Меньше денег, больше бесплатных переходов. Как изменилась трансферная политика РПЛ за год

Российский футбол за последний год: отстранение от еврокубков и стыков на чемпионат мира, приостановка членства в УЕФА и ФИФА, отток легионеров и серьёзные обсуждения перехода в Азиатскую конфедерацию. Клубы, которые только-только оправились после коронавируса, были вынуждены в очередной раз перестраиваться и подстраиваться под новые обстоятельства – как в финансовом плане, так и в трансферном.
Мы проанализировали четыре трансферных окна – лето 2021-го, зима 2022-го, лето 2022-го и зима 2023-го – для 13 клубов РПЛ (тех, кто играл в чемпионате в обоих сезонах). Не все ожидаемые тенденции подтвердились, но изменение в политике покупок прослеживается явно: произошла вынужденная переориентация на другие рынки, а денег стало меньше.
Легионеры vs россияне
Количество трансферов россиян три окна подряд превалировало над числом переходов иностранцев, и только этой зимой легионеров оказалось чуть больше. Это на фоне всего кажется аномальным – учитывая обстоятельства, статистический расклад ожидался с явным перевесом в сторону россиян.
|Лето-2021
|Зима-2022
|Лето-2022
|Зима-2023
|Иностранцы
|39
|28
|45
|24
|Россияне
|53
|31
|57
|16
|Общее кол-во трансферов
|93
|61
|95
|40
Удивительно, но больше всего легионеров этой зимой набрали «Химки» – сразу девять иностранцев пополнили подмосковную команду. А вот четыре клуба – «Сочи», ЦСКА, «Ростов» и «Урал» – вообще не взяли ни одного.
Количество трансферов легионеров клубами РПЛ, 2021–2023 гг.
|Клуб
|Лето-2021
|Зима-2022
|Лето-2022
|Лето-2023
|«Зенит»
|1
|2
|4
|2
|«Спартак»
|2
|2
|4
|2
|«Локомотив»
|5
|2
|4
|1
|«Сочи»
|4
|1
|1
|0
|ЦСКА
|0
|4
|6
|0
|«Динамо»
|4
|0
|5
|1
|«Химки»
|4
|6
|2
|9
|«Ростов»
|2
|2
|0
|0
|«Краснодар»
|2
|2
|6
|2
|«Ахмат»
|3
|0
|1
|4
|«Урал»
|1
|1
|7
|0
|«Крылья Советов»
|4
|2
|3
|1
|«Пари НН»
|7
|4
|2
|2
География трансферов
Летом 2021-го в РПЛ приехали иностранцы 29 разных национальностей, год спустя это число не стало сильно меньше – 27, но вот география несколько поменялась: лидерами по переходам стали бразильцы и сербы, тогда как в 2021-м больше всего в Россию приехало хорватов.
Топ стран за четыре трансферных окна
|Лето-2021
|Зима-2022
|Лето-2022
|Зима-2023
|Хорватия (4)
|Бразилия (3)
|Бразилия (7)
|Бразилия (4)
|Бразилия (2)
|Хорватия (3)
|Сербия (5)
|Сербия (4)
|Нидерланды (2)
|Норвегия (3)
|Нигерия (3)
|Казахстан (2)
|Грузия (2)
|Беларусь (3)
|Колумбия (2)
|Аргентина (2)
|Уругвай (2)
|Грузия (2)
|Мали (2)
|Нидерланды (2)
|Нигерия (2)
|Босния и Герцеговина (2)
|Кот-д’Ивуар (2)
|Хорватия (2)
|Колумбия (2)
|Гвинея (2)
|Армения (2)
|Беларусь (2)
Количество трансферов игроков с гражданством европейских стран изменилось только в сравнении с прошлой зимой – тогда в РПЛ было совершено 12 таких переходов, тогда как в этом году всего восемь (и ровно половина из них – сербы). Но смещение фокуса всё же заметно: клубы РПЛ стали больше смотреть на южноамериканских и африканских футболистов, что логично – с ними в нынешних обстоятельствах проще договориться, а ещё они дешевле. Так, легионеров с паспортом стран Южной Америки летом 2021-го приехало семь человек, летом 2022-го – уже 12, зимой 2021-го – четверо, зимой 2023-го – семеро. А вот количество футболистов из стран бывшего СССР, наоборот, вопреки ожиданиям снизилось – с семи летом 2021-го до четырёх в этом году.
Откуда переходили футболисты в 2021–2023 гг.
|Лето-2021
|Зима-2022
|Лето-2022
|Зима-2023
|Европа
|16
|12
|16
|8
|Страны бывшего СССР
|7
|6
|3
|4
|Южная Америка
|7
|4
|12
|7
|Африка
|8
|5
|13
|4
|Cеверная Америка
|1
|1
|0
|0
Экономика трансферов
Траты клубов ощутимо просели: если смотреть по летнему трансферному окну, в которое всегда совершается больше трансферов, чем в зимнее, то в 2022-м по сравнению с 2021-м команды потратили на 27% меньше. И это учитывая, что в 2021 году футбол ещё боролся с последствиями коронавируса, из-за чего клубы старались особо не тратиться.
Общие траты клубов РПЛ на трансферы в 2021–2023 гг., млн евро
|Лето-2021
|Зима-2022
|Лето-2022
|Зима-2023
|110,527
|78,105
|80,432
|24,63
Падение зимой выглядит ещё печальнее – в этом году команды потратили на 31,5% меньше, чем в прошлом. Тот же «Зенит», который тогда закупился на € 32 млн, в этот раз потратил всего € 2 млн – на выкуп Алипа. Это может говорить о двух вещах: первая – платить много попросту не за кого, так как рынок возможностей сильно сузился; вторая – клубы не могут позволить себе крупные траты.
Траты клубов за четыре трансферных окна
|Лето-2021
|Зима-2022
|Лето-2022
|Зима-2023
|«Зенит»
|17,25
|32,15
|8
|2
|«Спартак»
|7,5
|14,26
|10,2
|6
|«Ростов»
|3,7
|1,48
|5
|0
|ЦСКА
|0,17
|0,65
|12
|1,3
|«Динамо»
|13,5
|0,12
|10,2
|1,2
|«Краснодар»
|27,09
|15,5
|5,9
|3
|«Локомотив»
|31,18
|11,5
|13,2
|5,4
Количество бесплатных трансферов в процентном соотношении от общего числа в этом сезоне выросло по сравнению с прошлым:
- лето 2021-го – 28%;
- зима 2022-го – 19,8%;
- лето 2022-го – 36,8%;
- зима 2023-го – 35%.
А вот количество арендованных футболистов три окна подряд держалось примерно на одном уровне и только этой зимой упало до 7,5% от общего числа переходов.
|Лето-2021
|Зима-2022
|Лето-2022
|Зима-2023
|Количество бесплатных трансферов
|26
|12
|35
|14
|Количество аренд
|25
|16
|20
|3
|Общее количество трансферов
|93
|61
|95
|40
Глобально понятно, что российским клубам стало тяжелее работать на трансферном рынке из-за ограничений, в которых они вынуждены жить (например, трудности с переводом денег на европейские счета). Большие звёзды в РПЛ и раньше были редкими гостями, но теперь их число будет только снижаться – и дело не в том, что кто-то не может платить много, а в личных интересах легионеров. Переориентация на другие рынки, если эта тенденция сохранится, в дальнейшем может сказаться на уровне РПЛ, но это мы сможем увидеть только на дистанции. Показательным станет трансферное окно ближайшим летом, потому что этот сезон клубы проводят без еврокубков и с Fan ID – большая вероятность, что уровень трат снизится ещё сильнее по сравнению с тем, что было в другие летние ТО.
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