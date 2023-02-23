Самые дорогие трансферы этой зимы в РПЛ. В топе всего два россиянина

22 февраля закрылось зимнее трансферное окно в России. Оно было не очень насыщенным, но всё же большое количество легионеров (про их качества поговорим позже) приехали в Россию. На славу, например, потрудились «Химки». Громче всех, похоже, сработал «Локомотив». Но при этом не было трансферов за € 10 млн и больше. Рассказываем о самых дорогих переходах этой зимы в РПЛ. Здесь несколько игроков «Спартака», «Зенита» и «Локомотива».

Бенхамин Гарре, 22 года, нападающий, из «Расинга» в «Крылья Советов» за € 1,7 млн

Воспитанник «Ман Сити» подписал контракт на три с половиной года с «Крыльями Советов». Бенхамин Гарре не дебютировал за основу «горожан», а последние годы провёл в «Расинге» и «Уракане». За последний клуб форвард сыграл 26 матчей в 2022 году, забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу. На аргентинца, который будет выходить на поле под 28-м номером, возлагают большие надежды в Самаре.

Игорь Осинькин главный тренер «Крыльев Советов» «Активно отсматривать его мы начали после первых сообщений о возможном уходе Пиняева. Матчей просмотрели очень много. Он был не единственным кандидатом, но остановились на Гарре. У него очень хороший последний сезон, несмотря на молодость. У него есть опыт игры за границей, так как он около четырёх лет был в системе «Манчестер Сити». С кем из соотечественников Гарре схож по стилю? Это, конечно, не Ди Мария. В сборной Аргентины на чемпионате мира не было позиции, в которой играет Гарре. Это крайний полузащитник, который умеет и атаковать, и обороняться, выполняет большой объём работы, готов играть в быстрый и интенсивный футбол, чем в первую очередь выделяются аргентинские футболисты – характером, скоростью, в том числе принятия решений».

Томаш Тавареш, 21 год, защитник, из «Бенфики» в «Спартак» за € 2 млн

Португалец – очень быстрый и высокий правый защитник. С Абаскалем Томаш Тавареш знаком ещё по «Базелю». Защитник часто подключается к атакам, обладает отличной техникой и несколько лет до разрыва крестообразной связки был одним из самых подающих надежды игроков Португалии. Защитник подписал со «Спартаком» контракт до лета 2026 года и выбрал 20-й игровой номер. Тавареш заявил, что его цель – победа в чемпионате и в Кубке России. В сезоне-2022/2023 Томаш не провёл ни одного матча, в розыгрыше-2021/2022 у него 28 игр за «Базель», гол и шесть передач.

Гильермо Абаскаль главный тренер «Спартака» «Что касается Тавареша — он любит атакующий футбол, он хорошо играет в атакующий футбол, поэтому он полностью нам подходит по нашему игровому стилю и идее. Ему знаком атакующий комбинационный футбол, он постоянно играет вперёд, хорошо взаимодействует с партнёрами. Также отмечу его свежесть в завершающей стадии, он готов принять удачное решение уже в финальной части. Ему 21 год, он футболист перспективный, и он полностью нам подходит».

Кади Боржес, 26 лет, полузащитник, из «Карабаха» в «Краснодар» за € 2 млн

Бразилец заключил с «Краснодаром» соглашение до лета 2026 года и взял 20-й номер. С лета 2021 года Кади Боржес играл за «Карабах», где по-настоящему «расцвёл»: в первом сезоне чемпионата Азербайджана он оформил 12+13 по системе «гол+пас» в 25 матчах, а всего забил 28 голов и сделал 28 передач в 75 играх за клуб. С «Карабахом» атакующий полузащитник стал чемпионом Азербайджана и обладателем Кубка страны. Перед переездом в Азербайджан у бразильца не получилось закрепиться в португальских клубах «Эшторил» и «Вилафранкенсе».

Кади Боржес Фото: vk.com/fckrasnodar

Нуралы Алип, 23 года, защитник, из «Кайрата» в «Зенит» за € 2 млн

Игрок сборной Казахстана перешёл в «Зенит» на постоянной основе. С февраля 2022 года он выступал за сине-бело-голубых на правах аренды, с тех пор сыграл 20 матчей, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В этом сезоне Нуралы Алип выходил на поле всего восемь раз во всех турнирах. После ухода Деяна Ловрена Алип точно пригодится «Зениту». Роберт Ренан будет его новым конкурентом за попадание в старт.

Нуралы Алип защитник «Зенита» «Малое количество игрового времени? Для меня это стимул расти дальше. В «Зените» очень большая конкуренция, это совершенно нормально для такого клуба. Я стараюсь никак не реагировать, просто молча работаю ещё больше и знаю, что, если буду прогрессировать, обязательно получу свой шанс. Думаю, предстоящий год будет даже успешнее предыдущего».

Деян Ловрен, 33 года, защитник, из «Зенита» в «Лион» за € 2 млн

За два с половиной года в России хорват выиграл два чемпионства и три Суперкубка. Деян Ловрен подписал с «Лионом» контракт на два с половиной года. За французский клуб защитник играл с 2010 по 2013 год. В этот период он завоевал Кубок Франции. Будучи игроком «Зенита», хорват ездил на ЧМ-2022 и выиграл бронзу. Инициатором приглашения Деяна Ловрена в «Лион» стал главный тренер команды Лоран Блан. За новый клуб защитник сыграл уже девять матчей.

«Что для меня значит возвращение в «Лион»? «Олимпик»— первый клуб в моей международной карьере. Я никогда этого не забуду. Я провёл в «Лионе» три с половиной года. У меня сохранилось много воспоминаний о том периоде. Моя дочь родилась в Лионе. Я всегда говорил, что «Лион» в моём сердце. Никогда не думал, что смогу вернуться сюда, но всё-таки сделал это. Я не сомневался ни секунды, сразу сказал обо всём жене. Мы здесь.

Деян Ловрен Фото: ol.fr

Что побудило меня вернуться в клуб? Мне есть что показать болельщикам, клубу и президенту. Я хочу отблагодарить их за всё, что они сделали для меня. Хочу поделиться своим опытом с молодыми игроками и показать, что могу добиться большего. Я был недоволен своим уходом отсюда, потому что не смог отдать всё, на что способен. Я могу дать ещё больше. Я хочу помочь клубу, который принял меня 10 лет назад», – сказал Ловрен.

Максим Глушенков, 23 года, нападающий, из «Крыльев Советов» в «Локомотив» за € 2,6 млн

Для воспитанника «Чертаново» это уже пятый клуб в карьере. До этого Максим Глушенков играл за «Химки», «Спартак» и «Крылья Советов». Форвард забил семь голов и сделал две результативные передачи в 28 матчах РПЛ прошлого сезона, а в этом оформил 5+6 в 16 играх чемпионата. После прихода Артёма Дзюбы в «Локомотив» место в старте Максиму Глушенкову не гарантировано. Нападающий подписал контракт с железнодорожниками до конца 2026 года.

Максим Глушенков Фото: vk.com/fclokomotiv

«Хочу сказать большое спасибо всем болельщикам, команде, персоналу за всё, что они для меня сделали. «Крылья Советов» – это клуб, к которому я всегда буду относиться с огромным уважением. Здесь я прогрессировал и наслаждался футболом. Самара навсегда останется в моём сердце», — сказал Глушенков.

Сергей Пиняев, 18 лет, нападающий, из «Крыльев Советов» в «Локомотив» за € 2,6 млн

После перехода в «Крылья Советов» нападающий не стал звездой и в Самаре всего 14 раз из 45 выходил в старте. Сергей Пиняев забил восемь голов и сделал шесть результативных передач за клуб. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до конца 2026 года. Молодого россиянина ждёт конкуренция за место в старте с Франсуа Камано. В товарищеском матче с «Уралом» Пиняев забил дебютный мяч за «Локомотив».

Сергей Пиняев Фото: vk.com/fclokomotiv

Алексис Дуарте, 22 года, защитник, из «Серро Портеньо» в «Спартак» за € 4 млн

Парагваец заключил со «Спартаком» контракт до лета 2027 года и взял четвёртый номер. К игроку также проявлял интерес «Бока Хуниорс», но он не мог отказаться от возможности переезда в Европу. За «Серро Портеньо» Алексис Дуарте сыграл 107 матчей, забил один гол и выиграл два трофея. Защитник играет в центре обороны. Ожидается, что он станет заменой ушедшему летом Самуэлю Жиго. По мнению функционера Тимура Лепсая, Дуарте – один из лучших защитников Южной Америки.

Гильермо Абаскаль главный тренер «Спартака» «Что касается Дуарте, он действительно знает только испанский язык. Языковая проблема имеет место быть, но она не является определяющей. Как партнёры по команде, так и мы, тренерский штаб, все помогаем ему. Даже я лично на поле во время тренировок напоминаю ему какие-то слова, помогаю ему запомнить что-то на русском или английском. Что касается его футбольных качеств, то это современный защитник, понимающий современный футбол. У него хорошая скорость, он отлично действует на пространстве, хорошо ведёт борьбу, достаточно агрессивен. Видя его игру, понимаешь, что он всегда готов включиться, всегда может убежать на рывке. Но самое главное — это его возможность играть вертикально, делать вертикальные передачи вперёд с дальней линии».

Вандерсон Масиэл, 28 лет, полузащитник, из «Краснодара» в «Интернасьонал» за € 4,5 млн

Весь 2022 год бразилец провёл в «Интернасьонале» на правах аренды. Там он сыграл 40 матчей, в которых забил восемь голов и сделал шесть ассистов. Теперь Вандерсон подписал полноценный контракт до конца 2025 года. За «Интернасьонал» бразилец будет играть с экс-защитником ЦСКА Марио Фернандесом, который выступает за клуб на правах аренды. По информации комментатора Константина Генича, именно Вандерсон был инициатором отъезда легионеров из «Краснодара» в марте 2022 года.

Вандерсон Масиэл Фото: Wagner Meier/Getty Images

Лукас Айртон, 25 лет, защитник, из «Спартака» во «Фламенго» за € 7 млн

В январе 2019 года «Спартак» заплатил «Флуминенсе» € 7 млн за Айртона. Левый защитник сыграл 108 матчей за красно-белых, а в марте 2022 года ушёл в аренду во «Фламенго». С тех пор бразилец провёл 48 игр за клуб и выиграл два трофея за 10 дней, включая Кубок Либертадорес. Айртону доверяют в Бразилии, он постоянно играет в старте.