«Зенит» и «Волгу» мог связать легендарный тренер. Но ему помешали галлюцинации и игромания

«Зенит» в первом матче после возобновления сезона сыграет в Кубке России против соперника с другой планеты – ульяновской «Волги». Эта команда никогда не добиралась до РПЛ, да и сейчас занимает всего лишь 17-е, предпоследнее место в Первой лиге. В составе «Волги» минимум известных фигур – экс-защитники «Химок» Егор Данилкин (перешёл в зимнее трансферное окно) и «Факела» Аслан Дашаев (его также подписали зимой), бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов, поигравшие соответственно за молодёжки «Спартака» и «Зенита» защитник Денис Кутин и «опорник» Илья Кубышкин. Стоимость всего состава ульяновского клуба составляет, по оценкам Transfermarkt, лишь € 6,4 млн: это почти в четыре раза меньше стоимости одного Малкома.

Но кое-что объединяет «Волгу» и «Зенит», точнее, могло объединить.

Легендой ульяновского футбола, как и легендой петербургского клуба мог стать Властимил Петржела. В 2008 году «Волга» хотела назначить главным тренером чешского специалиста, который всё ещё сохранял высокую популярность в России, а сам Петржела был готов работать в Ульяновске. Кстати, волжане тогда тоже выступали во втором по уровню дивизионе, но по итогам сезона вылетели, заняв всё то же 17-е место.

К тому времени прошло два года с момента ухода Властимила из «Зенита». Серебро сезона-2003, победа молодым составом в Кубке Премьер-Лиги и четвертьфинал Кубка УЕФА, где яркую команду Петржелы «прибил» в Севилье люксембургский судья Алан Хамер: всё это Санкт-Петербург не забывал, хотя «Зенит» уже гремел в России и Европе с Диком Адвокатом. Потому что чех не просто давал результат – он дарил абсолютно фантастические эмоции своим футболом и откровенными интервью.

Но сам Власта, в отличие от «Зенита», двигался тогда не наверх, а вниз по карьерной лестнице, прежде всего из-за игровой зависимости. Он отработал сезон-2006/2007 в «Сигме» из Оломоуца, потом всего на четыре месяца, до января 2008-го, задержался в Азербайджане, приняв предложение «Нефтчи» из Баку. Возможно, возвращение в любимую Россию помогло бы Петржеле быстрее справиться со своими проблемами, поэтому он готов был рассматривать варианты даже с командами низших дивизионов.

Экс-тренера «Зенита» очень хотел видеть в «Волге» местный губернатор Сергей Морозов. До этого Петржела познакомился в Праге с президентом клуба Дмитрием Рябовым и остался очень доволен встречей. Чешский специалист на сутки прилетел в Ульяновск для переговоров, однако задержался на пять дней. Отчасти вынужденно – Властимил захворал. Тем не менее Петржела посетил двусторонку «Волги» и тренировку молодёжки, оценил игроков, познакомился и побеседовал тет-а-тет со своим предшественником – занимавшим должность главного тренера команды Сергеем Седышевым. Съездил на базу ульяновского клуба, которую тогда реконструировали.

«Мне понравился ваш город, природа у вас красивая, – говорил в беседе с журналистами Петржела. – Особенно своей красотой и размахом поразила река Волга. Нева тоже красивая, но с Волгой, конечно, не сравнится».

Петржела признавался: он хочет и готов вывести «Волгу» в РПЛ. Кажется, искренне верил в то, что это возможно. В Чехии у него был подобный опыт выхода с молодыми, малоизвестными футболистами на более высокий уровень. Вернувшись домой, Властимил первым делом сообщил, что ждёт нового звонка из Ульяновска. Казалось, контракт будет подписан, но…

Властимил Петржела Фото: ТАСС/Олег Наумов

К сожалению, в 2008-м Петржела находился в своём худшем за последние 20 лет состоянии. У чеха опять случился приступ, так как не оказалось с собой лекарств, и он попал в больницу. Спустя годы сам Властимил рассказывал о той поездке в Ульяновск:

«Меня пригласили в «Волгу», но случилась катастрофа. В аэропорту перепутали чемоданы. Мой оказался у чеха, который улетел в Новосибирск. Обнаружил я это уже в гостинице, вечером, когда хотел достать снотворное.

Ещё в те времена, когда сам играл в футбол, были проблемы со сном. Врач команды давал таблетки. Скушал одну, закрыл глаза – и порядок. Я так привык, что без них спать уже не мог. Принимал ежедневно. Появилась зависимость. Но осознал это только в Ульяновске, когда внезапно остался без таблеток. В обычной аптеке их не купишь. День продержался, встретился с губернатором. После обеда поехали на футбол. И там меня скрутило. От боли потемнело в глазах, крикнул: «Мне плохо!» Отвезли в клинику, что-то вкололи. Немножко полегчало. Врачи не понимали, что со мной. Сделали полное обследование – ничего не нашли. Говорят: «Вы здоровы. Езжайте домой». Вернулся в гостиницу. А ночью – второй приступ.

Ломка? Вроде того. Начались такие галлюцинации, что едва из окна не выпрыгнул! Восьмой этаж. В Ульяновске меня сопровождал менеджер. Но в отель, как назло, ночевать тогда не пришёл, загулял. Явился под утро. Я простонал: «Где ты пропадаешь? Я чуть рассудка не лишился. Умираю…» Он вызвал скорую. В больнице всё по новой – обследование, анализы. И опять ничего. Нет диагноза! Здесь-то меня и осенило. Вспомнил про таблетки. «Доктор, может, из-за них?» Долго расспрашивал, что за таблетки, давно ли принимаю, полез в какие-то справочники. Наконец изрёк: «Да, этот препарат вызывает привыкание. Вам нужно срочно пройти курс лечения». Тем временем менеджер, выяснив, что мой чемодан уже в Шереметьево, улетел за ним. К вечеру привёз в Ульяновск. Я взял таблетку, несколько часов поспал – и жизнь наладилась!» (в интервью для «Спорт-экспресса»).

Петржела наконец понял, что нужно серьёзно заняться здоровьем, по совету жены лёг в клинику. Впереди были месяцы лечения от медикаментозной зависимости и игромании. Руководителям «Волги» ничего не оставалось, кроме как отказаться от приглашения экс-тренера «Зенита» и искать кого-то другого.

Клуб из Ульяновска так и не сумел заполучить тренера калибра Петржелы. С «Волгой» продолжил работать Седышев, потом её тренировали Владимир Евсюков, Армен Адамян, Константин Галкин, Сергей Гунько и Ринат Аитов. А с октября 2022-го команду возглавляет Сергей Жуков. Это тоже малоизвестный специалист. До «Волги» работал помощником в «Арсенале» и «Роторе», потом тренировал «Сатурн», а в прошлом сезоне боролся с «Томью» за выживание в ФНЛ. Томичи выступали при нём похуже, чем при его предшественнике Александре Кержакове (среднее количество набранных очков снизилось с 1,29 до 1,23). Летом «Томь» приказала долго жить, тем не менее сам Жуков остался в Первой лиге и пристроился в «Волгу».

Если «Волга» пройдёт «Зенит», то её 55-летний специалист вмиг станет известен на всю Россию, как когда-то Петржела. Пока же самое запоминающееся «выступление» Жукова перед СМИ случилось на зимних сборах 2023-го, когда он без видимых причин и при свидетелях послал на три буквы нашего коллегу, подошедшего, чтобы познакомиться и, может быть, договориться об интервью. Видимо, для тренера это был неудобный момент для иной реакции на «добрый вечер». Что ж, сборы – вещь тяжёлая, психологически изматывает не только игроков. Футболисты «Волги» должны быть такими же дерзкими и агрессивными на поле, если хотят победить чемпионов России.

Сегодня у Ульяновска есть небольшой шанс увидеть сенсацию. «Зенит» сыграет без новых россиян – Клаудиньо и Малкома. Последний отбывает наряду с Родригао и Вильмаром Барриосом шестиматчевую дисквалификацию за драку во встрече со «Спартаком».