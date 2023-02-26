Матч всей жизни для Кариуса? Судьба дарит шанс вратарю после кошмарного финала ЛЧ в Киеве

Лорис так и не пришёл в себя после двух ошибок в игре с «Реалом». Но финал Кубка лиги может изменить всё.

Сегодня, 26 февраля, «Ньюкасл» может прервать 68-летнюю (!) серию без титулов внутри Англии. Команда Эдди Хау сыграет в финале Кубка английской лиги с «Манчестер Юнайтед». У «сорок» серьёзные проблемы с вратарями перед решающей встречей. Основной голкипер «Ньюкасла» – Ник Поуп – удалился в матче АПЛ с «Ливерпулем», а его дисквалификация распространяется и на кубковое соревнование.

Мартин Дубравка, второй вратарь команды, также не сможет выйти на поле, так как первую часть сезона провёл в составе «МЮ» и заигран за соперника в Кубке лиги. Остаётся последний вариант – экс-голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус. Многие уже забыли о существовании немца, но теперь он получит шанс в ещё одном большом матче, после переворотного в его карьере финала Лиги чемпионов – 2018 в Киеве.

Кошмар Кариуса в Киеве. Клопп защищал вратаря, указывая на сотрясение мозга

В решающей встрече ЛЧ сезона-2017/2018 Кариус допустил две ужасные ошибки: в начале второго тайма он, по сути, покатил мяч в ноги Кариму Бензема, а в конце второй 45-минутки пропустил нелепый гол после дальнего удара Гарета Бэйла, который и похоронил надежды «Ливерпуля» на победу. После матча Лорис извинялся перед болельщиками.

Лорис Кариус экс-голкипер «Ливерпуля» «Сейчас не чувствую ничего. Сегодня я проиграл матч для команды. Ощущаю вину перед всеми. Приношу извинения, прошу у команды прощения, у клуба в целом. Ошибки дорого нам стоили. Если бы я мог вернуться назад во времени, сделал бы это. Мне просто жаль мою команду. Знаю, что сегодня я утянул их вниз. Сейчас очень тяжело. Но это жизнь».

А главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп защищал вратаря, отмечая, что Лорис играл с сотрясением мозга. В начале второго тайма Кариус столкнулся с защитником «Реала» Серхио Рамосом, что, по мнению немецкого специалиста, и послужило причиной травмы голкипера.

Юрген Клопп главный тренер «Ливерпуля» «Если ты допустил промах в финале Лиги чемпионов, изменить это невозможно, даже если хочешь – а мы все этого хотим. Это столкновение повлияло на него, 100%. Меня не волнует, что об этом думает весь остальной мир. Мы не собираемся считать это оправданием. Для меня это объяснение его игры. Как мы все могли подумать, что парень, который не давал слабину ни в одном матче до этого, совершил такие фатальные ошибки в таком важном матче, и никто не подумал, что это из-за удара, который он получил?»

Но руководство «Ливерпуля» приняло решение найти нового вратаря: из «Ромы» приобрели бразильца Алисона. Именно с его помощью через год команда всё же выиграла Лигу чемпионов, победив в финале «Тоттенхэм» (2:0). Кариус провёл несколько предсезонных матчей за «Ливерпуль», в одном из которых услышал от форварда «Транмера» Бена Толлитта фразу: «Ты чертовски плох». Оказалось, что нападающий – болельщик красных. Кариус взбесил фанов «Ливерпуля» постами в соцсетях с бегом топлес по Лос-Анджелесу и поеданием мороженного в межсезонье. А в конце лета 2018-го он отправился в аренду в турецкий «Бешикташ».

Фото: David Ramos/Getty Images

Кариус в Турции: здорово начал, но под конец тренер «Бешикташа» просил купить нового вратаря

Любая ошибка Кариуса теперь рассматривалась под микроскопом, на него оказывалось психологическое давление даже в чемпионате Турции. Начал Лорис в «Бешикташе» неплохо: он стал основным вратарём, а во встрече с «Аланьяспором» (0:0) в декабре 2018 года почти в одиночку добыл для команды приемлемый результат. Однако позже у игрока случились несколько «ляпов»: например, он ошибся во встрече Лиги Европы с «Мальмё». Болельщики шведского клуба в тему посвятили немцу баннер с текстом: «У него болит голова. Все мячи пролетают мимо него. Отлично, сегодня против нас играет Кариус!»

«У него болит голова. Все мячи пролетают мимо него. Отлично, сегодня против нас играет Кариус!» Фото: кадр из видео

В 2019 году в матче Лиги Европы со «Слованом» Кариус не рассчитал с выходом и махнул головой мимо мяча. После этой ошибки немец «поплыл» – пропустил ещё три. Второй мяч залетел в ближний угол, в ситуации с третьим – Лорис потерял ворота при подаче с углового. «Знаю, что эта игра причиняет боль команде и болельщикам. Вы можете злиться и разочаровываться. Я беру на себя ответственность за первый гол. Я обязан был сыграть надёжнее. После этого мы всё ещё могли выиграть. Всё пошло не по нашему плану. Но, пожалуйста, давайте держаться вместе. Весь клуб. В этом сезоне будет ещё много матчей. Нам нужна ваша поддержка прямо сейчас, чтобы пройти через это», – извинялся затем футболист в соцсетях.

В «Бешикташе» возникли финансовые проблемы, в течение четырёх месяцев Кариусу не выплачивали зарплату, он связался с ФИФА по поводу возбуждения судебного иска против турецкого клуба. Процесс длился более года: за это время немец продолжал чудить: например, в матче с «Ризеспором» (2:1) Кариус пропустил нелепый гол, после которого тренер Серген Ялчин потребовал от руководства приобрести нового голкипера. Также турецкому специалисту не нравилась любовь Лориса к «ночной жизни»: немца очень привлекали вечеринки.

Кариус в «Бешикташе» Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Весной 2020 года Кариус покинул «Бешикташ». Клуб задолжал 26-летнему немцу € 1,6 млн и предложил план выплат, который не устроил игрока. Лорис обратился в ФИФА и воспользовался правом расторжения контракта в одностороннем порядке. «Я расторг контракт с «Бешикташем». Жаль, что всё закончилось таким образом, но вы должны знать, что я делал всё возможное, чтобы решить ситуацию без каких-либо проблем. Я месяцами проявлял терпение и говорил руководству одно и то же снова и снова. В прошлом году ситуация повторилась. К сожалению, они ничего не сделали для решения проблемы и даже отказались от моей помощи, хотя я был готов пойти на сокращение зарплаты», – объяснял футболист. В общей сложности в Турции Лорис провёл два года и сыграл 67 матчей, в которых пропустил 95 голов.

Немец год тренировался в «Ливерпуле», а затем его подобрал «Ньюкасл»

Кариус вернулся в «Ливерпуль», но оказался не нужен клубу. Помимо Алисона, в составе находились Адриан, Кивин Келлехер и Марсело Питалуга, на которых и делал ставку Клопп. Немецкий голкипер отправился в аренду в родной чемпионат – в «Унион» из Берлина. За команду Кариус провёл всего четыре встречи, просидев почти весь сезон-2020/2021 на скамейке запасных. Главным достижением Лориса в Германии стал прогресс физической формы: немец набрал солидную мышечную массу.

Лориус Кариус Фото: из личного архива Лориуса Кариуса

Сезон-2021/2022 стал последним для Кариуса по контракту в «Ливерпуле», он провёл его вне заявки, только тренируясь и получая зарплату. «Кариус не делает абсолютно ничего плохого, он в очень хорошей форме. Он усердно тренируется и полностью отдаётся делу. В начале сезона мы приняли решение, что Лориус будет искать новый клуб, но этого не произошло. Алисон – наш первый номер, Келлехер – второй, Адриан – третий, Питалуга – четвёртый. Мы никогда не были в ситуации, когда нам приходилось бы использовать пятого. Я желаю Лорису всего наилучшего, и он найдёт клуб, сейчас или летом, и после этого он пойдёт дальше, я уверен», – отмечал Юрген Клопп.

Неожиданное решение в сентябре 2022 года принял «Ньюкасл»: «сороки» заключили контракт с Кариусом до января 2023-го с опцией продления до конца сезона (которой они воспользовались позже).

Лорис Кариус голкипер «Ньюкасла» «Я взволнован. Это хорошая возможность для меня и отличный проект, в котором я могу поучаствовать. Мне не понадобилось много времени, чтобы принять это решение. У команды отличный тренер, они демонстрируют привлекательный футбол».

29-летний немец не провёл пока ни одного официального матча за «Ньюкасл» (только 45 минут в товарищеской встрече с «Аль-Хилялем» в декабре 2022-го), но его дебют случится в матче с «Манчестер Юнайтед». Судьба даёт Кариусу шанс реабилитироваться за кошмарный финал ЛЧ-2018, после которого его карьера пошла вниз.

Кариус в «Ньюкасле» Фото: Stu Forster/Getty Images

Накануне встречи веру в игрока подпитывает бывший тренер Лориса – Юрген Клопп: «Думаю, в команде могут полностью положиться на него, в этом нет никаких сомнений. Он отличный вратарь, поэтому «Ньюкасл» и подписал его. Конечно, Нику Поупу не повезло. Но я уверен, что это хорошая возможность для Кариуса. Это то, над чем он работал всё это время, безусловно». Не остался в стороне и Эдди Хау, решивший поддержать кипера накануне важнейшего матча как для игрока, так и для всего клуба.

Эдди Хау главный тренер «Ньюкасла» «Для Кариуса это будет великолепный шанс переписать карьеру. За всю историю футбола было много примеров, когда всё переворачивалось с ног на голову. Иногда результат был положительным, иногда нет. Мы не можем предсказать, как всё сложится в итоге. Но есть ощущение, что в карьере Кариуса есть ещё одна история – ещё одна страница или глава, которую нужно написать. И кто знает, как будет выглядеть эта глава? В этом прелесть футбола. Эта непредсказуемость – вот что делает эту игру такой удивительной».

Сумеет ли Кариус перезапустить карьеру и помочь «Ньюкаслу» выиграть первый значимый трофей в XXI веке? Ответ мы узнаем уже совсем скоро.