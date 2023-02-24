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«Манчестер Юнайтед» — «Барселона» — 2:1, видеообзор матча Лиги Европы, 23 февраля 2023 года

«Манчестер Юнайтед» выкинул «Барселону» из еврокубков одной заменой
Григорий Телингатер
«Манчестер Юнайтед» прошёл «Барселону» в ЛЕ
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Ещё и без разборок не обошлось.

После 2:2 на «Камп Ноу» шансы команд выглядели примерно равными. «МЮ» неплохо начал на «Олд Траффорд». Уже на третьей минуте Фернандеш (опять вышел на правом фланге) бил с хорошей позиции, но «Барсу» спас тер Штеген. Затем гости освоились и забрали инициативу. «Барселона» столько времени проводила у чужих ворот, что заработанный пенальти не должен был удивлять. Хотя получилось весьма обидно для «МЮ». Бруну Фернандеш немножко придержал Бальде за руку, когда он находился на углу штрафной и спиной к воротам. Опасности, чтобы фолить, для ворот де Хеа не было. Не было опасности для ворот де Хеа, чтобы фолить.

С 11 метров Левандовски забил с трудом, потому что голкипер дотянулся до мяча, но он всё равно зашёл в ворота. Это 25-й гол поляка за 30 матчей в «Барселоне». Впечатляет, что Левандовски 12-й сезон подряд забивает 25+ мячей. Сейчас на клубном уровне больше только у Мбаппе (27) и Холанда (32).

Хозяева были близки к тому, чтобы пропустить снова. В конце первого тайма де Хеа подарил мяч Серхи Роберто на линии штрафной, но Мартинес и Каземиро подстраховали голкипера.

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В перерыве тен Хаг выпустил Антони вместо Вегорста, у которого за первый тайм набралось лишь два точных паса. В результате Фернандеш занял привычную позицию в центре поля. При такой расстановке прошло полторы минуты, и тут именно португалец отдал голевую передачу на Фреда.

Этот гол повлиял на саму игру (хотя, возможно, дело всё-таки в перестроениях) – «МЮ» стал выглядеть значительно лучше соперника. Хозяева уверенно контролировали ход игры, а Бруну также уверенно зарядил мячом в живот лежавшему де Йонгу. После этого началась потасовка, в которой приняли участие практически все футболисты на поле.

На 73-й минуте игроки «МЮ» пробили три раза за три секунды. Удары Гарначо и Фреда блокировали защитники, а вот с ударом Антони никто не смог справиться – 2:1! Интересно, что у «МЮ» в этом сезоне 19 мячей забили футболисты, которые вышли на замену – это рекордный показатель среди клубов из топ-5 ведущих лиг Европы.

Явных моментов отыграться у «Барселоны» уже не было. На 94-й минуте Варан вынес мяч с ленточки, но в той атаке был зафиксирован офсайд. Таким образом, Манчестер идёт дальше. В пятницу в 14:00 по Москве состоится жеребьёвка. Соперником по 1/8 финала станет одна из восьми команд, занявших первое место в группе ЛЕ:

  • «Арсенал»;
  • «Бетис»;
  • «Реал Сосьедад»;
  • «Фейеноорд»;
  • «Фенербахче»;
  • «Ференцварош»;
  • «Фрайбург»;
  • «Юнион».
Пожалуйста, хватит ныть из-за миллиметровых офсайдов Пожалуйста, хватит ныть из-за миллиметровых офсайдов
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