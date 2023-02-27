Это цирк или крутое шоу?! От безумного матча «Спартака» и «Локо» просто пухнет голова

Кубок России вернулся так, что можно случайно сойти с ума. Первый матч «Локомотива» и «Спартака» на прошлой неделе получился насыщенным, но ответная встреча переплюнула всё на свете.

Если в первом матче Гильермо Абаскаль удивил полностью российским составом, то в этот раз принял оригинальное решение в атаке. «Спартак» вышел на поле без габаритных нападающих — не было ни игравшего в прошлый раз Павла Мелёшина, ни Александра Соболева, ни Шамара Николсона. Вместо этого Абаскаль предпочёл максимально мобильную тройку — Квинси Промеса, Антона Зиньковского и Михаила Игнатова.

«Спартак» и «Локомотив» разыгрались практически сразу. Уже на пятой минуте опаснейший момент был у Игнатова: гости провалились в центре, Зиньковский убежал и отдал направо, а Михаил убрал защитника на замахе и пробил. После этого в игре задался дикий темп, который на удивление практически не спадал весь первый тайм. Команды много двигались и не стеснялись идти вперёд большими силами.

«Локо» ответил практически сразу: Сергей Пиняев подкараулил «обрез» Данила Пруцева и умчался к воротам, но защитники «Спартака» подчистили. А затем Пиняев практически полностью повторил момент Игнатова, но Александр Максименко сработал чётко. Очевидно, «Локомотиву» на бумаге гол был нужнее, однако всё равно удивляла смелость команды Михаила Галактионова, которая прессинговала выше, чем соперник.

Ещё до середины тайма «Спартак» нашёл у соперника слабое место. В течение нескольких минут правый фланг обороны «Локомотива» трижды провалился, из-за чего у хозяев возникло три идентичных момента. И если Промес и Даниил Хлусевич забить не смогли, то Игнатов пробил настолько хорошо, что у Ильи Лантратова просто не было шансов. 1:0!

На «Локомотив» гол «Спартака» подействовал как доза адреналина. Команда Галактионова понеслась вперёд и сразу же ответила моментом Наира Тикнизяна. А заодно показала, что оборона соперника тоже небезгрешна. Особенно выделялась неожиданно образовавшаяся связка Сергея Пиняева и Тикнизяна, а также Антон Миранчук.

Старания «Локомотива» привели к голу уже спустя две минуты. Гости не дали «Спартаку» выйти из обороны и накрыли его вторым темпом. Тикнизян подал, а Миранчук опередил Джикию и подловил Максименко, освободившего ближний угол. 1:1!

«Спартак», несмотря на ситуативные провалы в обороне, радовал движением и игрой в пас. Этот принцип работал во всех условиях — даже во время прессинга со стороны «Локомотива». Под давлением хозяева быстро предлагали друг другу варианты для передач и действовали в одно касание, а не выносили мяч куда подальше.

В середине тайма «Спартак» очень плотно завладел мячом и на долгое время осадил штрафную «Локо». Соперник плотно оборонялся и не давал создать полноценный момент, но совершенно никак не мог устроить паузу — пришлось отбиваться, пока «Спартак» сам не остановился. Зато как только хозяевам удалось подловить «Локо» на скорости, у Промеса появился голевой шанс — после заброса от Зиньковского Илья Лантратов перевёл удар Квинси в штангу.

Главный арбитр Сергей Иванов задал в игре высокий уровень допустимости единоборств, и у футболистов «Локомотива» из-за этого возникли претензии. В одном из моментов Хлусевич «привёз» момент и побежал исправляться. В итоге Даниил помешал Миранчуку нормально пробить с линии вратарской. «Локо» рассчитывал на пенальти, но Иванов посчитал иначе.

Игроки спорят с судьёй Ивановым Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В концовке первого тайма у команд открылось второе дыхание. Снова темп игры дошёл до безумных показателей, а реактивные атаки пошли в обе стороны. К новым голам это так и не привело, и в перерыве Абаскаль решил видоизменить линию нападения: Мелёшин вышел вместо Зиньковского.

Второй тайм начался с навала от «Спартака». Давление продержалось около 10 минут и привело к голу Романа Зобнина. И снова у «Локо» были вопросы к Иванову. Арбитр не свистнул фол, когда Игнатов на грани отбирал мяч у Тикнизяна и выкатил ассист. VAR всё же отправил Иванова к монитору, но тот остался при своём мнении. 2:1!

«Локомотиву» нужно было чем-то отвечать, и команда продолжила атаковать. Но создавать моменты, как в первом тайме, оказалось уже гораздо сложнее. Логично было бы рассчитывать на вариант с подачами на Дзюбу, однако и тут возникла проблема. Артём и до перерыва получал мало свободы, а во втором тайме ему стало ещё тяжелее.

Ближе к концовке «Локо» снова ввязался в безумную игру от ворот до ворот. В этом, разумеется, был большой риск: вероятность гола возросла в разы. И риск, по сути, не оправдался, потому что забил «Спартак». Промесу дали пробить с угла штрафной, Лантратов потащил, но на добивание прибежал вышедший на замену Кристофер Мартинс. 3:1!

Третий гол хоть и немного, но ожидаемо расслабил «Спартак». И «Локомотив» этим моментально воспользовался. Не прошло и трёх минут, как Миранчук подловил Даниила Денисова и шикарно пробил в дальний угол из-за пределов штрафной. 3:2!

Главной проблемой «Локомотива» и на протяжении всего матча, и особенно в концовке был тот факт, что «Спартак» обладал нескончаемым ресурсом для контратак. Одна из таких ответок уже в добавленное время закончилась пенальти. Игорь Смольников откровенно срубил Промеса, но Лантратов героически прыгнул в угол после удара Квинси с «точки» и оставил «Локо» в игре.

Правда, «в игре» «Локо» остался ненадолго. Судьба продолжила издеваться над Лантратовым. Через пару минут «Спартак» заработал ещё один пенальти, а Промес попробовал исполнить «паненку». Вратарь «Локо» прочитал и забрал мяч. Думаете, всё? Нет! Судьи увидели, что Лантратов раньше времени спрыгнул с линии ворот, и с третьей попытки Квинси всё же забил. 4:2.

Если скучали по российскому футболу, то этот матч должен был полностью восполнить эту нехватку. Куча голов, безумные скорости и атаки без центра поля, споры из-за судейства — кажется, на поле было практически всё. Вопрос только один: это цирк или крутое шоу?

«Спартак» отправляется в полуфинал верхней сетки Кубка России и теперь находится в трёх матчах от защиты трофея. А «Локо», без которого это шоу было бы невозможным, теперь сыграет в нижней сетке. Вы же не забыли, что из-за нового регламента из Кубка России очень нелегко вылететь?