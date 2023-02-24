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Трансферы РПЛ, зима-2023: как изменилась трансферная политика российских клубов за год — статистика

Меньше денег, больше бесплатных переходов. Как изменилась трансферная политика РПЛ за год
Полина Куимова
Как изменилась трансферная политика РПЛ за год
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Пришлось подстраиваться под новые реалии.

Российский футбол за последний год: отстранение от еврокубков и стыков на чемпионат мира, приостановка членства в УЕФА и ФИФА, отток легионеров и серьёзные обсуждения перехода в Азиатскую конфедерацию. Клубы, которые только-только оправились после коронавируса, были вынуждены в очередной раз перестраиваться и подстраиваться под новые обстоятельства – как в финансовом плане, так и в трансферном.

Мы проанализировали четыре трансферных окна – лето 2021-го, зима 2022-го, лето 2022-го и зима 2023-го – для 13 клубов РПЛ (тех, кто играл в чемпионате в обоих сезонах). Не все ожидаемые тенденции подтвердились, но изменение в политике покупок прослеживается явно: произошла вынужденная переориентация на другие рынки, а денег стало меньше.

Легионеры vs россияне

Количество трансферов россиян три окна подряд превалировало над числом переходов иностранцев, и только этой зимой легионеров оказалось чуть больше. Это на фоне всего кажется аномальным – учитывая обстоятельства, статистический расклад ожидался с явным перевесом в сторону россиян.

Лето-2021Зима-2022Лето-2022Зима-2023
Иностранцы39284524
Россияне53315716
Общее кол-во трансферов93619540

Удивительно, но больше всего легионеров этой зимой набрали «Химки» – сразу девять иностранцев пополнили подмосковную команду. А вот четыре клуба – «Сочи», ЦСКА, «Ростов» и «Урал» – вообще не взяли ни одного.

Количество трансферов легионеров клубами РПЛ, 2021–2023 гг.

КлубЛето-2021Зима-2022Лето-2022Лето-2023
«Зенит»1242
«Спартак»2242
«Локомотив»5241
«Сочи»4110
ЦСКА0460
«Динамо»4051
«Химки»4629
«Ростов»2200
«Краснодар»2262
«Ахмат»3014
«Урал»1170
«Крылья Советов»4231
«Пари НН»7422

География трансферов

Летом 2021-го в РПЛ приехали иностранцы 29 разных национальностей, год спустя это число не стало сильно меньше – 27, но вот география несколько поменялась: лидерами по переходам стали бразильцы и сербы, тогда как в 2021-м больше всего в Россию приехало хорватов.

Топ стран за четыре трансферных окна

Лето-2021Зима-2022Лето-2022Зима-2023
Хорватия (4)Бразилия (3)Бразилия (7)Бразилия (4)
Бразилия (2)Хорватия (3)Сербия (5)Сербия (4)
Нидерланды (2)Норвегия (3)Нигерия (3)Казахстан (2)
Грузия (2)Беларусь (3)Колумбия (2)Аргентина (2)
Уругвай (2)Грузия (2)Мали (2)
Нидерланды (2)Нигерия (2)Босния и Герцеговина (2)
Кот-д’Ивуар (2)Хорватия (2)
Колумбия (2)Гвинея (2)
Армения (2)Беларусь (2)

Количество трансферов игроков с гражданством европейских стран изменилось только в сравнении с прошлой зимой – тогда в РПЛ было совершено 12 таких переходов, тогда как в этом году всего восемь (и ровно половина из них – сербы). Но смещение фокуса всё же заметно: клубы РПЛ стали больше смотреть на южноамериканских и африканских футболистов, что логично – с ними в нынешних обстоятельствах проще договориться, а ещё они дешевле. Так, легионеров с паспортом стран Южной Америки летом 2021-го приехало семь человек, летом 2022-го – уже 12, зимой 2021-го – четверо, зимой 2023-го – семеро. А вот количество футболистов из стран бывшего СССР, наоборот, вопреки ожиданиям снизилось – с семи летом 2021-го до четырёх в этом году.

Откуда переходили футболисты в 2021–2023 гг.

Лето-2021Зима-2022Лето-2022Зима-2023
Европа1612168
Страны бывшего СССР7634
Южная Америка74127
Африка85134
Cеверная Америка1100

Экономика трансферов

Траты клубов ощутимо просели: если смотреть по летнему трансферному окну, в которое всегда совершается больше трансферов, чем в зимнее, то в 2022-м по сравнению с 2021-м команды потратили на 27% меньше. И это учитывая, что в 2021 году футбол ещё боролся с последствиями коронавируса, из-за чего клубы старались особо не тратиться.

Общие траты клубов РПЛ на трансферы в 2021–2023 гг., млн евро

Лето-2021Зима-2022Лето-2022Зима-2023
110,52778,10580,43224,63

Падение зимой выглядит ещё печальнее – в этом году команды потратили на 31,5% меньше, чем в прошлом. Тот же «Зенит», который тогда закупился на € 32 млн, в этот раз потратил всего € 2 млн – на выкуп Алипа. Это может говорить о двух вещах: первая – платить много попросту не за кого, так как рынок возможностей сильно сузился; вторая – клубы не могут позволить себе крупные траты.

Траты клубов за четыре трансферных окна

Лето-2021Зима-2022Лето-2022Зима-2023
«Зенит»17,2532,1582
«Спартак»7,514,2610,26
«Ростов»3,71,4850
ЦСКА0,170,65121,3
«Динамо»13,50,1210,21,2
«Краснодар»27,0915,55,93
«Локомотив»31,1811,513,25,4

Количество бесплатных трансферов в процентном соотношении от общего числа в этом сезоне выросло по сравнению с прошлым:

  • лето 2021-го – 28%;
  • зима 2022-го – 19,8%;
  • лето 2022-го – 36,8%;
  • зима 2023-го – 35%.

А вот количество арендованных футболистов три окна подряд держалось примерно на одном уровне и только этой зимой упало до 7,5% от общего числа переходов.

Лето-2021Зима-2022Лето-2022Зима-2023
Количество бесплатных трансферов26123514
Количество аренд2516203
Общее количество трансферов93619540

Глобально понятно, что российским клубам стало тяжелее работать на трансферном рынке из-за ограничений, в которых они вынуждены жить (например, трудности с переводом денег на европейские счета). Большие звёзды в РПЛ и раньше были редкими гостями, но теперь их число будет только снижаться – и дело не в том, что кто-то не может платить много, а в личных интересах легионеров. Переориентация на другие рынки, если эта тенденция сохранится, в дальнейшем может сказаться на уровне РПЛ, но это мы сможем увидеть только на дистанции. Показательным станет трансферное окно ближайшим летом, потому что этот сезон клубы проводят без еврокубков и с Fan ID – большая вероятность, что уровень трат снизится ещё сильнее по сравнению с тем, что было в другие летние ТО.

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