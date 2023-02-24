Меньше денег, больше бесплатных переходов. Как изменилась трансферная политика РПЛ за год

Российский футбол за последний год: отстранение от еврокубков и стыков на чемпионат мира, приостановка членства в УЕФА и ФИФА, отток легионеров и серьёзные обсуждения перехода в Азиатскую конфедерацию. Клубы, которые только-только оправились после коронавируса, были вынуждены в очередной раз перестраиваться и подстраиваться под новые обстоятельства – как в финансовом плане, так и в трансферном.

Мы проанализировали четыре трансферных окна – лето 2021-го, зима 2022-го, лето 2022-го и зима 2023-го – для 13 клубов РПЛ (тех, кто играл в чемпионате в обоих сезонах). Не все ожидаемые тенденции подтвердились, но изменение в политике покупок прослеживается явно: произошла вынужденная переориентация на другие рынки, а денег стало меньше.

Легионеры vs россияне

Количество трансферов россиян три окна подряд превалировало над числом переходов иностранцев, и только этой зимой легионеров оказалось чуть больше. Это на фоне всего кажется аномальным – учитывая обстоятельства, статистический расклад ожидался с явным перевесом в сторону россиян.

Лето-2021 Зима-2022 Лето-2022 Зима-2023 Иностранцы 39 28 45 24 Россияне 53 31 57 16 Общее кол-во трансферов 93 61 95 40

Удивительно, но больше всего легионеров этой зимой набрали «Химки» – сразу девять иностранцев пополнили подмосковную команду. А вот четыре клуба – «Сочи», ЦСКА, «Ростов» и «Урал» – вообще не взяли ни одного.

Количество трансферов легионеров клубами РПЛ, 2021–2023 гг.

Клуб Лето-2021 Зима-2022 Лето-2022 Лето-2023 «Зенит» 1 2 4 2 «Спартак» 2 2 4 2 «Локомотив» 5 2 4 1 «Сочи» 4 1 1 0 ЦСКА 0 4 6 0 «Динамо» 4 0 5 1 «Химки» 4 6 2 9 «Ростов» 2 2 0 0 «Краснодар» 2 2 6 2 «Ахмат» 3 0 1 4 «Урал» 1 1 7 0 «Крылья Советов» 4 2 3 1 «Пари НН» 7 4 2 2

География трансферов

Летом 2021-го в РПЛ приехали иностранцы 29 разных национальностей, год спустя это число не стало сильно меньше – 27, но вот география несколько поменялась: лидерами по переходам стали бразильцы и сербы, тогда как в 2021-м больше всего в Россию приехало хорватов.

Топ стран за четыре трансферных окна

Лето-2021 Зима-2022 Лето-2022 Зима-2023 Хорватия (4) Бразилия (3) Бразилия (7) Бразилия (4) Бразилия (2) Хорватия (3) Сербия (5) Сербия (4) Нидерланды (2) Норвегия (3) Нигерия (3) Казахстан (2) Грузия (2) Беларусь (3) Колумбия (2) Аргентина (2) Уругвай (2) Грузия (2) Мали (2) Нидерланды (2) Нигерия (2) Босния и Герцеговина (2) Кот-д’Ивуар (2) Хорватия (2) Колумбия (2) Гвинея (2) Армения (2) Беларусь (2)

Количество трансферов игроков с гражданством европейских стран изменилось только в сравнении с прошлой зимой – тогда в РПЛ было совершено 12 таких переходов, тогда как в этом году всего восемь (и ровно половина из них – сербы). Но смещение фокуса всё же заметно: клубы РПЛ стали больше смотреть на южноамериканских и африканских футболистов, что логично – с ними в нынешних обстоятельствах проще договориться, а ещё они дешевле. Так, легионеров с паспортом стран Южной Америки летом 2021-го приехало семь человек, летом 2022-го – уже 12, зимой 2021-го – четверо, зимой 2023-го – семеро. А вот количество футболистов из стран бывшего СССР, наоборот, вопреки ожиданиям снизилось – с семи летом 2021-го до четырёх в этом году.

Откуда переходили футболисты в 2021–2023 гг.

Лето-2021 Зима-2022 Лето-2022 Зима-2023 Европа 16 12 16 8 Страны бывшего СССР 7 6 3 4 Южная Америка 7 4 12 7 Африка 8 5 13 4 Cеверная Америка 1 1 0 0

Экономика трансферов

Траты клубов ощутимо просели: если смотреть по летнему трансферному окну, в которое всегда совершается больше трансферов, чем в зимнее, то в 2022-м по сравнению с 2021-м команды потратили на 27% меньше. И это учитывая, что в 2021 году футбол ещё боролся с последствиями коронавируса, из-за чего клубы старались особо не тратиться.

Общие траты клубов РПЛ на трансферы в 2021–2023 гг., млн евро

Лето-2021 Зима-2022 Лето-2022 Зима-2023 110,527 78,105 80,432 24,63

Падение зимой выглядит ещё печальнее – в этом году команды потратили на 31,5% меньше, чем в прошлом. Тот же «Зенит», который тогда закупился на € 32 млн, в этот раз потратил всего € 2 млн – на выкуп Алипа. Это может говорить о двух вещах: первая – платить много попросту не за кого, так как рынок возможностей сильно сузился; вторая – клубы не могут позволить себе крупные траты.

Траты клубов за четыре трансферных окна

Лето-2021 Зима-2022 Лето-2022 Зима-2023 «Зенит» 17,25 32,15 8 2 «Спартак» 7,5 14,26 10,2 6 «Ростов» 3,7 1,48 5 0 ЦСКА 0,17 0,65 12 1,3 «Динамо» 13,5 0,12 10,2 1,2 «Краснодар» 27,09 15,5 5,9 3 «Локомотив» 31,18 11,5 13,2 5,4

Количество бесплатных трансферов в процентном соотношении от общего числа в этом сезоне выросло по сравнению с прошлым:

лето 2021-го – 28%;

зима 2022-го – 19,8%;

лето 2022-го – 36,8%;

зима 2023-го – 35%.

А вот количество арендованных футболистов три окна подряд держалось примерно на одном уровне и только этой зимой упало до 7,5% от общего числа переходов.

Лето-2021 Зима-2022 Лето-2022 Зима-2023 Количество бесплатных трансферов 26 12 35 14 Количество аренд 25 16 20 3 Общее количество трансферов 93 61 95 40

Глобально понятно, что российским клубам стало тяжелее работать на трансферном рынке из-за ограничений, в которых они вынуждены жить (например, трудности с переводом денег на европейские счета). Большие звёзды в РПЛ и раньше были редкими гостями, но теперь их число будет только снижаться – и дело не в том, что кто-то не может платить много, а в личных интересах легионеров. Переориентация на другие рынки, если эта тенденция сохранится, в дальнейшем может сказаться на уровне РПЛ, но это мы сможем увидеть только на дистанции. Показательным станет трансферное окно ближайшим летом, потому что этот сезон клубы проводят без еврокубков и с Fan ID – большая вероятность, что уровень трат снизится ещё сильнее по сравнению с тем, что было в другие летние ТО.