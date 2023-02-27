«$ 300 тысяч? Конечно, Роналду их не платил». Побывали в шикарном отеле, где жил Криштиану

Криштиану Роналду по приезде в столицу Саудовской Аравии обустроился в шикарнейшем отеле из всех, что есть в городе, – Four Seasons, который располагается в самом крутом здании Рияда – Kingdom Tower. 99-этажный небоскрёб возвышается над невысокими домами (а застройка всего города по большей части низкая), как огромная открывашка, сделанная из стекла.

Kingdom Tower Фото: «Чемпионат»

Внутри – офисы, множество ресторанов, роскошные апартаменты и огромный торговый центр, где можно найти магазины любой ценовой категории – от тяжёлого люкса до масс-маркета. Те, кто работает в ТЦ, рассказали, что Роналду часто заглядывает в бутики в окружении охраны, но однажды они с Джорджиной прогуливались вдвоём. Однако такие выходы без секьюрити редкость: так как уровень любви к Роналду в Рияде зашкаливает, то без сопровождения ему появляться неразумно: он далеко не уйдёт. В столице есть довольно популярное место для пеших прогулок – Boulevard, – и вот там его однажды встретили болельщики: Криш делал несколько шагов – фото – ещё шаг – фото.

В Four Seasons персонал отеля попросили не делать селфи со звездой, но, как там рассказывают, он всегда был любезен и приветлив, поэтому не отказывал в фотографиях.

Four Seasons Фото: «Чемпионат»

Four Seasons Фото: «Чемпионат»

Four Seasons Фото: «Чемпионат»

Один из сотрудников рассказал, что он спускался на отдельном лифте, потому что жил в люксе Kingdom Suite, который занимает площадь почти 400 квадратных метров и два этажа, с 48-го по 50-й – один был полностью за семьёй Роналду, второй предназначался для его помощников. Резиденция с видом на город украшена произведениями современного искусства, имеет большую гардеробную, столовую с кладовой, а ещё несколько спален. Удобств там множество: и тренажёрный зал, и бассейн, и спа, и теннисный корт – ко всему у Роналду был доступ. Кроме того, португальцу предоставили доступ во все рестораны (бесплатно!), хотя с ним жил личный повар.

Four Seasons Фото: «Чемпионат»

Four Seasons Фото: «Чемпионат»

Счёт за месяц аренды такой роскоши – около $ 300 тысяч, но Роналду ни за что не платил.

«Ему всё предоставили бесплатно, – говорит Мо. – Kingdom Tower принадлежит племяннику короля, а именно королевская семья его сюда и пригласила. Естественно, здесь всё делают для того, чтобы Роналду было комфортно и приятно. Что такое $ 300 тысяч для нашей страны? Да ничто».

На днях Криштиану со своей семьёй съехал из отеля в частный дом, где, как сообщается, будут повышенные меры безопасности. За него он наверняка будет платить уже сам – только если его жирный контракт не предусматривает иного.

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