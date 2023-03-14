У Гвардиолы есть странность — он не любит замены. Пеп использует их в определённых случаях

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» упустил победу над «Лейпцигом» (1:1), при этом Пеп Гвардиола не сделал ни одной замены. Последний раз в ЛЧ такое исполнил Жозе Моуринью в октябре 2018-го, когда его «МЮ» проиграл «Ювентусу» 0:1. После игры главный тренер «МС» прокомментировал необычное решение.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Если у меня есть право сделать пять замен, это не значит, что я должен их все использовать. Я достаточно хороший тренер, чтобы решать, что мне делать. И я был вполне доволен, что видел на поле, особенно в полузащите. Конечно, я думал, чтобы выпустить Фодена, но в итоге решил оставить всё как есть, особенно это касается обороны. Бернарду обеспечивал надёжный контроль в середине, и нам это было нужно».

Но насколько это необычное решение конкретно для Пепа? В марте 2022-го «Ман Сити» сыграл 0:0 против «Кристал Пэлас» в АПЛ, и Гвардиола тоже обошёлся без замен. Хотя результат был важен – «Ливерпуль» после того тура сократил отставание до одного очка. Пеп так и не выпустил Рахима Стерлинга и Габриэла Жезуса, а после матча сказал: «Ребята, которые играли, делали это хорошо, поэтому я не стал вносить изменения. Да, мы не забили, это плохо. Но я доволен нашим футболом».

Интересно, что Гвардиола был одним из тех, кто топил за увеличение числа замен в АПЛ. На пару с Юргеном Клоппом испанец регулярно давил на руководство Премьер-лиги в 2020-м. «Когда футболисты играют каждые три дня, они начинают страдать. Почему во всех лигах можно делать пять замен? Статистика травм говорит сама за себя. Игроки не восстанавливаются после игр. Это не имеет никакого смысла. Кто голосовал за подобные решения? Кто? Кто бы это ни был, эти люди должны защищать игроков», – рвал и метал Пеп. А теперь даже не пользуется продавленным решением. Почему?

Если взглянуть на данные сезона-2022/2023, становится ясно: у Гвардиолы очень интересное отношение к заменам. Тренер «Манчестер Сити» в 41 матчах всего 13 раз использовал их по максимуму.

Матчи, в которых Гвардиола делал замены по максимуму

Дата Турнир Соперник, счёт Количество замен Ушли Вышли 22.01.2023 АПЛ «Вулверхэмптон» (3:0) 5 Холанд, Де Брёйне, Марез, Родри, Льюис Аке, Филлипс, Бернарду Силва, Палмер, Альварес 11.01.2023 Кубок лиги «Саутгемптон» (0:2) 5 Грилиш, Палмер, Филлипс, Гомес, Уолкер Аканджи, Аке, Родри, Де Брёйне, Холанд 05.01.2023 АПЛ «Челси» (1:0) 5 Фоден, Родри, Бернарду Силва, Канселу, Уолкер Аканджи, Льюис, Филлипс, Грилиш, Марез 02.11.2022 ЛЧ «Севилья» (3:1) 5 Грилиш, Палмер, Гюндоган, Гомес, Льюис Канселу, Родри, Де Брёйне, Бернарду Силва, Уилсон-Эсбранд 08.10.2022 АПЛ «Саутгемптон» (4:0) 5 Фоден, Де Брёйне, Бернарду Силва, Марез, Канселу Гомес, Льюис, Палмер, Грилиш, Альварес 02.10.2022 АПЛ «МЮ» (6:3) 5 Грилиш, Де Брёйне, Гюндоган, Фоден, Уолкер Лапорт, Гомес, Палмер, Марез, Альварес 17.09.2022 АПЛ «Вулверхэмптон» (3:0) 5 Грилиш, Фоден, Де Брёйне, Родри, Бернарду Силва Гомес, Гюндоган, Палмер, Марез, Альварес 06.09.2022 ЛЧ «Севилья» (4:0) 5 Холанд, Грилиш, Де Брёйне, Фоден, Родри Филлипс, Гюндоган, Палмер, Марез, Альварес 31.08.2022 АПЛ «Ноттингем Форест» (6:0) 5 Холанд, Фоден, Родри, Канселу, Стоунз Гомес, Льюис, Палмер, Де Брёйне, Марез 13.08.2022 АПЛ «Борнмут» (4:0) 5 Холанд, Фоден, Гюндоган, Диаш, Уолкер Стоунз, Льюис, Бернарду, Грилиш, Альварес 07.08.2022 АПЛ «Вест Хэм» (2:0) 5 Холанд, Де Брёйне, Гюндоган, Фоден, Родри Филлипс, Бернарду, Палмер, Марез, Альварес

Большинство ситуаций, когда Гвардиола использует большое количество замен – матчи с уже понятной развязкой. Например, против «МЮ» в октябре Пеп выпустил сразу четырёх человек уже при счёте 6:1 в свою пользу. В такие моменты добрый специалист даёт побегать ребятам вроде Коула Палмера и экономит силы ведущих игроков. А вот в матчах, где у «Сити» возникают сложности, Гвардиола очень скуп на замены. При этом всё страшно зависит от конкретного соперника и ситуации на поле.

Хосеп Гвардиола что-то объясняет Кевину Де Брёйне Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Например, Пеп так объяснил подбор состава и план на матч с «Лейпцигом»: «У нас нет команды, чтобы конкурировать с ними в переходах, они лучше нас в этом. Они быстрее. В таком стиле у нас могут действовать только Уолкер и Холанд. Поэтому нам был нужен контроль мяча, возможность задать свой темп, как мы делали в первом тайме».

Матчи, в которых Гвардиола не делал много замен (меньше трёх)

Дата Турнир Соперник, счёт Количество замен Кого сменили Кто вышел на замену 04.03.2023 АПЛ Ньюкасл (2:0) 1 Де Брёйне Бернарду Силва 22.02.2023 ЛЧ Лейпциг (1:1) 0 - - 18.02.2023 АПЛ Ноттингем Форест (1:1) 2 Де Брёйне, Фоден Аке, Альварес 05.02.2023 АПЛ Тоттенхэм (0:1) 2 Марез, Бернарду Силва Де Брёйне, Гюндоган 19.01.2023 АПЛ Тоттенхэм (4:2) 2 Холанд, Гюндоган Диаш, Бернарду Силва 14.01.2023 АПЛ МЮ (1:2) 1 Фоден Грилиш 12.11.2022 АПЛ Брентфорд (1:2) 1 Канселу Альварес 29.10.2022 АПЛ Лестер (1:0) 2 Альварес, Аканджи Диаш, Фоден 16.10.2022 АПЛ Ливерпуль (0:1) 1 Гюндоган Альварес 03.09.2022 АПЛ Астон Вилла (1:1) 2 Бернарду Силва, Уолкер Аке, Марез 21.08.2022 АПЛ Ньюкасл (3:3) 1 Аке Диаш

Если взглянуть на скамейку «Манчестер Сити» в той игре, то там, безусловно, были игроки, формально способные усилить и освежить игру. Это, в первую очередь, Фоден и Альварес (возможно, ещё Льюис). Но вписались бы они в тактический план вязкого позиционного футбола с «Лейпцигом», изложенный самим Пепом?

«Сити» вообще на протяжении всего сезона ищет оптимальный баланс между двумя группами игроков, которые генерируют разный футбол впереди. Есть группа тех, кто хорош в неторопливом позиционном наступлении (Гюндоган, Бернарду Силва, Марез), а есть парни, подходящие под быструю вертикальную и прямолинейную игру (Холанд, Фоден, Де Брёйне, Альварес). Поэтому Пеп идёт на нарушение баланса при соблюдении следующих условий (на выбор):

Результат, по мнению Пепа, уже сделан. План на игру не работает.

При этом Гвардиола неоднократно доказывал, что хорош в матч-менеджменте. В заключительном туре АПЛ сезона-2021/2022 «Ман Сити» уступал «Астон Вилле» 0:2 после первого тайма. Титул оказался под угрозой, поэтому Пеп сделал три замены (выпустил Зинченко, Стерлинга и Гюндогана), после чего команда оформила эффектный камбэк и победила 3:2.

Самый свежий пример – январская победа над «Челси» (1:0) в чемпионате Англии, когда гол забил вышедший на замену Марез. «Я гений», – коротко прокомментировал ситуацию Гвардиола после матча.

В недавней игре с «Арсеналом» (3:1) в АПЛ Гвардиола выпустил Бернарду Силву в роли ложного левого фулбэка, а потом сделал несколько перестановок (в частности, выпустил Мареза вместо защитника Аканджи) и поменял рисунок игры. После встречи тренер прокомментировал свои тактические замыслы:

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Что я прикидывал на игру, не сработало. Но не потому, что Бернарду играл на позиции левого защитника. Проблема в том, что я защищался вингерами ближе к центру, а не к флангам. Если мои решения срабатывают, я храбрец. Если не срабатывают, люди думают, что я слишком мудрю и высокомерен. Люди говорят: «О чём он думает, меняя тактику? Почему он не выпускает Де Брёйне все время? Почему он не выпускает других игроков?». Кевин не может играть во всех матчах, ему нужно быть свежим, ему нужно понять, что он может играть лучше. И иногда посидеть в запасе – это хорошо. Когда мои решения срабатывают в ЛЧ, Пеп гений. А когда не срабатывают, люди говорят: «Он перемудрил, он слишком много о себе думает».

Пепа трудно понять. Но мы хотя бы пытаемся.