«Офицер сказал: «Не дам тебе визу». Российский вратарь кайфует от футбола в Европе

У вратаря Максима Рудакова парадоксальная карьера. 0 матчей за родной «Зенит», один — за «Ростов», зато три классных сезона в Финляндии, причём с двумя разными командами (теперь заходит на четвёртый). В Суоми уроженца Петербурга знают и ценят больше, чем на родине. В условиях международного бана России везде, где только можно — вдвойне удивительно.

Максим ещё при первом нашем разговоре, в сентябре 2018-го, произвёл впечатление очень рассудительного и целеустремлённого молодого человека. Новая беседа это наблюдение только подтвердила. Поводов для неё за эти годы набралось достаточно.

«В Финляндии у каждого клуба высшего дивизиона есть манежи»

— Смотрю, вы начали сезон ещё 21 января. В Финляндии такое возможно?

— Так у нас от нуля до минус одного градуса. Лёгкий дождик. Британский футбол, ха-ха.

— Звучит неправдоподобно.

— По всему миру глобальное потепление. Но соглашусь: это странно. В прошлые зимы тут было реально холодно, сугробы. А сейчас смотришь в окно: газон зелёный, чистый асфальт. Натуральное поле на базе уже в приемлемом состоянии, можно принимать соперников. Но Кубок лиги всё равно играем в основном в манежах — они здесь у каждого клуба есть.

— Что такое в Финляндии Кубок лиги?

— По сути предсезонный, но официальный турнир. Хорошая возможность почувствовать соревновательный нерв перед сезоном. Игра с перчинкой, что ли. Участвуют все команды высшей лиги. Год назад мы с «Хонкой» Кубок взяли. Для молодой команды такие успехи важны.

— Зрители на матчи ходят?

— Манеж «Хонки» не совсем оборудован под официальные игры. Максимум человек 100–150 вмещает. А в чемпионате на нас полный стадион в прошлом сезоне ходил. 3300 человек — это биток. Люди с улицы, из-за заборов смотрели игры.

— Ты начал сезон капитаном?

— Я и в прошлом сезоне выводил команду. У нас было четыре капитана, но основной, возрастной защитник, закончил карьеру. А из трёх оставшихся сейчас играю только я. Двое не проходят в состав.

— С чем связана ротация в воротах?

— Предсезонка. Фактически это те же сборы. Двухразовые тренировки. Даже перед играми в тренажёрный зал ходим. Поэтому на каждую игру разные составы.

— В тёплые страны не выезжаете?

— Через неделю поедем в Испанию на 12 дней. Сыграем три спарринга — и домой. Последний тест перед сезоном — игра с «Хаммарбю» в Швеции. Чемпионат начнём игрой с ХИКом 5 апреля.

— Межсезонье — четыре месяца?

— Здесь чемпионат в конце августа делится на шестёрки. В сентябре стартует плей-офф. Мы закончили в конце октября, так как вышли в Лигу конференций, а места с четвёртого по восьмого играли ещё один мини-турнир за последнюю путёвку в Европу. В ноябре нам дали неделю отдыха, а потом три недели поддерживали форму, чтобы без дела дома не сидеть. 3 января вышли из отпуска.

«В деньгах, может, и выиграл бы, но не в развитии»

— 70 матчей в чемпионате Финляндии и только один — в РПЛ. У тебя есть этому объяснение?

— Так получилось, что в чемпионат Финляндии я часто приезжал. А в РПЛ один матч сыграл, не особо успешно: с «Ростовом» проиграли «Краснодару» — 1:3. Ничего, всё впереди.

— Почему за границей к тебе больше доверия, чем дома?

— Мне сложно рассуждать о доверии или недоверии. Для себя я расставил приоритеты: нет смысла сидеть в запасе без практики. За этим и ехал в Финляндию. Ну просижу я на лавке весь срок контракта — и что? Да, по деньгам, может, и выиграю, но в плане игрового развития мне это ничего не даст. Тут уже сам делаешь выбор, что тебе важнее — футбол или что-то другое.

— Но такой перекос в «домашней» и иностранной статистике наводит на разные мысли.

— Я бы не сказал, что кто-то не дал мне шанса. Может, где-то я не показал, что на голову сильнее кого-то. Я привык с себя спрашивать, а не с других. Просто так получается, что здесь мне доверяют и я играю.

«Вторым вратарём нужно уметь быть. Сидишь и всё время ждёшь, ждёшь…»

— Когда в начале 2020-го с концами уходил из «Зенита», наверняка по-другому рисовал себе будущее в «Ростове»?

— Конечно. Но планируешь одно, а получается по-другому. Мы с Витальичем (Кафановым. — Прим. «Чемпионата») хорошо работали, контрольные матчи я неплохо проводил, вопросов ко мне не возникало. Но Серёжа Песьяков хорошо играл, и у тренеров не было причин что-то менять. Мне не на кого пенять.

Максим Рудаков с Валерием Карпиным Фото: из личного архива

— Тяжело безвылазно сидеть в запасе?

— Очень. Вторым вратарём тоже нужно уметь быть. Потому что ты сидишь и всё время ждёшь, ждёшь. Для меня это сложно. Я хочу играть каждую неделю и чувствовать драйв от футбола. А когда не играешь, всё больше уходишь в себя. Как тут раскрыться?

— Копался в себе?

— Естественно, ты же в первую очередь с себя спрашиваешь. Думаешь, где и почему не убедил, не показал всего, на что способен.

— С Карпиным были беседы?

— В «Ростове» Кафанов отвечает за вратарей, как и в сборной. С ним мы в отличных отношениях, постоянно общаемся. Он поддержал моё решение уйти в аренду. Во многом благодаря ему я не опустил голову, когда не играл, и теперь показываю себя здесь.

— Ты понял, зачем тебя «Ротор» летом 2021-го брал в аренду? Два месяца там пробыл?

— Меньше! Когда подписывал контракт, разговор шёл о возвращении в Премьер-Лигу за один сезон. Но когда пришёл, понял — невыполнимая задача.

— Бардак творился в клубе?

— Не то чтобы бардак… Мне сложно объяснить. Я просто почувствовал, что мне лучше уйти. После нескольких игр пожали руки и разошлись. Как показало время, принял правильное решение. Была какая-то чуйка. Они в том сезоне во Вторую лигу вылетели.

«Одного матча до рекорда не хватило!»

— 2022 год в «Хонке» в индивидуальном плане пока лучший в карьере?

— Я бы не выделял его как лучший. В предыдущие два года в ХИКе тоже играл постоянно. В первый сезон стал чемпионом Финляндии и чуть-чуть не дотянул до звания лучшего вратаря по «сухим» матчам за историю. У рекордсмена — 18 игр, а у меня набралось 17. Одной не хватило! А в прошлом сезоне я попал в топ-3 по «сухарям». Мы заняли третье место в чемпионате, выиграли Кубок лиги, пробились в еврокубки. В середине лета будем играть квалификацию Лиги конференций. Так что 2002-й — тоже успешный. Надеюсь, лучшие ещё впереди.

Максим Рудаков (крайний справа) с бронзовой медалью чемпионата Финляндии Фото: из личного архива

— В «Хонку» агенты устроили?

— На меня напрямую вышли несколько клубов — уже знали по ХИКу. Многолетний вратарь «Хонки» вернулся домой, в США, и мне позвонил сначала главный тренер, потом тренер вратарей. Обрисовали концепцию игры, тренировок, задачи на сезон — всё на серьёзном уровне. Я их послушал и с радостью принял приглашение. Это была двусторонняя помощь: мне нужна была практика, а им — вратарь.

— А в ХИК в таком случае как попал?

— Стечение обстоятельств! Я приехал во вторую команду на просмотр. Понравился. И попался на глаза тренеру основы. Пригласили на сборы. Я себя за две недели показал, и они предложили двухлетний контракт.

— ХИК — это местный «Зенит»?

— Точно. Для Финляндии — топ-клуб. В плане финансов между ХИКом и остальными — огромная пропасть. Контракты хорошие предлагают. «Хонка» в этом плане не только от ХИКа, но и от КуПС отстаёт. Только за счёт игры можем конкурировать.

— Прямо как «Ростов»?

— Да-да! Что там, что здесь много своих воспитанников, молодых футболистов. Тренерский штаб «Хонки» тоже выстраивает красивую, комбинационную игру. За счёт этого игроки растут. Сейчас продали португальца, которого брали бесплатно, за 400 или 500 тысяч евро в шведский АИК. Для «Хонки» это большой трансфер. В предыдущие годы были продажи в «Болонью», «Лечче».

«На пути в топ-лигу нужен ещё один промежуточный шаг»

— Так из Финляндии реально продаться в серьёзную европейскую лигу?

— Прям сразу — думаю, нет. Очевидно, что уровень чемпионата Финляндии по европейским меркам не очень высокий. Здесь есть качественные игроки, которые уходят в хорошие команды. Но, чтобы перескочить через несколько ступеней и сразу попасть в топ-лигу, нужна большая удача. Если реалистично смотреть на вещи, должен быть ещё один промежуточный шаг — какая-нибудь скандинавская лига.

— Условная Швеция?

— Швеция, Норвегия, типа такого. Вот оттуда игроки очень хорошо уходят в сильные лиги и классные команды. Из Швеции в Англию постоянно уезжают, в Германию. Скауты в Европе за всеми следят — даже на наших матчах регулярно бывают.

— У тебя есть такая цель?

— Конечно, хотелось бы пойти выше, сделать шаг в карьере.

— Твой коллега Хайкин много раз говорил, что мечтает попасть в Англию, и его желание сбылось. У тебя есть подобный ориентир?

— Мне Бундеслига нравится. По душе немецкая школа вратарей. Как они играют ногами, действуют на выходах, ставят блоки — мне всё это интересно.

— За Нойером следишь?

— В том числе. Но вратарский состав Бундеслиги не одним Нойером интересен. Если посмотрите внимательно матчи, то заметите: там все отлично играют ногами. И мышление у немецких вратарей немного другое. Люди, которые реально разбираются в вопросе, видят это.

— Объяснишь «чайнику»?

— Если сравнить английский чемпионат и немецкий, то в АПЛ только «Манчестер Сити» и «Арсенал» выходят от ворот через пас. Сейчас ещё «МЮ», «Челси» пытаются так строить атаки. То есть топ-клубы. У остальных чисто британский стиль: кроссы, давление. А в Бундеслиге даже команды из нижней части таблицы строят игру от своих ворот. Штефан Ортега ещё год назад играл в «Арминии». Начинал атаки команды, длинные, средние передачи раздавал — великолепно человек ногами играет. Теперь его «Ман Сити» забрал. Чемпион Англии берёт игрока из нижней половины таблицы Бундеслиги! Немецкая школа в принципе всегда была сильная, а сейчас у них подготовка вратарей на поток поставлена. Даже во Второй Бундеслиге хватает классных киперов, которые, не сомневаюсь, скоро будут в Первой.

«На вратаре «Байера» фолили! А у Куртуа, похоже, было два решения в голове»

— Ты так много футбола смотришь?

— Ну да, интересно посмотреть разные игры для себя, своего развития. Какие-то моменты подмечаешь и потом пробуешь перенести на свою игру. А, например, «Манчестер Сити» — «Арсенал» смотрели?

— Само собой.

— Просто прекрасная игра! «Арсенал» через прессинг строил атаки. Даже «Манчестер Сити» в конце просто выносил этот мяч. Понятно, что у них есть Эдерсон, который бьёт через всё поле, но всё же. Я насладился этим футболом, смотрел не отрываясь.

— Где вратарю сложнее, в РПЛ или Вейккауслиге?

— Понятно, что в России сложнее. Выше уровень игроков. Требования немного отличаются. В Финляндии в первую очередь смотрят на качество игры ногами у вратаря — потому что он строит атаки. Голкиперы должны высоко подниматься, участвовать в организации игры. «Ростов» давно к этому пришёл, но другие команды РПЛ только начинают так играть. Не могу сказать, что я уже идеален в этом плане. Я имел представление, как действовать в таких ситуациях, но по ходу сезона мы много работали над этим с тренером вратарей. Чтобы я выдвигался вверх как третий защитник и строил атаки.

— Таких «привозов», как у вратаря «Байера» Градецки против «Монако», у тебя не бывало?

— Ошибки, конечно, случались — от них никто не застрахован. Но таких, слава богу, не было. Хотя, на мой взгляд, там был фол. Чистейший!

— Это в тебе цеховая солидарность говорит?

— Но нападающий его действительно в ногу ударил, а не в плечо! С другой стороны, понятно, что вратарь переборщил. Уже выносить надо было или искать партнёра передачей, а он всё ждал, затянул. Первое касание было неудачным. Если плохо принял мяч — уже ограничен в выборе, одну сторону для себя отрезаешь. Градецки её отрезал, далеко отпустил мяч — и ошибся. Но всё-таки там был фол.

— У свежих ляпов Куртуа и Алисона в безумном матче «Ливерпуля» и «Реала» другие причины?

— Показалось, что у Куртуа было два решения в голове, и он в последний момент решил поменять одно на другое. Получилось то, что получилось. А Алисон искал пасом своего игрока, а не бездумно выбивал. Просто неправильное решение принял — ведь перед ним находился свободный партнёр. Сложно ожидать и объяснить такое в исполнении мастеров высочайшего уровня. Но этим и интересен футбол, что все совершают ошибки, даже на таком уровне.

— Ты уже голевые пасы отдавал?

— Было. В ХИКе один раз отдал голевую. После углового быстро поставил мяч и через всё поле забросил нападающему. Он вышел один на один и забил. В «Хонке» тоже такое было, но в товарищеских матчах. В игре постоянно ищешь возможности вывести партнёра на хорошую атакующую позицию. Иногда получается.

— В августе вы разгромили ХИФК братьев Ерёменко. Перекинулись тогда парой фраз с Романом?

— Конечно, пообщались перед игрой, мы же были вместе в «Ростове». Рад был увидеть его. Как я понял, у Ромы всё хорошо, наслаждается футболом в Финляндии. Ерёменко спокойно мог бы ещё поиграть в приличных командах — все топ-качества остались при нём. Но решил помочь своему хорошему приятелю — тренеру ХИФК. Даже в 34 года он выделялся на фоне всей лиги.

— Годичный простой совсем не сказался на его форме?

— Рома был и остаётся высокоинтеллектуальным игроком. Его движения, пластика — это футбольная красота. Но у него команда была не очень — в конце шла. Даже такому мастеру сложно было в одиночку её тащить. Вот они и вылетели.

— Не слышал, продолжит он играть или окончательно закончит?

— Самому интересно.

«В лучших клубах Финляндии зарплаты на уровне аутсайдеров РПЛ и лидеров Первой лиги»

— А тебе «Ростов» не предлагал вернуться или у тебя такого желания не было?

— Честно говоря, я не хотел ничего менять. Для моего развития было бы лучше тут остаться ещё на один сезон, поиграть в еврокубках.

— Наконец кайфуешь от футбола?

— Мотивация всегда присутствует, но, когда играешь каждую неделю и на тебя постоянно рассчитывают, конечно, кайфуешь.

— Но в финансовом отношении ты, конечно, проиграл от переезда в Финляндию?

— Ну конечно, чего греха таить. Но тут уже расставляешь приоритеты. Для меня важнее игровая практика. Она мне нужна, чтобы развивать профессиональные качества и дальше играть. А просидишь весь контракт в запасе в России — и что дальше? ПФЛ? ФНЛ? Моя мотивация в этом была — играть в футбол.

— Жена полностью поддержала твоё решение?

— Абсолютно. Она у меня очень понимающая. Скоро 10 лет, как мы вместе. Учились в одной школе в Петербурге. Практически всю карьеру Катя рядом. И в Финляндию вдвоём приехали. У нас всё отлично.

Максим Рудаков с супругой Екатериной Фото: из личного архива

— Какой средний уровень зарплат в финском футболе? Слышал про 2–3 тысячи евро в месяц.

— Плюс-минус так и есть. Мы не берём ХИК — он отдельно. Футболистам, которые где-то поиграли, там платят хорошие зарплаты — тысяч 10 евро в месяц. Кому-то титулованному могут и 12 дать. А средний уровень по лиге — 2–3 тысячи, наверное.

— Это уровень ФНЛ или нижней половины РПЛ?

— Первая двойка-тройка высшей лиги Финляндии по оплате соответствует лучшим командам ФНЛ и аутсайдерам РПЛ. Остальные — однозначно Первая лига.

«Акинфеев по-прежнему первый номер в России»

— С родины кто-то из коллег интересуется твоими делами?

— С Виталием Витальевичем постоянно на связи. Он следит за мной, периодически созваниваемся. С Сашей Васютиным общаемся. Серёже Песьякову скидываю нарезочки игр, ха-ха.

— У вас с Васютиным очень похожие судьбы: запас «Зенита» — успех в Скандинавии.

— Ну да, много общего. А кроме того, мы ещё и хорошие друзья.

— Принято считать, что вратари-конкуренты редко дружат.

— Вообще не понимаю, откуда этот стереотип взялся. Если ты адекватный человек, зачем конфликтовать? Вратари 65–70% времени проводят друг с другом. Четыре человека постоянно вместе. Как ты будешь в негативной атмосфере улучшать свои навыки и расти? Лучше поддержать друг друга, а играть будет сильнейший. Везде, где я был, тренеры вратарей создавали такую обстановку в бригаде, что все друг друга поддерживали. Настрой был только позитивный. Необязательно встречаться в кафе, дружить семьями, но, когда выходишь на поле, ты и себе помогаешь развиваться, и партнёру.

Сергей Песьяков, Максим Рудаков и Егор Бабурин в «Ростове» Фото: из личного архива

— Из российских вратарей чья игра тебе импонирует?

— В первую очередь, конечно, Серёжи Песьякова. Вообще шикарно ногами играет, выдвигается, как защитник. Саша Селихов очень нравится. Понятно, что Игорь Акинфеев. Он до сих пор строит игру ЦСКА. По-моему, даже пару голевых дал в этом сезоне. Все к этому приходят.

— В споре «Акинфеев или Сафонов» ты за Игоря?

— У меня вообще сомнений нет, что он первый номер. Акинфеев и в 36 показывает топовый уровень. У него ошибок вообще нет. И он выручает.

— За «Зенитом» по старой памяти следишь?

— Слежу, смотрю.

— Нравится, как играют?

— Бывают сложности, но они на первом месте.

— Видишь у «Зенита» конкурентов?

— Сложно сказать. Я не смотрю все матчи чемпионата России. Судя по таблице, «Спартак» и «Ростов» могут навязать борьбу «Зениту». Первые матчи покажут, так ли это на самом деле. Сейчас у «Зенита» шесть очков преимущества перед «Спартаком», но впереди ещё очный матч. Вот если к тому времени разрыв сократится до трёх — будет очень интересно.

«Здесь всё для людей»

— Что тебе больше всего нравится в Финляндии?

— Уровень жизни очень хороший. Всё комфортно, всё для людей. Понятно, что я приехал сюда не жить, а в футбол играть. Но получается так, что совмещаю приятное с полезным. Да, есть вопросы, которые надо решать. В больших клубах за тебя всё делают — заполняют налоговые декларации, оформляют рабочую визу и т. д. А тут сам этим всем занимаешься. У меня нет с этим проблем, потому что английский хорошо знаю. У некоторых ребят, латиноамериканцев, бывают. Если агент не поможет, сложно приходится.

— Живёте в Хельсинки?

— Формально в пригороде, но до центра Хельсинки 10 минут на метро. На велосипеде доезжаю за 40 минут. Когда хорошая погода, только так на тренировки гоняю. От дома до базы — 10 минут. Позавтракал и пошёл тренироваться. Я ещё в ХИКе понял, что машина здесь не нужна. Отличное транспортное сообщение, везде велодорожки.

— Что по ценам?

— Не скажу, что дорого. Нормально. На еду хватает, ха-ха. Но за последний год цены процентов на 20 выросли. Не только на продукты — плюс-минус на всё.

— Когда Васютин играл в Норвегии, они мотались за покупками в Швецию.

— Он рассказывал. Финляндия в этом плане не сравнится с Норвегией.

Максим Рудаков и Александр Васютин в «Зените» Фото: из личного архива

— А налоги большие?

— Немаленькие. Но система налогообложения тут гибкая — зависит от размера доходов. Я отдаю 30 процентов.

— Бюрократия есть?

— Чтобы подать документы на рабочую визу, нужно было найти и заполнить анкеты на сайте, собрать кучу документов. Но у меня с этим особых проблем не возникло. Спокойно разбираюсь со всеми вопросами: визы, страховки, налоги.

— Финский выучить — без шансов?

— Если поставить себе такую цель — можно выучить. Когда ребята в раздевалке разговаривают на финском, я, в принципе, понимаю, о чём речь. И на поле тоже. Всегда примерно одни и те же темы, термины. Но понятно, что тест на финском я не сдам. Другое дело, что здесь все на английском общаются — финский особо не нужен. Если в магазине хочешь, чтобы кассир сразу на английский переключился, просто обращаешься к нему: «Hello». У него в голове сразу переключается тумблер, и он понимает, что перед ним англоязычный человек.

— А английский у тебя со школы?

— Да, у меня в Петербурге была школа с углублённым изучением английского языка. Доучился в ней до восьмого класса, вся база была там заложена. После этого попал в спортивную зенитовскую школу. А когда возник вариант с ХИКом, и в клубе совершенствовал язык с учителем, и самостоятельно подтягивал.

«Русская речь вокруг встречается всё реже»

— Говорят, раньше петербуржцы ездили в Финляндию как в пригород. Теперь всё иначе?

— Раньше ходил скоростной поезд «Аллегро» — три с половиной часа от Петербурга до Хельсинки. По ходу движения к тебе сначала российские пограничники подходят, потом финские. Всё быстро, на хорошем уровне. Много людей ездили в Финляндию закупаться. А сейчас только автобусы остались. Дорога занимает шесть часов, но ещё столько же можешь проторчать на границе. Утомительно.

— Русских в Финляндии стало меньше?

— Встречается иногда русская речь, но уже намного реже, чем раньше.

— Чем занимаешься в свободное время?

— Книги читаем, на великах катаемся. Как у всех, плюс-минус. Испанский учу.

— Почему не немецкий?

— Испанский попроще. Пока такую задачу себе поставил. Интересно.

— Финские пограничники ещё не узнают?

— Раз было, когда в ХИКе играл. Пограничник спросил: «Что, в ХИКе играешь? Я тебя узнал». Была интересная ситуация, когда уже перешёл в «Хонку» и подавал документы на рабочую визу. Офицер миграционного офиса пристально так на меня посмотрел, а потом говорит: «Я тебе не дам визу. Я болельщик ХИКа, а ты в «Хонку» перешёл. В чём дело?» Посмеялись вместе.

— Тебя в Финляндии уже знают намного лучше, чем в России?

— Возможно. Всё-таки в Финляндии и население гораздо меньше.

— К единственному русскому в лиге особое внимание?

— Никаких проблем не испытываю.

— И журналисты не достают вопросами на политические темы?

— Вообще нет. Один раз только ко мне подходили прошлой весной, но я сказал, что не хочу говорить на эти темы. Больше не расспрашивали.

— Отношение к тебе со стороны местных за год изменилось?

— Нисколько. Как было отличным, так и осталось. Нет проблем. Экипировщик, с которым у меня контракт, продолжает поставлять перчатки. Вроде бы мелочь, но тоже говорит об отношении. Мне комфортно здесь.