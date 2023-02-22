Встреча «Спартака» и «Локо» была под угрозой из-за мороза. Но в России были игры и похуже

«Крылья Советов» — ЦСКА, 10.11.1993 — 2:0

Из-за мороза в -20°С матч выдался крайне тяжёлым. Москвичи проиграли, но даже тренера это не сильно волновало. «Какие там подкаты… Если падаешь — обдираешься. Тем более тогда не было такой защиты. Надевали какие-то колготки, в бутсы совали целлофановые пакеты, газеты», — вспоминал Борис Копейкин.