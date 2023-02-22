Встреча «Спартака» и «Локо» была под угрозой из-за мороза. Но в России были игры и похуже

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Самые холодные матчи в российском футболе
Самые холодные матчи в российском футболе
Спортсмены выходили на поле в -20°С, надевали целлофановые пакеты и пили крепкие напитки.
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«Локомотив» — «Спартак», 22.02.2023 — матч был под вопросом
«Локомотив» — «Спартак», 22.02.2023 — матч был под вопросом
Российский футбол возвращается после зимней паузы матчем 1/4 Кубка России, правда, выход на поле игроков московских клубов был под большим вопросом. Температура в -15°С могла спутать всем карты.
«Рубин» — «Арсенал», 30.11.2016 — 1:0
«Рубин» — «Арсенал», 30.11.2016 — 1:0
Хотя не все спортсмены отказываются играть в такую погоду. На термометре было -15°С, однако «Рубин» сыграл с «Арсеналом» на домашнем поле, а победу своей команде принёс бразилец Жонатас.
«Енисей» — «Ахмат», 01.12.2018 — 1:1
«Енисей» — «Ахмат», 01.12.2018 — 1:1
Рашид Рахимов наотрез отказывался выводить свою команду в -15°С, но выхода у «Ахмата» не было. Футболисты провели бодрый матч, но следили за этим низкое для РПЛ число болельщиков, около 1700 человек.
СКА — ЦСКА, 18.11.2017 — 2:4
СКА — ЦСКА, 18.11.2017 — 2:4
При -17°С высок риск получить травму — именно это произошло с Георгием Милановым и Алексеем Березуцким. Тем не менее ЦСКА вырвал победу благодаря дублю шведа Понтуса Вернблума.
«Томь» — «Динамо», 16.03.2008 — 0:0
«Томь» — «Динамо», 16.03.2008 — 0:0
Нерезультативной была встреча «Динамо» и «Томи», но оно и неудивительно — в -18°С трудно. Футболисты пытались по максимуму сохранить здоровье.
«Локомотив» (Нижний Новгород) — «Жемчужина», 10.11.1993 — 2:1
«Локомотив» (Нижний Новгород) — «Жемчужина», 10.11.1993 — 2:1
Средней температурой этого матча называют -19°С, хотя Валерий Овчинников вспоминал, что к концу игры на улице было уже -26°С. Газон превратился в каток, из-за чего многие футболисты получили ушибы.
«Крылья Советов» — ЦСКА, 10.11.1993 — 2:0
«Крылья Советов» — ЦСКА, 10.11.1993 — 2:0
Из-за мороза в -20°С матч выдался крайне тяжёлым. Москвичи проиграли, но даже тренера это не сильно волновало. «Какие там подкаты… Если падаешь — обдираешься. Тем более тогда не было такой защиты. Надевали какие-то колготки, в бутсы совали целлофановые пакеты, газеты», — вспоминал Борис Копейкин.
«Уралмаш» — «КАМАЗ», 10.11.1993 — 4:1
«Уралмаш» — «КАМАЗ», 10.11.1993 — 4:1
Матч с пятью голами никого не порадовал. Футболисты еле оправились после игры в -24°С. У многих было обморожение, Роберт Евдокимов рассказывал, что у всех болело горло, не помогли ни горячий чай, ни крепкие напитки после игры.
Встреча «Спартака» и «Локо» была под угрозой из-за мороза. Но в России были игры и похуже
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