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Барт Вербрюгген отразил три пенальти и вывел «Андерлехт» в 1/8 финала Лиги конференций — 2023

Такого не было 35 лет! Талантливый вратарь вытащил уникальную серию пенальти в еврокубках
Дмитрий Демков
Барт Вербрюгген отразил три пенальти
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20-летний Барт Вербрюгген подарил «Андерлехту» 1/8 финала Лиги конференций. Им интересуется «Ливерпуль».

«Андерлехт» со скрипом прошёл «Лудогорец» в стыках Лиги конференций. На выезде минимально проиграли, но дома сравняли счёт по итогам двух встреч и перевели матч в серию пенальти. Здесь и пришёл звёздный час 20-летнего Барта Вербрюггена: он отразил три удара и подарил своей команде путёвку в следующий раунд.

Примечательно, что до этого сезона «Андерлехт» ни разу не выигрывал в сериях пенальти в еврокубках. А в этом розыгрыше победы уже две. Первая была в квалификации ЛК с «Янг Бойз».

Благодаря вчерашнему перформансу Барт Вербрюгген повторил историческое достижение. Он стал первым вратарём в еврокубках за последние 35 лет, который ни разу не пропустил в серии пенальти!

Барт Вербрюгген
Барт Вербрюгген
вратарь «Андерлехта»

«Это то, о чём мечтаешь с детства. Я счастлив, что смог помочь команде. Буду не против, если мы и дальше будем проходить только после побед в серии пенальти».

Для Барта это тоже вторая выигранная серия пенальти в этом сезоне. В ноябре в матче Кубка Бельгии с «Льерсом» он и сам реализовал 11-метровый, и не пропустил дважды.

Барт Вербрюгген после серии пенальти с партнёрами

Барт Вербрюгген после серии пенальти с партнёрами

Фото: rsca.be

Кто такой Барт Вербрюгген и откуда появился интерес «Ливерпуля»?

Барт — голландец ростом 194 см, прошёл академию «НАК Бреда». Перешёл в «Андерлехт» в 2020 году и в первом же сезоне начал получать игровое время под руководством Венсана Компани. Потом его отправили набираться опыта в команду U21, поэтому во втором сезоне в Бельгии за основу он провёл лишь одну игру.

Компани, однако, хотел забрать вратаря с собой в «Бёрнли». Вербрюгген отказался и позже признался, что рассмотрел бы возможность покинуть клуб, если бы ему не дали гарантий того, что он вновь будет играть в основной команде.

Барт Вербрюгген

Барт Вербрюгген

Фото: Panoramic/ZUMA Press/ТАСС

В первой половине текущего сезона Барт так и не смог вытеснить из основы более опытного 29-летнего Хендрика ван Кромбрюгге. Но всё решил перерыв на ЧМ. Во время него в «Андерлехте» поняли, что зимой могут потерять талантливого вратаря, поэтому после возобновления чемпионата сделали ставку на него.

Вербрюгген не подвёл: после девяти матчей в чемпионате у него уже больше «сухих» матчей, чем у Хендрика. Он отразил 77% ударов по своим воротам — это лучший результат в чемпионате Бельгии наряду с Мартеном Вандевордтом из «Генка». Для сравнения, у ван Кромбрюгге — 66%.

После таких перформансов за ним стали следить скауты «Ливерпуля». Есть вероятность, что летом Кивин Келлехер покинет клуб. В этом случае и будет приобретён Барт Вербрюгген. Рассматривают голландца не только как сменщика Алисона, но и как потенциального преемника бразильца.

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Внимательно следит за прогрессом голкипера и новый тренерский штаб сборной Нидерландов. Патрик Лодевейкс, тренер вратарей, недавно заявил: «Новый вратарь сборной? Пока ничего не известно, но мы следим за некоторыми кандидатами. Например, за Бартом Вербрюггеном из «Андерлехта».

После таких перформансов, как в матче с «Лудогорцем», внимания к нему станет больше. А уж если он продолжит тащить «Андерлехт» по сетке плей-офф, то и число клубов, следящих за ним, увеличится. Тогда и в сборную вызов наверняка получит.

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