Роналду получит медаль ни за что? У его бывшего партнёра по «МЮ» ситуация ещё комичнее

«Манчестер Юнайтед» выиграл первый трофей за пять с половиной лет — в финале Кубка лиги команда Эрика тен Хага переиграла «Ньюкасл» — 2:0. Но на победе всё не закончилось, потому что возникла путаница с медалями. Кажется, всё просто — если ты в команде, то приз твой. А на самом деле — гораздо интереснее.

Роналду получит медаль? Как такое возможно?

Криштиану начал сезон в «Манчестер Юнайтед» и, пока не расторг контракт в ноябре, сыграл 10 матчей в АПЛ и ещё шесть в Лиге Европы. В Кубке лиги Роналду на поле так ни разу и не вышел, а с конца прошлого года выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». Но ни одно из этих обстоятельств не мешает Криштиану претендовать на медаль.

Регламент Кубка лиги предусматривает выдачу победившей команде 30 медалей для футболистов. Если после награждения игроков, выступавших в турнире, остаются лишние медали, то их судьбу определяет сам клуб.

«Манчестер Юнайтед» в ходе розыгрыша Кубка лиги задействовал 27 футболистов, так что теперь клубу предстоит решить, что делать с оставшимися тремя медалями. Учитывая, что Роналду провёл в команде почти половину сезона, одна из них может достаться ему.

Самое забавное, что, так как Криштиану не сыграл ни одного матча в Кубке лиги, он не будет считаться победителем турнира, даже если получит медаль. Поэтому в случае такого жеста со стороны «МЮ» Роналду попадёт в непривычную ситуацию: приз есть, а пополнения в списке достижений нет.

У вратаря Дубравки ситуация ещё комичнее. Ему было выгодно поражение собственной команды

Если Роналду может получить медаль только по воле «Манчестер Юнайтед», то Мартин Дубравка теперь официально победитель Кубка лиги. Он уже пять лет выступает за «Ньюкасл», а в сентябре отправился в аренду в «МЮ». Там он провёл четыре месяца, в течение которых успел сыграть два матча в Кубке лиги — с «Астон Виллой» (4:2) в третьем раунде и с «Бёрнли» (2:0) в 1/8 финала.

В январе аренда Дубравки истекла, и он вернулся в «Ньюкасл». Что было дальше? «МЮ» и «Ньюкасл» вышли в финал Кубка лиги, а внимательные болельщики и журналисты осознали удивительную истину: чтобы стать победителем турнира, вратарю нужно было поражение его нынешней команды. Всё дело в том, что за «Ньюкасл», в отличие от «Манчестера», Дубравка в Кубке лиги не играл.

Мартин Дубравка Фото: Stu Forster/Getty Images

В финале и на предыдущих стадиях Кубка лиги Дубравка не мог выйти в составе «Ньюкасла» физически, потому что уже был заигран за «Манчестер Юнайтед». Так что теперь у Мартина есть повод и для грусти, и для радости. Его команда проиграла, но он стал обладателем своего первого трофея за время выступления в Англии.