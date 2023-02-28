Награда The Best от ФИФА — фальшивка. Премию нельзя воспринимать всерьёз

Эми Мартинес — лучший вратарь 2022 года. Попробуйте произнести это вслух и не рассмеяться. Признаюсь, я являюсь поклонником этого вратаря, но даже мне смешно. Кто следит за чемпионатом Англии, тот знает, что Мартинес точно не входит в топ-3 лучших вратарей АПЛ. Да и топ-5 — под большим вопросом. Он тащил в Катаре, но, глобально говоря, этот вратарь не нужен ни одному топ-клубу в мире.

Скалони получает приз лучшему тренеру года Фото: Aurelian Meunier/Getty Images

Лионель Скалони — лучший тренер 2022 года. Такое осознать ещё сложнее. Вроде бы все понимают, что Месси — главный творец победы Аргентины на ЧМ-2022. Конечно, есть и заслуга тренера. Мы писали про его тактические решения, но назвать его лучшим за год? Как раз «Реал» Анчелотти выглядел именно тренерской командой.

Сборная Аргентины просто не была нормально настроена на первый матч ЧМ-2022. Дважды в плей-офф команда Скалони побеждала лишь по пенальти. Непонятно, по каким маркерам он стал тренером года. Судя по всему, просто из-за факта победы на мундиале. Победы, в которой ключевую роль сыграл не гениальный тренер, а гениальный игрок. Да и вообще импровизации на поле хватало. Было похоже, что команда во многом выезжала за счёт мастерства футболистов. Ну и где-то везения.

У странного награждения есть простое объяснение. Звучит оно так: ФИФА организует чемпионат мира. Организация заинтересована в том, чтобы подсвечивать именно своё событие. Да, чемпионат мира — важный турнир. Но если мы говорим о лучших, то более показательна дистанция не в семь матчей, а в 38 (АПЛ, Ла Лига, Серия А…) и 13 матчей (Лига чемпионов). Понятно, почему мадридский «Реал» в полном составе (вместе с Карло Анчелотти) решил проигнорировать мероприятие в Париже.

Карло Анчелотти после победы в Лиге чемпионов в 2023 году Фото: Julian Finney

Вручение главного приза Месси вполне можно понять. Да и премия обаятельному аргентинскому фанату не вызывает вопросов. Но всё это тяжело воспринимать всерьёз, когда ФИФА, по сути, решила наградить сама себя. Организаторы как бы говорят нам: «Ребят, к призу The Best не нужно относиться серьёзно. Это так, рекламный продукт».

В ФИФА сделали невозможное. За один вечер превзошли все сомнительные решения, которые были связаны с «Золотым мячом». В каком-то смысле это действительно достижение.

Нет, ну серьёзно. В топ-3 вратарей за год по версии ФИФА вошёл даже марокканец Боно. Можно было сразу объявить, что ещё раз награждают лучших за ЧМ-2022, а остальные турниры не считаются.