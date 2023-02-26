Феликс выиграл приз за лучший гол «Челси» в феврале. Это лишь повод для стёба над клубом

Считается, что самый принципиальный соперник «Тоттенхэма» – это «Арсенал». Однако именно матчи «Тоттенхэма» и «Челси» получаются по-настоящему грубыми. Буквально сегодня на «Чемпионате» появился текст про зарубу между этими командами в 2016-м.

И вот новый матч, полный провокаций, симуляций и грубости. Всего этого хватало с обеих сторон. Например, симулировали в какой-то момент и Стерлинг, и Эмерсон. Хотя в плане грубости «Тоттенхэм» был, пожалуй, впереди.

Например, Ромеро мог не только где-то подтолкнуть Хаверца, но и пробросить мяч между ног сопернику, что абсолютно корректно по правилам, но в накалённой обстановке добавляет токсичности. Кейн тоже постарался – сначала упал на ногу Тьяго Силве (его пришлось заменить из-за травмы), а потом подтолкнул Кепу, который выбивал мяч. Было понятно, что дело идёт к потасовке, и она действительно случилась после фола Зиеша. По итогам разборки судья показал первые две жёлтые карточки в матче, а ещё прямую красную – Зиешу.

Выглядело достаточно странно. Сначала при помощи VAR марокканца удалили, а потом оправдали – заменили красную на жёлтую карточку. Хотя, похоже, всё было как раз по протоколу. Главный судья увидел, что какой-то футболист «Челси» отмахнулся и попал в лицо Эмерсону Роялу. VAR подсказал, что это был именно Зиеш. После того как красная была показана, VAR указал на то, что поведение футболиста не должно приводить к удалению. На повторах видно, что Зиеш оттолкнул плечо Эмерсона и затем едва коснулся его подбородка. В результате красную карточку отменили.

Интересно, что это лондонское дерби случилось на следующий день после мадридского дерби «Реал» – «Атлетико», в котором случилось весьма сомнительное удаление Корреа, но там VAR оставил в силе сомнительное решение главного арбитра. А здесь исправил.

Что касается самой игры, то «Тоттенхэм» меньше владел мячом, но создал больше моментов. А гол забил, когда и момента толком не было. Энцо Фернандес выбил мяч из штрафной, а Скипп подобрал его и пробил с дальней дистанции. Причём ударил под перекладину, но далеко не в угол. Кепа не справился с ударом, который обязан был отбивать. Примечательно, что Скипп вообще не должен был играть в основе, а появился из-за тяжёлой травмы Бентанкура.

На 82-й минуте «Тоттенхэм» забил второй мяч. Отличился Кейн, который на дальней штанге замкнул скидку головой Дайера (18-й гол нападающего в этом чемпионате). Сразу после этого Поттер выпустил Обамеянга и Мудрика, но было уже поздно. «Челси» пятый тур подряд не может набрать очки.

А ещё стало понятно, что Жоау Феликс должен получить приз за лучший гол «Челси» в феврале. Дело в том, что команда забила всего один мяч за месяц (пять матчей).