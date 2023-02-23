Самые дорогие трансферы этой зимы в РПЛ. В топе всего два россиянина

22 февраля закрылось зимнее трансферное окно в России. Оно было не очень насыщенным, но всё же большое количество легионеров (про их качества поговорим позже) приехали в Россию. На славу, например, потрудились «Химки». Громче всех, похоже, сработал «Локомотив». Но при этом не было трансферов за € 10 млн и больше. Рассказываем о самых дорогих переходах этой зимы в РПЛ. Здесь несколько игроков «Спартака», «Зенита» и «Локомотива».
Бенхамин Гарре, 22 года, нападающий, из «Расинга» в «Крылья Советов» за € 1,7 млн
Воспитанник «Ман Сити» подписал контракт на три с половиной года с «Крыльями Советов». Бенхамин Гарре не дебютировал за основу «горожан», а последние годы провёл в «Расинге» и «Уракане». За последний клуб форвард сыграл 26 матчей в 2022 году, забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу. На аргентинца, который будет выходить на поле под 28-м номером, возлагают большие надежды в Самаре.
«Активно отсматривать его мы начали после первых сообщений о возможном уходе Пиняева. Матчей просмотрели очень много. Он был не единственным кандидатом, но остановились на Гарре. У него очень хороший последний сезон, несмотря на молодость. У него есть опыт игры за границей, так как он около четырёх лет был в системе «Манчестер Сити». С кем из соотечественников Гарре схож по стилю? Это, конечно, не Ди Мария. В сборной Аргентины на чемпионате мира не было позиции, в которой играет Гарре. Это крайний полузащитник, который умеет и атаковать, и обороняться, выполняет большой объём работы, готов играть в быстрый и интенсивный футбол, чем в первую очередь выделяются аргентинские футболисты – характером, скоростью, в том числе принятия решений».
Томаш Тавареш, 21 год, защитник, из «Бенфики» в «Спартак» за € 2 млн
Португалец – очень быстрый и высокий правый защитник. С Абаскалем Томаш Тавареш знаком ещё по «Базелю». Защитник часто подключается к атакам, обладает отличной техникой и несколько лет до разрыва крестообразной связки был одним из самых подающих надежды игроков Португалии. Защитник подписал со «Спартаком» контракт до лета 2026 года и выбрал 20-й игровой номер. Тавареш заявил, что его цель – победа в чемпионате и в Кубке России. В сезоне-2022/2023 Томаш не провёл ни одного матча, в розыгрыше-2021/2022 у него 28 игр за «Базель», гол и шесть передач.
«Что касается Тавареша — он любит атакующий футбол, он хорошо играет в атакующий футбол, поэтому он полностью нам подходит по нашему игровому стилю и идее. Ему знаком атакующий комбинационный футбол, он постоянно играет вперёд, хорошо взаимодействует с партнёрами. Также отмечу его свежесть в завершающей стадии, он готов принять удачное решение уже в финальной части. Ему 21 год, он футболист перспективный, и он полностью нам подходит».
Кади Боржес, 26 лет, полузащитник, из «Карабаха» в «Краснодар» за € 2 млн
Бразилец заключил с «Краснодаром» соглашение до лета 2026 года и взял 20-й номер. С лета 2021 года Кади Боржес играл за «Карабах», где по-настоящему «расцвёл»: в первом сезоне чемпионата Азербайджана он оформил 12+13 по системе «гол+пас» в 25 матчах, а всего забил 28 голов и сделал 28 передач в 75 играх за клуб. С «Карабахом» атакующий полузащитник стал чемпионом Азербайджана и обладателем Кубка страны. Перед переездом в Азербайджан у бразильца не получилось закрепиться в португальских клубах «Эшторил» и «Вилафранкенсе».
Кади Боржес
Фото: vk.com/fckrasnodar
Нуралы Алип, 23 года, защитник, из «Кайрата» в «Зенит» за € 2 млн
Игрок сборной Казахстана перешёл в «Зенит» на постоянной основе. С февраля 2022 года он выступал за сине-бело-голубых на правах аренды, с тех пор сыграл 20 матчей, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В этом сезоне Нуралы Алип выходил на поле всего восемь раз во всех турнирах. После ухода Деяна Ловрена Алип точно пригодится «Зениту». Роберт Ренан будет его новым конкурентом за попадание в старт.
«Малое количество игрового времени? Для меня это стимул расти дальше. В «Зените» очень большая конкуренция, это совершенно нормально для такого клуба. Я стараюсь никак не реагировать, просто молча работаю ещё больше и знаю, что, если буду прогрессировать, обязательно получу свой шанс. Думаю, предстоящий год будет даже успешнее предыдущего».
Деян Ловрен, 33 года, защитник, из «Зенита» в «Лион» за € 2 млн
За два с половиной года в России хорват выиграл два чемпионства и три Суперкубка. Деян Ловрен подписал с «Лионом» контракт на два с половиной года. За французский клуб защитник играл с 2010 по 2013 год. В этот период он завоевал Кубок Франции. Будучи игроком «Зенита», хорват ездил на ЧМ-2022 и выиграл бронзу. Инициатором приглашения Деяна Ловрена в «Лион» стал главный тренер команды Лоран Блан. За новый клуб защитник сыграл уже девять матчей.
«Что для меня значит возвращение в «Лион»? «Олимпик»— первый клуб в моей международной карьере. Я никогда этого не забуду. Я провёл в «Лионе» три с половиной года. У меня сохранилось много воспоминаний о том периоде. Моя дочь родилась в Лионе. Я всегда говорил, что «Лион» в моём сердце. Никогда не думал, что смогу вернуться сюда, но всё-таки сделал это. Я не сомневался ни секунды, сразу сказал обо всём жене. Мы здесь.
Деян Ловрен
Фото: ol.fr
Что побудило меня вернуться в клуб? Мне есть что показать болельщикам, клубу и президенту. Я хочу отблагодарить их за всё, что они сделали для меня. Хочу поделиться своим опытом с молодыми игроками и показать, что могу добиться большего. Я был недоволен своим уходом отсюда, потому что не смог отдать всё, на что способен. Я могу дать ещё больше. Я хочу помочь клубу, который принял меня 10 лет назад», – сказал Ловрен.
Максим Глушенков, 23 года, нападающий, из «Крыльев Советов» в «Локомотив» за € 2,6 млн
Для воспитанника «Чертаново» это уже пятый клуб в карьере. До этого Максим Глушенков играл за «Химки», «Спартак» и «Крылья Советов». Форвард забил семь голов и сделал две результативные передачи в 28 матчах РПЛ прошлого сезона, а в этом оформил 5+6 в 16 играх чемпионата. После прихода Артёма Дзюбы в «Локомотив» место в старте Максиму Глушенкову не гарантировано. Нападающий подписал контракт с железнодорожниками до конца 2026 года.
Максим Глушенков
Фото: vk.com/fclokomotiv
«Хочу сказать большое спасибо всем болельщикам, команде, персоналу за всё, что они для меня сделали. «Крылья Советов» – это клуб, к которому я всегда буду относиться с огромным уважением. Здесь я прогрессировал и наслаждался футболом. Самара навсегда останется в моём сердце», — сказал Глушенков.
Сергей Пиняев, 18 лет, нападающий, из «Крыльев Советов» в «Локомотив» за € 2,6 млн
После перехода в «Крылья Советов» нападающий не стал звездой и в Самаре всего 14 раз из 45 выходил в старте. Сергей Пиняев забил восемь голов и сделал шесть результативных передач за клуб. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до конца 2026 года. Молодого россиянина ждёт конкуренция за место в старте с Франсуа Камано. В товарищеском матче с «Уралом» Пиняев забил дебютный мяч за «Локомотив».
Сергей Пиняев
Фото: vk.com/fclokomotiv
Алексис Дуарте, 22 года, защитник, из «Серро Портеньо» в «Спартак» за € 4 млн
Парагваец заключил со «Спартаком» контракт до лета 2027 года и взял четвёртый номер. К игроку также проявлял интерес «Бока Хуниорс», но он не мог отказаться от возможности переезда в Европу. За «Серро Портеньо» Алексис Дуарте сыграл 107 матчей, забил один гол и выиграл два трофея. Защитник играет в центре обороны. Ожидается, что он станет заменой ушедшему летом Самуэлю Жиго. По мнению функционера Тимура Лепсая, Дуарте – один из лучших защитников Южной Америки.
«Что касается Дуарте, он действительно знает только испанский язык. Языковая проблема имеет место быть, но она не является определяющей. Как партнёры по команде, так и мы, тренерский штаб, все помогаем ему. Даже я лично на поле во время тренировок напоминаю ему какие-то слова, помогаю ему запомнить что-то на русском или английском. Что касается его футбольных качеств, то это современный защитник, понимающий современный футбол. У него хорошая скорость, он отлично действует на пространстве, хорошо ведёт борьбу, достаточно агрессивен. Видя его игру, понимаешь, что он всегда готов включиться, всегда может убежать на рывке. Но самое главное — это его возможность играть вертикально, делать вертикальные передачи вперёд с дальней линии».
Вандерсон Масиэл, 28 лет, полузащитник, из «Краснодара» в «Интернасьонал» за € 4,5 млн
Весь 2022 год бразилец провёл в «Интернасьонале» на правах аренды. Там он сыграл 40 матчей, в которых забил восемь голов и сделал шесть ассистов. Теперь Вандерсон подписал полноценный контракт до конца 2025 года. За «Интернасьонал» бразилец будет играть с экс-защитником ЦСКА Марио Фернандесом, который выступает за клуб на правах аренды. По информации комментатора Константина Генича, именно Вандерсон был инициатором отъезда легионеров из «Краснодара» в марте 2022 года.
Вандерсон Масиэл
Фото: Wagner Meier/Getty Images
Лукас Айртон, 25 лет, защитник, из «Спартака» во «Фламенго» за € 7 млн
В январе 2019 года «Спартак» заплатил «Флуминенсе» € 7 млн за Айртона. Левый защитник сыграл 108 матчей за красно-белых, а в марте 2022 года ушёл в аренду во «Фламенго». С тех пор бразилец провёл 48 игр за клуб и выиграл два трофея за 10 дней, включая Кубок Либертадорес. Айртону доверяют в Бразилии, он постоянно играет в старте.
Лукас Айртон
Фото: Wagner Meier/Getty Images
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