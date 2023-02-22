Что за шедевр сотворил Хвича в Лиге чемпионов! Вопрос с выходом в 1/4 финала почти решён

Продолжаем следить за бывшими звёздами РПЛ – вингером Хвичей Кварацхелией и тренером Лучано Спаллетти. Их «Наполи» разрывает Серию А, лидируя с гигантским отрывом в 15 очков. А в первом матче плей-офф Лиги чемпионов неаполитанцы переиграли на выезде «Айнтрахт».

С первых минут «Наполи» завладел мячом (70% владения до перерыва) и территорией. Хозяева фактически не оказывали давления на центральных защитников гостей. Тем не менее «Айнтрахт» включался в активный прессинг в средней части поля и успешно мешал команде Спаллетти продвигать мяч в атаку. Кроме того, пятёрка сзади у «Айнтрахта» хорошо контролировала всю ширину поля, так что Кварацхелия и правый вингер лидеров Серии А Ирвин Лосано не находили свободного пространства. «Наполи» пытался вытягивать хавбеков соперника за счёт смены позиций своих игроков, но в стартовые полчаса план экс-тренера «Зенита» был не очень-то эффективным. «Айнтрахт» опасно контратаковал. Каждый рывок Рандаля Коло Муани создавал напряжение в обороне итальянцев.

Кварацхелия получил первый шанс забить в середине тайма, когда «Наполи» заработал серию угловых, а грузинский вингер опасно пробил с подбора. В том эпизоде гости требовали пенальти за руку (прилетело от своего же вратаря, отбросившего мяч, словно горячую кастрюлю), но судья Артур Диаш принял справедливое решение не назначать 11-метровый. А вот на 34-й минуте португалец указал на «точку». Интересно, что началось всё с того, что Спаллетти наорал на своих защитников, требуя смелее доставлять мяч на форвардов. Тут же последовал заброс за спины от правого – Джованни Ди Лоренцо – на Лосано, который убежал от опекуна и пробил в штангу. Завладевшего мячом Виктора Осимхена ударили по ногам. Пенальти у «Наполи» исполняет Кварадона. Хвича пробил неплохо – достаточно сильно, на средней высоте. Тем не менее голкипер Кевин Трапп угадал и совершил фантастический сейв.

Однако перед перерывом подуставшая оборона «Айнтрахта» стала терять концентрацию. И на 40-й минуте сделавшие ставку на ответные атаки хозяева сами пропустили контрвыпад «Наполи». Осимхен забил свой 20-й гол в сезоне с паса Лосано. Более того, через минуту связка мексиканца и нигерийца сработала ещё раз, когда чудовищно ошибся под прессингом «поплывший» защитник «Айнтрахта». К счастью для немцев, гол был отменён из-за офсайда.

«Айнтрахт» должен был лететь вперёд после перерыва и отыгрываться, но хозяева опасались раскрываться, понимая, что второй гол гостей на контратаке закончит эту дуэль. Быстрые Кварацхелия, Осимхен и Лосано всё чаще уходили от защитников представителя Бундеслиги. А на 56-й минуте ошибка под прессингом хорвата Кристияна Якича подарила Хвиче выход один на один. Но и тут грузинский вингер проиграл дуэль Траппу: голкипер вовремя выскочил из ворот и сократил расстояние, а Хвича пробил прямо в него. Вскоре после этого «Айнтрахт» остался вдесятером: Коло Муани, стремясь вернуть потерянный мяч, въехал в голеностоп сопернику и заработал, пожалуй, небесспорную красную карточку.

Довести дело до победы в большинстве было для команды Спаллетти делом техники. С ней, как и со скоростью, у сегодняшнего «Наполи» полный порядок. В середине второго тайма итальянцы забили ещё один гол. Как же красиво сыграл в этом эпизоде Кварацхелия! Он стал автором голевой передачи, ловко развернувшись при обработке мяча и отдав пас пяткой на Ди Лоренцо. Настоящий шедевр. Правый защитник не имел права испортить такое произведение футбольного искусства – и не испортил. Хвича реабилитировался за пенальти и другие промахи. Несомненно, Спаллетти в глубине души аплодировал ему.

«Наполи» доминировал и одержал абсолютно заслуженную победу. Хозяева всего раз пробили в створ, гости – 10. У «Айнтрахта» почти нет шансов на четвертьфинал. Победа в Неаполе без Коло Муани будет чудом. Что касается Кварацхелии, то он в этом матче сыграл 83 минуты. В его статистике – 57 касаний мяча, четыре удара, три паса под удар, 34 передачи с 79% точности, шесть выигранных единоборств из 11, две обводки, два заработанных на себе фола, один перехват и два отбора мяча. Теперь у Хвичи 12+15 в 25 матчах за «Наполи».