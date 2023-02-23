Футбол в России в мороз — мучение для всех. Может, пора пересмотреть регламент?

После матча на «РЖД Арене» главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сказал, что ему никогда в жизни не было так холодно, как тем вечером. «Но было красиво», – улыбаясь, добавил он.

В Москву на этой неделе вернулись морозы, и ещё перед матчем были опасения, что игру могут перенести: в прогнозе стояли неутешительные -14°C с падением до -17°C ближе к ночи. Но за три часа до матча термометры, установленные над полем, показали -11°C, спустя два часа и час были проведены повторные замеры, по итогам которых температура всех устроила, поэтому было принято решение, что игра всё же состоится.

Территория у стадиона перед матчем напоминала предновогоднюю суету: в свете огонёчков народ двигался, быстро перебирая ногами и вжимая головы в плечи, спеша на сектор. Снег скрипел под ногами и слетал с крыши стадиона, кружась в воздухе и светясь в свете прожекторов. Абаскаль не соврал – было очень красиво, но находиться на стадионе даже на фоне всей этой зимней красоты было не особо приятно. Горячий чай, которым можно хотя бы попытаться согреться, остывал за считаные минуты, плюс из-за ветра, гуляющего по секторам «РЖД Арены», холод пробивал до дрожи, а пальцы мёрзли даже в перчатках. Кто-то спасался грелками в ботинках, кто-то укутывался в принесённые заранее пледы, но все сходились в одном: вечер выдался по-неприятному морозным, и согреться не помогало почти ничего.

Болельщики Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Атмосферы, которая хоть как-то могла разгорячить собравшихся, особо не было: активные болельщики «Спартака», бойкотирующие матчи из-за Fan ID (хотя на матч Кубка он не распространялся), в это время поддерживали хоккейную команду в игре с ЦСКА (закончилась она, кстати, разгромным поражением 1:7). Актив же фанатов «Локомотива» на Южной трибуне тоже поредел. Полупустые трибуны, смесь спартаковских кричалок с разных секторов, сливающаяся в набор невнятных звуков, редкие включения болельщиков «Локо» и мороз – получился прям портрет российского футбола.

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Игра при этом вышла гораздо бодрее того, что было на трибунах: «Спартак» в первом тайме давил «Локомотив» прессингом, доминировал и явно мог забить больше одного мяча; во втором тайме «Локо» проснулся – несколько убойных моментов создал Артём Дзюба, а Станислав Магкеев даже сравнял счёт, но вмешался VAR. Последние минут десять игры, которые вышли бойкими, досмотрели не все: народ начал покидать трибуны и двигаться в сторону выхода, потому что к этому времени стало ещё холоднее.

Понятно, что в морозы играли всегда – сколько в истории было и снежных, и люто холодных матчей. Понятно, что мы живём в России, и тут минус бывает и в марте. Но очевидно, что смотреть футбол в -14°C, переходящие в -16–17°C к концу матча, нет никакого удовольствия – ни зрителям, ни футболистам со скамейки запасных. Играть тоже не особо приятно: поле не в лучших кондициях (пусть и для морозного февраля это не так плохо), мяч кажется дубовым, а риск травм увеличивается. Георгий Джикия после матча сказал, что оказался расстроен, что игры в нашем футболе ставят на 22 февраля. И его можно понять.

Георгий Джикия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как определили, что в регламенте приемлемой для игры температурой будет всё, что не ниже -15°C? Учитывались ли при этом факторы ветра и влажности, из-за которых даже в -7°C может быть холодно, как в -20°C? Замеры проводятся за три, два часа и час до матча, но почему не учитывается, что за 90 минут температура вечером падает ещё ниже?

РФС хочет сделать из Кубка России интересный и качественный продукт – с новыми форматами трансляций, флеш-интервью с судьями перед матчем и запасными во время, микрофонами у скамеек и закулисным контентом. Сюда же входит организация матчдэй с различными активностями и концертами, и это уже замах на уровень МЛС, что очень похвально – российскому футболу нужны новые форматы и развитие, а не стагнация в одном и том же болоте. Но, может, стоит подумать ещё и о смене регламента, чтобы на стадионе было комфортнее и зрителям, и футболистам?