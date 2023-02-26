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«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» — 2:0, обзор финала Кубка лиги, 26 февраля 2023 года, голы: Каземиро и Рашфорд

Первый трофей «Манчестер Юнайтед» за пять лет. И Кариус тут ни при чём!
Григорий Телингатер
Первый трофей «Манчестер Юнайтед» за пять лет
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Самоотверженный Мартинес и победный от Каземиро.

Тен Хаг работает в «МЮ» лишь полгода, но уже взял свой первый трофей в Англии. И продолжает учувствовать ещё в трёх других турнирах. Правда, к 30-й минуте матча с «Ньюкаслом» были большие сомнения в том, что «МЮ» выстоит в финале Кубка лиги. Инициативой владела, скорее, команда Эдди Хау, а Сент-Максимен создал себе шикарный момент, пройдя на дриблинге Дало, но в том эпизоде спас де Хеа. А вот после этого «МЮ» уже действительно включился в игру!

Счёт открыл Каземиро, который пробил головой после навеса со штрафного. Было весьма похоже на офсайд, но повтор показал, что всё было по правилам. Причём линии буквально наложились друг на друга. Кажется, что ещё сантиметр, и было бы «вне игры».

Фото: кадр трансляции

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Затем «МЮ» практически сразу забил снова. Отличную проникающую передачу на ход отдал Вегорст. К нему хватало претензий последнее время, но теперь он идеально по темпу вложил мяч на ход Рашфорду. А тому уже помог рикошет от Ботмана. Вроде нападающий бил в створ, но мяч всё равно записали как автогол защитника.

Много говорилось, что у «Ньюкасла» не сыграет первый вратарь Поуп (дисквалификация) и второй голкипер Дубравка (заигран за «МЮ»). Однако к Кариусу по пропущенным голам не должно возникать претензий. К тому же он ещё потом спас после неплохого удара Вегорста.

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Во втором тайме «Ньюкасл» снова создавал моменты, но каждый раз ему чего-то не хватало. Несколько раз в защите «МЮ» самоотверженно играл Мартинес, который мог даже броситься головой в ноги сопернику, чтобы заработать штрафной.

На 70-й минуте «МЮ» перестроился. Тен Хаг убрал нападающего Вегорста (в центр атаки отправился Рашфорд) и выпустил дополнительного полузащитника. Не сказать, чтобы «МЮ» после этого стал принципиально лучше контролировать игру, но «Ньюкаслу» было сложнее что-то создать. Тем более что команда тен Хага отошла к своим воротам и периодически убегала в контратаки. На 88-й минуте тренер «МЮ» ещё раз снял с игры единственного нападающего, чтобы выпустить защитника – Магуайра вместо Рашфорда.

Фото: кадр трансляции

«МЮ» не стеснялся играть на удержание и вполне преуспел. Это первый титул для команды со времён Жозе Моуринью, который выигрывал Лигу Европы в 2017-м.

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