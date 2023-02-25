Роналду отдали очередного соперника на растерзание. Криштиану делал на поле всё, что хотел

«Дамак» получил от португальца три мяча, а мог ещё больше.

Криштиану Роналду продолжает зажигать в Саудовской Аравии. Очередным соперником, отданным португальцу на растерзание, стал «Дамак» — седьмая команда чемпионата. «Аль-Насру», за который выступает Роналду, нужны были очки, чтобы полноценно вернуть себе первую строчку. И задача была выполнена.

Роналду традиционно действовал на острие, но с одним нюансом: у «Аль-Насра» поначалу не клеились атаки, поэтому Криштиану не стеснялся периодически опускаться вглубь и смещаться на фланги. Первый полноценный момент хозяев случился лишь на 15-й минуте — и сразу привёл к пенальти. Мяч после удара с нескольких метров попал в руку защитнику, который оставался на ленточке. VAR включился, судья указал на «точку» и почему-то показал жёлтую карточку нарушителю. А Роналду удар спокойно реализовал, мощно пробив под штангу.

После этого Криштиану было уже не остановить. Спустя всего пять минут после первого гола он забил второй. И на этот раз никакого пенальти! У «Аль-Насра» прошла быстрая атака, Роналду на ходу получил пас, приблизился к штрафной и всадил с левой в нижний угол.

«Дамак» буквально через пару минут ответил ударом через себя в перекладину, но из офсайда. Да и в целом картина игры не поменялась: «Аль-Наср» смотрелся значительно сильнее, а Роналду продолжал получать моменты, пользуясь пассивностью соперника в обороне. Был и финт с последующим ударом с линии штрафной, и даже падение в штрафной. Правда, второй эпизод к пенальти не привёл — судья просто не поверил Криштиану.

А в концовке первого тайма к Роналду пришёл и хет-трик. Айман Яхья вышел на ворота и хитро отдал под удар Криштиану, который уверенно зарешал. Три гола за 26 минут!

Празднование третьего гола Криштиану Роналду Фото: ФК «Аль-Наср»

Во втором тайме «Дамак» стал атаковать активнее, но проблем стало только больше. И без того не самая надёжная оборона была вынуждена подняться выше и окончательно рассыпалась. «Аль-Наср» выбегал три в два, четыре в три, и каждый подобный выпад уже не казался чем-то экстраординарным.

Роналду после хет-трика не успокоился. Сначала он разогнал быструю атаку, но партнёр запорол ему ассист, а потом разбирался уже сам и чуть не забил четвёртый. А на 67-й минуте Криштиану всё-таки вонзил мяч в сетку, однако помешал офсайд. Португалец изначально показывал судье и до последнего надеялся, что защитник в момент передачи был ближе к воротам, но на деле всё было иначе.

Главный вопрос, который оставался в концовке матча: сколько забьёт Роналду, который после хет-трика в первом тайме делал на поле всё, что хотел? Вместо гола Криштиану мог случайно оформить ассист. На 89-й минуте он бил со штрафного, но партнёр подстроился под мяч и пробил головой в перекладину. На этом «Аль-Наср» успокоился.

Стоит признать: несмотря на не особо впечатляющее начало в Саудовской Аравии, Роналду набрал бешеную форму и выносит соперников одного за другим. В пяти матчах чемпионата Криштиану оформил восемь голов и уже запрыгнул на четвёртое место в списке лучших бомбардиров. Отставание от первой строчки, где обитает одноклубник Андерсон Талиска, — всего пять мячей. И, кажется, это вопрос времени.