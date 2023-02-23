Спартаковская связка «прибила» «Динамо». Новички «Крыльев Советов» — просто вау!

Российский футбол вернулся кубковыми матчами «Ростов» – «Урал» и «Локомотив» – «Спартак». В первой встрече команды поделили очки, сыграв 1:1, а в московском дерби победили красно-белые со счётом 1:0. Сегодня, 23 февраля, «Крылья Советов» обыграли «Динамо» (2:1). Два бывших спартаковца вырвали победу для самарцев.

«Динамо» активно начало. На 16-й минуте Арсен Захарян обыграл защитника в штрафной, но не протолкнул мяч мимо Ивана Ломаева. В середине тайма Фёдор Смолов мог открыть счёт, но его удар отразил вратарь «Крыльев Советов», а Муми Нгамалё не попал в створ после добивания. У самарцев тоже возникали моменты в первом тайме: Грулёв помешал Рахмановичу замкнуть подачу с углового, а удар Юрия Горшкова отбил Антон Шунин.

Всё изменилось после перерыва. Уже на 48-й минуте «Крылья Советов» организовали быструю атаку, завершением которой стал точный удар Владимира Писарского – 1:0.

После гола «Крылья Советов» продолжали атаковать. Через пять минут Бенхамин Гарре и Амар Рахманович разыграли, и последний пробил – но мяч прошёл рядом со штангой. У «Динамо» ничего не получалось в завершающей стадии, пока Славиша Йоканович не выпустил Константина Тюкавина и Дениса Макарова – они изменили ход игры. За 20 минут до конца Владимир Писарский был близок к оформлению дубля, но мяч после его удара головой пролетел над перекладиной.

Владимир Писарский Фото: pfcks.ru

Через 10 минут, когда автор гола покинул поле из-за травмы, Ярослав Гладышев ассистировал на дальнюю штангу Константину Тюкавину – 1:1. Это первый мяч для форварда «Динамо» в этом сезоне Кубка России и шестой во всех турнирах.

«Крылья Советов» могли вырвать победу через две минуты, но мяч после удара Фернандо Костанцы с углового вынес с ленточки Роберто Фернандес. Самарцы отсрочили победный гол на пять минут – на 88-й Александр Зуев быстро развернулся в штрафной, получив мяч от Николая Рассказова, и пробил впритирку со штангой – 2:1. Шунин не дотянулся, а спартаковская связка сыграла. Защитник покинул «Спартак» этой зимой, а хавбек – летом 2018 года.

«Крылья Советов» одержали победу со счётом 2:1, но всё решится в ответном матче. Он состоится 1 марта в 20:00 по московскому времени в столице.