стороны владельца миланского клуба к суду в связи с обвинением в даче ложных показаний в ходе первого судебного разбирательства. Китайский строительный банк Азии намерен обвинить Чжана в неуважении к суду в Гонконге из-за его ложных показаний под присягой в ходе разбирательства, предшествовавшего судебному делу в Гонконге.

Другая проблема Чжана связана с финансовым положением клуба. Команда закончила 2022 финансовый год с убытком в размере € 140 млн (2021-й — с минус € 245,6 млн). Чтобы избежать продажи важных игроков, «Интеру» необходимо как можно дальше пройти в Лиге чемпионов. Руководство довольно выступлением команды в турнире: изначально боссы рассчитывали, что чёрно-синие займут третье место в группе с «Баварией» и «Барселоной» и попадут в плей-офф Лиги Европы. Однако «Интер» сумел выйти в 1/8 финала ЛЧ, чем сильно облегчил ситуацию для клуба. За проход в четвертьфинал миланцы могут получить € 20 млн – неплохая сумма.

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Проблема заключается в том, что «Интеру» необходимо продлевать контракты с несколькими важными игроками и искать замены тем футболистам, которые уже точно покинут клуб. Так, летом 2023 года «нерадзурри» точно потеряют защитника Милана Шкриньяра, уходящего в «ПСЖ». Завершится срок действия аренды форварда «Челси» Ромелу Лукаку. В июне истекут контракты Самира Хандановича, Эдина Джеко, Данило Д’Амброзио, Стефана де Врея, Робина Госенса, год по соглашению останется у Хакана Чалханоглу, Генриха Мхитаряна, Маттео Дармиана и Алессандро Бастони.

На продление игроков «Интеру» необходима приличная сумма, так что не исключена продажа футболистов, например, Дензела Думфриса, которым интересуются топ-клубы АПЛ. Подобная ситуация с трансферами при Чжане приключилась в межсезонье 2021 года, после победы команды в Серии А. Несмотря на золото, команде пришлось продать ключевых игроков — Ромелу Лукаку (в «Челси» за € 113 млн) и Ашрафа Хакими (в «ПСЖ» за € 68 млн). В этом сезоне шансы на золото в Италии так же призрачны, как и вероятность победы в Лиге чемпионов. Так что «Интер» ждёт тяжёлое трансферное лето, в которое усилением могут стать свободные агенты (например, Маркус Тюрам из мёнхенгладбахской «Боруссии»).

В свете судебных разбирательств и финансовых проблем Чжан может рассмотреть продажу «Интера». Но, как сообщает Il Sol 24 Ore, он не желает отдавать клуб дешевле € 1,2 млрд. Отмечается, что «Интером» интересовался инвестиционный фонд из США, однако обсуждения не продвинулись дальше предварительной стадии. Чжан не откажется от своей оценки клуба в € 1,2 млрд, поскольку такая же стоимость была установлена Elliott Investment при продаже «Милана» американской компании RedBird.

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Теги Футбол Лига чемпионов ФК Интер ФК Порту •••

Заглавное фото: Mattia Ozbot — Inter/Inter via Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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