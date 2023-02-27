Считается, что наши футболисты в Европе никому не нужны. Но зимнее ТО говорит об обратном

Зимнее трансферное окно в России и большинстве европейских стран закрылось. Время подводить итоги и – что ещё интереснее – развенчивать мифы. Считается, что за последний год привлекательность отечественных игроков за рубежом, особенно в Европе, сильно упала – чуть ли не до минимума. Но, как это ни парадоксально, в январе-феврале из России продолжают уезжать футболисты. Получается, не всё так безнадежно? Давайте разбираться.

Зафиксируем три важных факта, благодаря которым исследование получится чище и точнее. Поэтому учитываются:

1. Только прямые переезды из России за рубеж (то есть трансфер Хайкина или другая сделка за пределами РФ не в счёт).

2. Случаи, когда футболист стал свободным агентом или даже был какое-то время без клуба, но затем уехал за границу.

3. Отъезд в страны, не входящие в СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан)

Главный тренд 2022 года – интерес к топ-игрокам РПЛ из Турции

Несмотря на сорвавшиеся или просто не состоявшиеся по тем или иным причинам сделки, турецкое направление стало для лучших российских футболистов спасательным кругом. Там начинал сезон Артём Дзюба. Туда «Локомотив» не отпустил Дмитрия Баринова (в «Бешикташ»), а Арсен Захарян сам отказался от перехода (в «Галатасарай»). На данный момент в чемпионате Турции играют трое футболистов с паспортом РФ: Магомед Оздоев («Карагюмрюк»), а также Фёдор Кудряшов и Марк Мампасси (оба – «Антальяспор»). Последний, кстати, перебрался в новую лигу в начале февраля.

Марк Мампасси, Магомед Оздоев, Фёдор Кудряшов Фото: antalyaspor.com.tr/Getty Images

В Европе не исчез спрос на российских игроков. Большинство из них едут в скромные лиги

Уровень футболистов и клубов, которые их берут, оценивать не будем: ведь сколько было разговоров, что после обострения политической ситуации в Европе на приобретение или аренду российских игроков наложат вето, а с теми, кто уже выступает за границей, чуть ли не массово разорвут контракты. Ни того ни другого не случилось. Да, топ-трансферов мы пока не дождались, но давайте честно: они и раньше случались крайне редко.

Поэтому – к реальным переходам. А таких из России за рубеж этой зимой было немало, и в большинстве своём они связаны со скромными клубами из не самых распиаренных и высококлассных чемпионатов. Например, Алексей Никитин (экс-«Химки») и Павел Баранов (экс-«Велес») перешли в клубы высшей лиги Боснии: первый теперь выступает за «Тузлу Сити», а второй – за «Слогу». 19-летний защитник Фёдор Худенко (экс-«СКА-Хабаровск») не побоялся и уехал во вторую лигу Сербии – в белградский «Рад». Николай Прудников раньше выступал за «Оренбург», а теперь играет в чемпионате Венгрии за «Мезёкёвешд».

Есть и совсем уникальные ситуации. Например, голкипер «Родины» Максим Айсин укатил в «Дубай Юнайтед» – клуб даже не чемпионата ОАЭ, а следующей по рангу лиги. А хавбек ЦСКА-2 Виктор Ле, оставшись без клуба в России, поехал в этнически близкий Вьетнам и подписал контракт с «Биньдинем». Удивительная история и у Марка Криворога – воспитанник «Чертаново» после многих лет скитаний по низшим лигам России укатил в крошечный клуб «Молле» из чемпионата Каталонии.

Израиль приютил двоих, а Бельгия – одного

Однако самый интересный случай – у Александра Филина, который первую часть сезона-2022/2023 провёл в «Химках» (14 матчей во всех турнирах). Защитника отцепили от основы вместе с другими игроками вроде Дениса Глушакова и Брайна Идову. Но, в отличие от коллег по несчастью, Филин нашёл интересный и, наверное, самый крутой вариант из всех приведённых в этом материале – теперь Александр выступает за «Эйпен» в чемпионате Бельгии.

Александр Филин Фото: as-eupen.be

Ещё один интересный кейс – отъезд российских футболистов в Израиль. Зимой в иерусалимский «Бейтар» в аренду уехали защитник «Краснодара» Сергей Бородин и экс-игрок «Динамо» Григорий Морозов. Второй не совсем подпадает под правила этого материала (до «Бейтара» играл за «Целе» из Словении), но упомянуть Григория всё-таки стоит – он, помимо переезда, получил ещё и израильское гражданство.

Круговорот российских футболистов за рубежом все ёще активный

Если же чуточку отойти от обозначенных правил и расширить выборку до футболистов, курсирующих из одной лиги в другую без заезда в Россию, то о каком-то бане на российских игроков не может быть и речи. Вот самые яркие примеры тех, кто сменил клуб в зимнее ТО, перейдя из одного зарубежного клуба в другой.

Тут и Никита Хайкин, перешедший в ​«Бристоль Сити», и вышеупомянутый Морозов, а также много локальных сделок: Матвей Мартинкевич сменил команду внутри Сербии, Евгений Кабаев – внутри Таиланда, а Денис Плитко – в Италии. Но самый поразительный трансфер, конечно, у воспитанника ​​«Краснодара» Александра Лузина, который сменил австрийский «Штадль-Паура» на аргентинский «Соль де Майо».

Как мы видим, каких-то специфических условий для российских футболистов массово не создается. Всегда есть частные случаи, и кому-то наверняка отказали в контракте или вообще его разорвали, но глобально для отечественных игроков, не побоявшихся выйти за рамки привычного, мало что изменилось. Их по-прежнему совсем немного в крепких европейских лигах, по несколько человек в средних чемпионатах и чуть больше – в турнирах третьего эшелона. Ещё один интересный момент: если заплатить российскому клубу за его футболиста сейчас технически сложно (поэтому уходят свободными агентами), то расчёты между клубами за пределами РФ производятся спокойно. Но, несмотря на это, за российских игроков этой зимой по данным Transfermarkt не заплатили ни копейки. Однако это не мешает им, как и раньше, менять клубы, лиги и континенты.