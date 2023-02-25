«Печально и позорно. Будем искать виновного». Что будет за бросок банана в игрока «Зенита»

У матча ульяновской «Волги» и «Зенита» в Кубке России изначально была странная история. Некоторое время не было до конца понятно, где пройдёт игра. В итоге матч всё же состоялся в Ульяновске и прошёл по вполне предсказуемому сценарию: «Зенит» уверенно победил (3:0) и прошёл дальше по сетке. Ничего необычного, если бы не инцидент, случившийся в добавленное время.

На 90+1-й минуте Сергей Семак провёл двойную замену. На скамейку отправились бразильцы Вендел и Дуглас Сантос. Пока они шли в сторону боковой линии, на поле прилетел банан. Комментатор Георгий Черданцев сразу обратил на это внимание, а потом банан попал и в кадр, когда кто-то из участников матча выкинул его за линию. Контекст у таких поступков однозначный — это проявление расизма.

Фото: кадр из трансляции

Моментальной реакции от самих футболистов не последовало, зато после матча раздулся настоящий скандал. Вот что сказал «Чемпионату» директор «Волги» Михаил Наволокин: «Этого эпизода я не видел. Будем разбираться, поднимать видеозаписи и искать того, кто это сделал. Конечно, печально и позорно, что такие вещи происходят. Ничего хорошего в этом нет. Если такой случай был, значит, будем находить виновного».

Тьяго Рибейро, агент Вендела, отреагировал на инцидент жёстко: «Такое отношение со стороны болельщиков «Волги» — это позор. Отсталый менталитет некоторых придурков, которые портят футбольный праздник».

Без последствий история, судя по всему, не останется. В РФС «Чемпионату» сообщили, что Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) рассмотрит инцидент с бананом после получения рапорта комиссара матча. По информации из разных источников (в том числе «Матч ТВ»), тот действительно зафиксировал момент.

Какие за это могут быть санкции? Мнение юриста и пример из прошлого

Чтобы потенциальное наказание для «Волги» стало чуть понятнее, мы связались с юристом Анной Анцелиович. Вот её ответ:

— В первую очередь момент будет рассмотрен по статье о бросании предметов на поле, так как потенциально банан мог причинить вред. Это 35-й пункт регламента, и он предусматривает штраф 10 тыс. рублей. Конечно, такие действия могут быть рассмотрены и по статье 121-й — разжигание ненависти и дискриминации по расовому признаку. Пункт 45-й предусматривает штраф от 100 тыс. до 1 млн, а также более серьёзные санкции вплоть до закрытия сектора.

Самый громкий скандал с бананом случился в Самаре в 2011 году. «Анжи» был богат, а по полю бегал Роберто Карлос. В концовке матча, когда «Крылья Советов» безнадёжно «горели» со счётом 0:3, на левый фланг, где играл легендарный бразилец, прилетел банан. Карлос сразу заметил его и вышвырнул за пределы поля, а потом демонстративно снял капитанскую повязку и отправился на скамейку запасных, где закрыл лицо полотенцем и не сдержал слёз. По дороге Роберто недовольно показал болельщикам «Крыльев» два пальца, припомнив таким образом инцидент в Санкт-Петербурге, где ему с трибуны показали банан. Правда, в том случае Карлос узнал о неприятном жесте уже постфактум.

Для «Крыльев» тот скандал закончился штрафом в размере 300 тыс. рублей, хотя тогдашний президент РФС Сергей Фурсенко даже допускал возможность снятия с команды трёх очков. А самого любителя бананов с трибуны не могли найти целый год, несмотря на заявления, что он попал на камеру. Объявился болельщик уже в 2012-м — и заявил, что просто выражал недовольство игрой своей команды.