«На этот укол Винисиуса «Ливерпулю» не обратили внимания». Реакция СМИ на триумф «Реала»

Историческая победа «Реала» над «Ливерпулем» на «Энфилде» – 5:2. Это точно был один из лучших матчей мадридцев в Лиге чемпионов. Позиция экспертов об игре однозначная: командой Анчелотти восхищаются, а Клоппа – уничтожают. Все воспринимают это как позор.

А вот что пишут испанские и английские медиа.

Marca: Теперь «Реал» будут уважать

– Винисиус – кошмар для «Ливерпуля». Дубль «Ливерпулю», бесконечное давление – следствие его величия. У него уже пять голов в ворота соперника в разные годы.

Наверняка умерший вчера Амансио Амаро наслаждался красотой озорства Винисиуса – такого же гения дриблинга, как и он. Бразилец послал всем критикам сообщения о том, что он жаждет всё большей и большей славы. А заодно и букмекерам, которые считали «Реал» лишь чётвертым фаворитом Лиги чемпионов с шансами на победу в 8%.

Но теперь «Реал» будут уважать. Всё благодаря Винисиусу, которому хлопал весь стадион. Точнее всех его описал защитник «Реала» Рюдигер: «Сумасшедший. Никогда не видел ничего подобного. К счастью, на этот раз я на правильной стороне».

Винисиус Жуниор в матче с «Ливерпулем» Фото: Michael Regan/Getty Images

AS: Винисиус как ветеран, закалённый в тысяче сражений

– Без сомнения, Винисиус прямо сейчас является великой звездой «Реала». Вместе с Бензема, конечно. Бразилец дал ещё один сольный концерт на поле, став ключом к пробуждению Мадрида после кошмарного старта.

Как ветеран, закалённый в тысяче сражений, он бросился отыгрываться и сделал многое, чтобы сделать это. А второй гол он отпраздновал в стиле Криштиану Роналду. На это не обратили внимание. Но это был маленький укол «Ливерпулю» от Винисиуса – их фанаты совсем не любят португальца.

Этот результат оставил «Ливерпуль» почти без вариантов выхода в четвертьфинал. Но интересно, что «Энфилд» без колебаний аплодировал двум игрокам, которые нанесли наибольший ущерб их команде. На 87-й минуте игры Карло Анчелотти решил заменить Луку Модрича и Карима Бензема. Их проводили овациями, в том числе болельщики «красных». «Энфилд» умеет распознавать легенд, даже если они соперники».

Лука Модрич Фото: Michael Regan/Getty Images

Sky Sports: Хрупкость «Ливерпуля» была выявлена вновь

– «Ливерпуль» был сенсационно обыгран «Реалом», хоть и забил два гола в начале первого тайма. Но мадридцев в игру вернул Винисиус. А потом – чудовищный для англичан второй тайм. Самое тяжёлое домашнее поражение в истории Лиги чемпионов. «Красные» угрожали сокрушить действующих обладателей трофея, кому уступили в финале Лиги чемпионов, но всё очень быстро пошло не туда.

Результат вынуждает Клоппа и его игроков рассчитывать лишь на чудо в Мадриде. Более насущная проблема – после пары побед в АПЛ, повысивших уверенность в себе, хрупкость, которая омрачила сезон «Ливерпуля», была вновь выявлена».

Guardian: «Ливерпуль» проиграл сам себе

– Это было дико. Захватывающий, головокружительный и временами глубоко запутанный футбольный матч проносился на высокой скорости по жанрам: от драмы мести – до комедии, триллера и откровенного имперского триумфа.

Это было абсолютным разрушением. Наверное, стоит назвать матч одним из величайших европейских выступлений мадридского «Реала». От 0:2 к 14-й минуте до 5:2 — на 65-й. И это в матче плей-офф на выезде с командой, с которой они встречались в последнем финале.

Юрген Клопп Фото: George Wood/Getty Images

С другой стороны, «Реал» столкнулся с соперником, который, казалось, проиграл сам себе. Игра несла в себе ощущение конца для Юргена Клоппа и построенной им команды. Похоже, это правда финал для Клоппа и его «Ливерпуля». Временами они просто разваливались. Оборона была оборвана и недостойна, а полузащита – перестреляна и переиграна.