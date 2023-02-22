«Реал» в Лиге чемпионов снова улетел в космос. Таких матчей просто не бывает

Убойный матч. Тот случай, когда команды с первых минут стали играть, словно на ускоренной перемотке. Ты не успеваешь осознать, что случилось, а на тебя уже сваливается новый гол. Такое ощущение, что «Ливерпуль» и «Реал» договорились расплатиться за все матчи, которые когда-либо заканчивались со счётом 0:0.

Уже на четвёртой минуте один из самых критикуемых игроков «Ливерпуля» Нуньес забил изящный гол пяткой. Через 10 минут что-то нелепое изобразил уже один из самых стабильных вратарей мира Куртуа. Он не справился с координацией, и мяч в спокойной ситуации отскочил от его коленки к Салаху. Поразительный гол для матча такого уровня.

Тибо Куртуа пропускает второй мяч Фото: Michael Regan/Getty Images

Можно было подумать, что «Реал» не справился с давлением на «Энфилде». На какое-то мгновение у гостей будто затряслись ноги, но если кто-то в этот день и «поплыл», то явно не «Реал». Гости не перевернули игру, а сломали её о колено. И это несмотря на вынужденную замену на 27-й минуте – травму получил Алаба. И если первый гол «Реала» – это чисто мастерство Винисиуса, то второй…

Редко такое встретишь. Всё тот же Винисиус даже не хотел забивать, но пришлось. «Ливерпуль» уверенно контролировал мяч. Джо Гомес скатил своему вратарю, на которого что-то нашло и он пробил в бразильца, который уже не то что не претендовал на гол, а даже отвернулся от эпизода. После рикошета от Винисиуса мяч зашёл в ворота. По косякам вратарей счёт сравнялся.

Затем был перерыв в матче. Обычный перерыв. За эти 15 минут никто не забил, хотя в таком матче уже ничего не удивило бы.

Ну а во втором тайме сразу же продолжилось. На 47-й минуте – ещё один гол, который можно отнести к необъяснимым. Игроки «Ливерпуля» так расставились в своей вратарской, что создали огромную зону для Милитао, куда и пошла подача Модрича. Удивило, что никто из хозяев не попытался помешать сопернику, который бил с линии вратарской прямо по центру ворот.

В какой-то момент это уже начало шокировать, но то было ещё только начало. Бензема подумал, что несправедливо, когда Винисиус делает дубль, а он – обладатель «Золотого мяча» – нет. Француз пошёл и сделал дубль тоже. Сначала ему помог Джо Гомес. А потом уже никто и ничто не могло помочь «Ливерпулю». 37-летний Модрич обежал 18-летнего Байчетича, а затем Бензема в штрафной на одном замахе убрал сразу и Джо Гомеса, и Алисона – 2:5! Два – пять. На «Энфилде». Добрый вечер.

Такой счёт появился на табло на 67-й минуте. Команды решили, что на этом можно остановиться.

Несколько фактов коротко: