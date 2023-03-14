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Хосеп Гвардиола в «Манчестер Сити»: не любит замены, почему — статистика, мнение

У Гвардиолы есть странность — он не любит замены. Пеп использует их в определённых случаях
Александр Симбирский
Гвардиола не хочет делать замены
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В этом сезоне испанец лишь в 32% матчей делал максимальное количество перестановок.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» упустил победу над «Лейпцигом» (1:1), при этом Пеп Гвардиола не сделал ни одной замены. Последний раз в ЛЧ такое исполнил Жозе Моуринью в октябре 2018-го, когда его «МЮ» проиграл «Ювентусу» 0:1. После игры главный тренер «МС» прокомментировал необычное решение.

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
главный тренер «Манчестер Сити»

«Если у меня есть право сделать пять замен, это не значит, что я должен их все использовать. Я достаточно хороший тренер, чтобы решать, что мне делать. И я был вполне доволен, что видел на поле, особенно в полузащите. Конечно, я думал, чтобы выпустить Фодена, но в итоге решил оставить всё как есть, особенно это касается обороны. Бернарду обеспечивал надёжный контроль в середине, и нам это было нужно».

Но насколько это необычное решение конкретно для Пепа? В марте 2022-го «Ман Сити» сыграл 0:0 против «Кристал Пэлас» в АПЛ, и Гвардиола тоже обошёлся без замен. Хотя результат был важен – «Ливерпуль» после того тура сократил отставание до одного очка. Пеп так и не выпустил Рахима Стерлинга и Габриэла Жезуса, а после матча сказал: «Ребята, которые играли, делали это хорошо, поэтому я не стал вносить изменения. Да, мы не забили, это плохо. Но я доволен нашим футболом».

Интересно, что Гвардиола был одним из тех, кто топил за увеличение числа замен в АПЛ. На пару с Юргеном Клоппом испанец регулярно давил на руководство Премьер-лиги в 2020-м. «Когда футболисты играют каждые три дня, они начинают страдать. Почему во всех лигах можно делать пять замен? Статистика травм говорит сама за себя. Игроки не восстанавливаются после игр. Это не имеет никакого смысла. Кто голосовал за подобные решения? Кто? Кто бы это ни был, эти люди должны защищать игроков», – рвал и метал Пеп. А теперь даже не пользуется продавленным решением. Почему?

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Если взглянуть на данные сезона-2022/2023, становится ясно: у Гвардиолы очень интересное отношение к заменам. Тренер «Манчестер Сити» в 41 матчах всего 13 раз использовал их по максимуму.

Матчи, в которых Гвардиола делал замены по максимуму

ДатаТурнирСоперник, счётКоличество заменУшлиВышли
22.01.2023АПЛ«Вулверхэмптон» (3:0)5Холанд, Де Брёйне, Марез, Родри, ЛьюисАке, Филлипс, Бернарду Силва, Палмер, Альварес
11.01.2023Кубок лиги«Саутгемптон» (0:2)5Грилиш, Палмер, Филлипс, Гомес, УолкерАканджи, Аке, Родри, Де Брёйне, Холанд
05.01.2023АПЛ«Челси» (1:0)5Фоден, Родри, Бернарду Силва, Канселу, УолкерАканджи, Льюис, Филлипс, Грилиш, Марез
02.11.2022ЛЧ«Севилья» (3:1)5Грилиш, Палмер, Гюндоган, Гомес, ЛьюисКанселу, Родри, Де Брёйне, Бернарду Силва, Уилсон-Эсбранд
08.10.2022АПЛ«Саутгемптон» (4:0)5Фоден, Де Брёйне, Бернарду Силва, Марез, КанселуГомес, Льюис, Палмер, Грилиш, Альварес
02.10.2022АПЛ«МЮ» (6:3)5Грилиш, Де Брёйне, Гюндоган, Фоден, УолкерЛапорт, Гомес, Палмер, Марез, Альварес
17.09.2022АПЛ«Вулверхэмптон» (3:0)5Грилиш, Фоден, Де Брёйне, Родри, Бернарду СилваГомес, Гюндоган, Палмер, Марез, Альварес
06.09.2022ЛЧ«Севилья» (4:0)5Холанд, Грилиш, Де Брёйне, Фоден, РодриФиллипс, Гюндоган, Палмер, Марез, Альварес
31.08.2022АПЛ«Ноттингем Форест» (6:0)5Холанд, Фоден, Родри, Канселу, СтоунзГомес, Льюис, Палмер, Де Брёйне, Марез
13.08.2022АПЛ«Борнмут» (4:0)5Холанд, Фоден, Гюндоган, Диаш, УолкерСтоунз, Льюис, Бернарду, Грилиш, Альварес
07.08.2022АПЛ«Вест Хэм» (2:0)5Холанд, Де Брёйне, Гюндоган, Фоден, РодриФиллипс, Бернарду, Палмер, Марез, Альварес

Большинство ситуаций, когда Гвардиола использует большое количество замен – матчи с уже понятной развязкой. Например, против «МЮ» в октябре Пеп выпустил сразу четырёх человек уже при счёте 6:1 в свою пользу. В такие моменты добрый специалист даёт побегать ребятам вроде Коула Палмера и экономит силы ведущих игроков. А вот в матчах, где у «Сити» возникают сложности, Гвардиола очень скуп на замены. При этом всё страшно зависит от конкретного соперника и ситуации на поле.

Хосеп Гвардиола что-то объясняет Кевину Де Брёйне

Хосеп Гвардиола что-то объясняет Кевину Де Брёйне

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Например, Пеп так объяснил подбор состава и план на матч с «Лейпцигом»: «У нас нет команды, чтобы конкурировать с ними в переходах, они лучше нас в этом. Они быстрее. В таком стиле у нас могут действовать только Уолкер и Холанд. Поэтому нам был нужен контроль мяча, возможность задать свой темп, как мы делали в первом тайме».

Матчи, в которых Гвардиола не делал много замен (меньше трёх)

ДатаТурнирСоперник, счётКоличество заменКого сменилиКто вышел на замену
04.03.2023АПЛНьюкасл (2:0)1Де БрёйнеБернарду Силва
22.02.2023ЛЧЛейпциг (1:1)0--
18.02.2023АПЛНоттингем Форест (1:1)2Де Брёйне, ФоденАке, Альварес
05.02.2023АПЛТоттенхэм (0:1)2Марез, Бернарду СилваДе Брёйне, Гюндоган
19.01.2023АПЛТоттенхэм (4:2)2Холанд, ГюндоганДиаш, Бернарду Силва
14.01.2023АПЛМЮ (1:2)1ФоденГрилиш
12.11.2022АПЛБрентфорд (1:2)1КанселуАльварес
29.10.2022АПЛЛестер (1:0)2Альварес, АканджиДиаш, Фоден
16.10.2022АПЛЛиверпуль (0:1)1ГюндоганАльварес
03.09.2022АПЛАстон Вилла (1:1)2Бернарду Силва, УолкерАке, Марез
21.08.2022АПЛНьюкасл (3:3)1АкеДиаш

Если взглянуть на скамейку «Манчестер Сити» в той игре, то там, безусловно, были игроки, формально способные усилить и освежить игру. Это, в первую очередь, Фоден и Альварес (возможно, ещё Льюис). Но вписались бы они в тактический план вязкого позиционного футбола с «Лейпцигом», изложенный самим Пепом?

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«Сити» вообще на протяжении всего сезона ищет оптимальный баланс между двумя группами игроков, которые генерируют разный футбол впереди. Есть группа тех, кто хорош в неторопливом позиционном наступлении (Гюндоган, Бернарду Силва, Марез), а есть парни, подходящие под быструю вертикальную и прямолинейную игру (Холанд, Фоден, Де Брёйне, Альварес). Поэтому Пеп идёт на нарушение баланса при соблюдении следующих условий (на выбор):

  1. Результат, по мнению Пепа, уже сделан.
  2. План на игру не работает.

При этом Гвардиола неоднократно доказывал, что хорош в матч-менеджменте. В заключительном туре АПЛ сезона-2021/2022 «Ман Сити» уступал «Астон Вилле» 0:2 после первого тайма. Титул оказался под угрозой, поэтому Пеп сделал три замены (выпустил Зинченко, Стерлинга и Гюндогана), после чего команда оформила эффектный камбэк и победила 3:2.

Самый свежий пример – январская победа над «Челси» (1:0) в чемпионате Англии, когда гол забил вышедший на замену Марез. «Я гений», – коротко прокомментировал ситуацию Гвардиола после матча.

В недавней игре с «Арсеналом» (3:1) в АПЛ Гвардиола выпустил Бернарду Силву в роли ложного левого фулбэка, а потом сделал несколько перестановок (в частности, выпустил Мареза вместо защитника Аканджи) и поменял рисунок игры. После встречи тренер прокомментировал свои тактические замыслы:

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
главный тренер «Манчестер Сити»

«Что я прикидывал на игру, не сработало. Но не потому, что Бернарду играл на позиции левого защитника. Проблема в том, что я защищался вингерами ближе к центру, а не к флангам. Если мои решения срабатывают, я храбрец. Если не срабатывают, люди думают, что я слишком мудрю и высокомерен. Люди говорят: «О чём он думает, меняя тактику? Почему он не выпускает Де Брёйне все время? Почему он не выпускает других игроков?». Кевин не может играть во всех матчах, ему нужно быть свежим, ему нужно понять, что он может играть лучше. И иногда посидеть в запасе – это хорошо. Когда мои решения срабатывают в ЛЧ, Пеп гений. А когда не срабатывают, люди говорят: «Он перемудрил, он слишком много о себе думает».

Пепа трудно понять. Но мы хотя бы пытаемся.

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